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Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле

4.8
4 отзыва
Туроператор Ю.
Туроператор Ю. – Гид из Казани
На экспресс-экскурсии по городу вам удастся увидеть все важные культурные места за короткий срок.

Пешком этого сделать не получится – достопримечательности 🏛️ расположены на дальних расстояниях.

Вы увидите: площадь Тысячелетия, центральный стадион 🏟️, Кремль, Варваринскую церковь ⛪ и другие локации.

В поездке будет сопровождать гид.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле

Что вы увидите

  • Площадь тысячелетия
  • Центральный стадион
  • Кремль (объезд вокруг, без посещения)
  • Площадь 1 мая
  • Площадь Свободы
  • Дворец земледельцев
  • Богородицкий монастырь, где хранится новообретенная Казанская икона Божией матери
  • Кремлевская дамба
  • Татнефть арена
  • Арское кладбище
  • Мемориал воинам павшим в годы Великой отечественной и гражданской войн
  • Варваринская церковь
  • Сквер Льва Толстого
  • Старо-татарская слобода
  • Чаша
О Казани часто говорят как о городе, где Восток встречается с Западом и мы его увидим с этой стороны, как место переплетения культур и религий. Но не стоит забывать, что Казань символизируют и люди, которые жили и работали в городе, создавая его историю 📖, с персоналиями которых мы познакомимся во время экскурсии 🧭 процессе экскурсии вы увидите исторический центр, а также мы посетим современные районы, сформированные в XX-XXI веках. В городе огромное количество культовых учреждений, мы увидим старейшую каменную мечеть, старообрядческую церковь ⛪, бывший польский костёл и посетим Богородицкий монастырь, где хранится новообретенная чудотворная Казанская икона Божией матери.
Также мы увидим современные объекты, среди которых необходимо отметить Чашу, на вершине которой работает смотровая площадка, а внутри расположился городской дворец бракосочетаний, мост Миллениум, построенный накануне тысячелетия города, дворец земледельцев, ставший одной из наиболее ярких современных достопримечательностей 🏛️ Казани.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
    Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
    Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
    Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Туроператор Ю.
    Туроператор Ю.
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