Это приключение в Казанском Кремле — не просто экскурсия ⛳, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых! Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей 📖 Казани, узнаете интересные факты и легенды. Не беспокойтесь — вы не останетесь одни в незнакомом городе! На протяжении всего квеста с вами будет профессиональный гид, который расскажет об истории Казани, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста.
Во время квест-экскурсии вы увидите:
Площадь 1 Мая
Памятник Мусе Джалилю
Спасскую башню Кремля
Мечеть Кул Шариф
Пушечный двор
Тайницкую башню
Башню Сююмбике
Благовещенский собор
Памятник зодчим
Смотровую площадку Кремля
Мы зайдем с вами:
в мечеть Кул Шариф
в Богоявленский собор
в старую кузницу
Что входит
Билеты в Кремль
Услуги аккредитованного гида
Сладкий национальный сувенир
Реквизит для квеста
Что не входит
Транспорт до места старта
Личные расходы (вода, еда, сувениры и др. )
Начало
🚩 площадь 1 Мая
Место завершения
🏁 Тайницкая башня Казанского Кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.