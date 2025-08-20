Казань — это не только символ древней истории нашей страны, но ещё и молодой и развитый мегаполис. Я раскрою столицу Татарстана с неожиданной стороны. Покажу множество примеров удивительного сочетания исторического наследия и современных тенденций.
И поясню, как город на протяжении веков вносил значительный вклад в развитие России и продолжает делать это.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Осмотр Дворца земледельцев — роскошного здания недалеко от Казанского кремля.
- Прогулка по Кремлёвской набережной, которая тянется вдоль реки Казанки.
- Поход к центру семьи «Казан», или «Чаша», где вы узнаете о современных свадебных традициях татар.
- Подборка фактов о ледовом дворце «Татнефть Арена», домашней площадки легендарного хоккейного клуба «Ак Барс».
- Обзор футбольного стадиона «Казань Арена», построенного к Универсиаде-2013.
- Прогулка по мосту Миллениум, символизирующему 1000-летнюю историю Казани.
- Визит в «УРАМ» — самый большой всесезонный экстрим-парк в России.
- Остановка на площади у современной Национальной библиотеки с панорамным видом на заречную часть города.
- Изучение истории создания кукольного театра «Экият», одного из старейших в России.
- Знакомство с исконным татарским укладом жизни в деревне Туган Авылым.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mazda 6.
- В машине есть бустер для ребёнка.
- Дополнительных расходов не предусмотрено.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 5225 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Наталья
20 авг 2025
Лаконично
С индивидуальной харизмой
Рекомендуем
С индивидуальной харизмой
Рекомендуем
