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Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»

5
11 отзывов
Юлия Е.
Юлия Е. – Гид из Казани
Это приключение в Казанском Кремле — не просто экскурсия ⛳, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых.

Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей 📖 Казани, узнаете интересные факты и легенды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-24 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»

Что вы увидите

  • Площадь 1 Мая
  • Памятник Мусе Джалилю
  • Спасская башня Кремля
  • Мечеть Кул Шариф
  • Пушечный двор
  • Тайницкая башня
  • Башня Сююмбике
  • Благовещенский собор
  • Памятник зодчим
  • Смотровая площадка Кремля
Экскурсия-игра в казанском Кремле
Это приключение в Казанском Кремле — не просто экскурсия ⛳, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых! Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей 📖 Казани, узнаете интересные факты и легенды. Не беспокойтесь — вы не останетесь одни в незнакомом городе! На протяжении всего квеста с вами будет профессиональный гид, который расскажет об истории Казани, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста.

Во время квест-экскурсии вы увидите:

  • Площадь 1 Мая
  • Памятник Мусе Джалилю
  • Спасскую башню Кремля
  • Мечеть Кул Шариф
  • Пушечный двор
  • Тайницкую башню
  • Башню Сююмбике
  • Благовещенский собор
  • Памятник зодчим
  • Смотровую площадку Кремля

Мы зайдем с вами:

  • в мечеть Кул Шариф
  • в Богоявленский собор
  • в старую кузницу
Что входит
  • Билеты в Кремль
  • Услуги аккредитованного гида
  • Сладкий национальный сувенир
  • Реквизит для квеста
Что не входит
  • Транспорт до места старта
  • Личные расходы (вода, еда, сувениры и др. )
Начало
🚩 площадь 1 Мая
Место завершения
🏁 Тайницкая башня Казанского Кремля
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия Е.
Юлия Е.
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11 отзывов оставили туристы

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