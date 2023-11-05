Карачаево-Черкесия может похвастаться бессметным количеством природных сокровищ, но Домбай — особая местность. Его называют местом силы и местом гор. Здесь собраны красивейшие озера, ущелья и водопады.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, увидим несколько рек, пройдемся по подвесному мосту над одной из них и прокатимся на канатной дороге.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, увидим несколько рек, пройдемся по подвесному мосту над одной из них и прокатимся на канатной дороге.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский Храм
- Река Теберда
- Река Улу Муруджу
- Подвесной мост над рекой Кубань
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДомбай будто отделен от внешнего мира Главным Кавказским хребтом. Домбай в Карачаево-Черкесии называют местом силы и сердцем гор. Расположен он на одноименной поляне, образованной ущельями трех рек: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Курорт обрел популярность еще в начале прошлого века. Мы посетим перевал Гум-Баши, Шоанинский Храм, увидим реку Теберда (авторская локация), а также реку Улу Муруджу, подвесной мост над рекой Кубань и канатку Домбай. По желанию в экскурсию можно включить дополнительно 3 остановки.
Каждый день в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Курортный сбор
- Питание
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 07:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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