О Казани часто говорят как о городе, где Восток встречается с Западом и мы его увидим с этой стороны, как место переплетения культур и религий. Но не стоит забывать, что Казань символизируют и люди, которые жили и работали в городе, создавая его историю 📖, с персоналиями которых мы познакомимся во время экскурсии 🧭 процессе экскурсии вы увидите исторический центр, а также мы посетим современные районы, сформированные в XX-XXI веках. В городе огромное количество культовых учреждений, мы увидим старейшую каменную мечеть, старообрядческую церковь ⛪, бывший польский костёл и посетим Богородицкий монастырь, где хранится новообретенная чудотворная Казанская икона Божией матери.

Также мы увидим современные объекты, среди которых необходимо отметить Чашу, на вершине которой работает смотровая площадка, а внутри расположился городской дворец бракосочетаний, мост Миллениум, построенный накануне тысячелетия города, дворец земледельцев, ставший одной из наиболее ярких современных достопримечательностей 🏛️ Казани.