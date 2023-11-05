Домбай - место силы

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Карачаево-Черкесия может похвастаться бессметным количеством природных сокровищ, но Домбай — особая местность. Его называют местом силы и местом гор. Здесь собраны красивейшие озера, ущелья и водопады.

Мы проедем через перевал Гум-Баши, увидим несколько рек, пройдемся по подвесному мосту над одной из них и прокатимся на канатной дороге.
Домбай - место силы
Домбай - место силы
Домбай - место силы
Домбай - место силы
Домбай - место силы
Домбай - место силы
Ближайшие даты:
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский Храм
  • Река Теберда
  • Река Улу Муруджу
  • Подвесной мост над рекой Кубань
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Домбай будто отделен от внешнего мира Главным Кавказским хребтом. Домбай в Карачаево-Черкесии называют местом силы и сердцем гор. Расположен он на одноименной поляне, образованной ущельями трех рек: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Курорт обрел популярность еще в начале прошлого века. Мы посетим перевал Гум-Баши, Шоанинский Храм, увидим реку Теберда (авторская локация), а также реку Улу Муруджу, подвесной мост над рекой Кубань и канатку Домбай. По желанию в экскурсию можно включить дополнительно 3 остановки.

Каждый день в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Курортный сбор
  • Питание
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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