Экскурсия-игра в казанском Кремле

Это приключение в Казанском Кремле — не просто экскурсия ⛳, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых! Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей 📖 Казани, узнаете интересные факты и легенды. Не беспокойтесь — вы не останетесь одни в незнакомом городе! На протяжении всего квеста с вами будет профессиональный гид, который расскажет об истории Казани, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста.

Во время квест-экскурсии вы увидите:

Площадь 1 Мая

Памятник Мусе Джалилю

Спасскую башню Кремля

Мечеть Кул Шариф

Пушечный двор

Тайницкую башню

Башню Сююмбике

Благовещенский собор

Памятник зодчим

Смотровую площадку Кремля

Мы зайдем с вами: