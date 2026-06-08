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В Свияжск на теплоходе из Казани

Полюбоваться волжскими пейзажами и исследовать остров-град
В 16 веке это место облюбовал Иван Грозный и повелел возвести здесь город.

Вы убедитесь, что царь неслучайно приметил локацию: здесь удивительная атмосфера и пасторальные волжские виды. Перед вами во всей красе откроются монастыри и церкви.

А ещё вы перенесётесь в Средневековье, заглянете в трактир и мастерские в этнографических комплексах.
В Свияжск на теплоходе из Казани
В Свияжск на теплоходе из Казани
В Свияжск на теплоходе из Казани

Описание экскурсии

Прогулка на теплоходе

С воды вы полюбуетесь волжскими пейзажами и церквушками по берегам. Увидите село Верхний Услон, где сливаются Волга и Казанка, и Макарьевскую пустынь — действующую обитель на крутом склоне. Маршрут займёт 2–2,5 ч.

Храм всех религий

Желающие самостоятельно посетят комплекс, символизирующий единство мировых культур и духовного наследия человечества.

Свияжск

На экскурсии вы увидите:

  • Успенский монастырь, где раньше была политическая тюрьма
  • Иоанно-Предтеченский монастырь — здесь сохранилась церковь Живоначальной Троицы 16 века
  • Собор «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм
  • Рождественскую площадь — главную в Свияжске
  • «Ленивый Торжок» и «Конный двор» — этнографические комплексы под открытым небом, стилизованные под Средневековье: с рынком, кузницей, мастерскими и трактиром

Организационные детали

  • В стоимость включено: билеты на теплоход, входные билеты и радиогиды
  • Билет в Храм всех религий оплачивается дополнительно и по желанию (250 ₽)
  • Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала: оплатить экскурсию можно онлайн или у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионеры3000 ₽
Стандартный3100 ₽
Школьники3100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Сибгата Хакима
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22710 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
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профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

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