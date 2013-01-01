Казань многогранна и каждый кто приезжает в наш город 🏙️, открывает для себя что то новое, интересное и особенное! А моя экскурсия ⛳ поможет каждому найти в нашем городе то, что наиболее придется ему по душе. Ведь Казань это древний город, с 1000-летней историей 📖, вехи которой представлены в интерьере здания Дворца бракосочетания"Казан", стоящего на берегу реки Казанки. Во время экскурсии 🧭 Вы прогуляетесь 👣 по берегу древнего озера Кабан, узнаете где хранятся ханские сокровища, познакомитесь с музеем татарской культуры и быта, а также посетите самую старую мечеть Казани Аль Марждани. Мы с Вами проедем по старинным улицам Казани, посетим Богородецкий монастырь и Чудотворную икону Казанской Божьей матери, великолепный Петропавловский собор 1724 года постройки, зайдем в "Туган Авылым" татарскую деревеньку, осмотрим красивый кукольный театр "Экият"и грандиозные спортивные обьекты построенные к Универсиады 2013.

Красавица Казань не оставит Вас равнодушными и Вы захотите вернуться к нам вновь!!!