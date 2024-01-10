Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Это насыщенная разноплановыми локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного отдыха. Познакомим вас с величественными Кавказскими горами. Покажем нетуристические места, которые обычно обходят стороной. Посетим древний Шоанинский храм 10 века и заглянем в тайные уголки Тебердинского заповедника.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы стартуем ориентировочно в 7:00. В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и фотогеничные уголки Кавказа:
- Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране.
- По желанию остановимся у нарзанных источников, чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли.
- Заглянем в необычные Сырные пещеры. Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама».
- В Тебердинском заповеднике полюбуемся пейзажами и водопадами под рассказы гида об этом творении природы.
- Задержимся у загадочного озера Кара-Кёль, которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас.
- Зарядимся мощью горной реки Уллу-Муруджу — самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе.
- Посетим христианскую святыню — Шоанинский храм. С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества.
- В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами.
Вернёмся обратно ориентировочно в 19:00–20:00. Мы не будем никуда спешить и подстроим маршрут под ваши желания.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Дорога в одну сторону с остановками занимает приблизительно 3 часа
- Для детей всегда есть детские кресла и бустеры
Дополнительные расходы
Обед – 600–700 руб. /чел.
Билет на канатную дорогу – от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Вход в Тебердинский заповедник – 200 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 168 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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