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Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
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  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 15 800 ₽ за экскурсию

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Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года

Что вы увидите

  • Чегемские водопады
  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • село Верхняя Балкария
  • источники Аушигера.
Чегемские водопады
Прогулка к водопадам по Чегемскому ущелью впечатляет: с одной стороны дороги — отвесные 300-метровые скалы, кое-где нависающие над головой, с другой стороны — бурная стремительная река в самом низу. Черекская теснина настолько узкая и глубокая, что ее некоторые места вообще не видят солнечных лучей.
И вот взору открываются Чегемские водопады — тысячи струй, каскадами срывающиеся в реку со скал высотой около 50 м, настолько легкие и невесомые, что ветер тотчас же превращает их в мельчайшие брызги 💦, которые переливаются на солнце ☀️ разными цветами. Восхитительный вид и потрясающие ощущения от оседающей на теле водяной пыли — вот что такое Чегемские водопады. Фото, которые вы сделаете здесь, просто невероятные.
Зимой Чегемские водопады являют собой завораживающее ледяное зрелище намерзших на скалах гигантских сосулек, расположенных в несколько рядов, что не сравнится красотой с самыми искусными ледяными скульптурами.
Голубое озеро Церик-Кёль
Рушив от Чегемских водопадов и Проехав Нальчик, экскурсионный автобус прибывает к уникальному памятнику природы Церик-Кёль, при небольшой площади его глубина поразительна — более 350 м, это одно из самых глубоких в мире карстовых озер. Прогулка 👣 по берегам озера завораживает — благодаря чистоте и прозрачности воды глубины его просматриваются более чем на 20 м. Вода Голубого озера круглый год имеет температуру около +9 °С, содержит сероводород и в ясный день приобретает какой-то волшебный оттенок.
Черекская теснина
Еще одно впечатляющее место — Черекская теснина в Кабардино-Балкарии, прорубленная в горах ⛰️ Скалистого хребта рекой Черек Балкарский. Здесь туристам предстоит захватывающая прогулка по старой дороге «Пронеси, Господи!»: почти вертикально вверх уходят 500-метровые скалы, а внизу бурлит стремительный Черек. Ограждения никакого нет, зато каковы пейзажи! Сложно представить, что раньше по этой выбитой в отвесной скале дороге ездили на машинах все, кому нужно было попасть в Верхнюю Балкарию.
В настоящее время в самых опасных местах дорога уходит в тоннели, но это не мешает ощутить прилив адреналина, прогуливаясь по обрывистым скалам Черекской теснины.
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария — отрезанное от остального мира головокружительной тесниной горное село в залитой солнцем долине с живописными склонами, где находятся остатки древнего балкарского поселения и старинные памятники архитектуры. На отвесных скалах стоит полуразрушенная средневековая крепость. Недалеко от нее древние могилы и наземные склепы, среди которых наиболее известны башни Бозиевых, Абаевых и развалины древних аулов.
Аушигерский термальный источник
Последняя остановка на экскурсионном маршруте по Балкирии делается в селении Аушигер, где находится знаменитый горячий источник с температурой воды около +50 °С. После долгой дороги и прогулок купание в целебном источнике доставляет весьма приятные ощущения. Искупаться в Аушигерских термальных источниках можно и в холодное время года.
Важно знать
  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
  • в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
  • к месту сбора нужно прибыть вовремя!
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • вход на купание в источниках Аушигер (100 руб)
  • Черекская теснина (400 руб)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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