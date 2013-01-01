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Красавица моя Казань

Елена Л.
Елена Л. – Гид из Казани
Красавица моя Казань
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Красавица моя Казань
Красавица моя Казань

Что вы увидите

  • Татарскую слободу
  • "Туган Авылым"
  • Спортивные обьекты Универсиады 2013
  • театр "Экият"
  • Татарский театр им. Галиаскара Камала
  • озеро Кабан
  • мечеть Аль Марджани
  • Богородецкий монастырь и Чудотворную икону Казанской Божьей матери
  • Петропавловский собор
  • площадь Свободы
  • Загс "Казан"
  • смотровые площадки
  • храм Варвары Великомученницы
  • храм Параскевы Пятницы
  • старинные особняки и многое другое.
Казань многогранна и каждый кто приезжает в наш город 🏙️, открывает для себя что то новое, интересное и особенное! А моя экскурсия ⛳ поможет каждому найти в нашем городе то, что наиболее придется ему по душе. Ведь Казань это древний город, с 1000-летней историей 📖, вехи которой представлены в интерьере здания Дворца бракосочетания"Казан", стоящего на берегу реки Казанки. Во время экскурсии 🧭 Вы прогуляетесь 👣 по берегу древнего озера Кабан, узнаете где хранятся ханские сокровища, познакомитесь с музеем татарской культуры и быта, а также посетите самую старую мечеть Казани Аль Марждани. Мы с Вами проедем по старинным улицам Казани, посетим Богородецкий монастырь и Чудотворную икону Казанской Божьей матери, великолепный Петропавловский собор 1724 года постройки, зайдем в "Туган Авылым" татарскую деревеньку, осмотрим красивый кукольный театр "Экият"и грандиозные спортивные обьекты построенные к Универсиады 2013.
Красавица Казань не оставит Вас равнодушными и Вы захотите вернуться к нам вновь!!!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты по экскурсии
  • экскурсионный трансфер
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
Красавица моя Казань

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Л.
Елена Л.
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Елена Л. проводит ещё 4 экскурсии

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