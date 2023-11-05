Карачаево-Черкесия может похвастаться бессметным количеством природных сокровищ, но Домбай — особая местность. Его называют местом силы и местом гор. Здесь собраны красивейшие озера, ущелья и водопады. Мы проедем через перевал Гум-Баши, увидим несколько рек, пройдемся по подвесному мосту над одной из них и прокатимся на канатной дороге.

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