Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 21 170 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Казани. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 22 820 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Казани. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 34 970 ₽ за человека
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
5 янв в 10:00
от 23 340 ₽ за человека
