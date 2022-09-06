Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа

Экскурсия в Домбай в мини-группе

5
1 отзыв
Экскурсия в Домбай в мини-группе — это интереснейшее путешествие к высоким горам, в заповедные леса, к чистейшим рекам и озерам, красивейшим водопадам. Супер насыщенная программа, до краёв наполненная впечатлениями и эмоциями!
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гум-Баши
  • Cырные пещеры или гора Кольцо
  • Гоначхирское ущелье (в теплое время года)
  • Озеро Туманлы-Кель — древнее горное озеро (при входе в Гоначхир)
  • Озеро Кара-Кель — «Чёрное озеро»
  • Пос. Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
  • Вершины Инэ, Суфруджу, Алибек, Белалыкая
  • Домбай-Ульген
  • Сентинский или Шоанинский храм — древние аланские храмы (в холодное время года вместо Гоначхира)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Маршрут лежит по живописному ущелью Подкумок, проходит через горные аулы.
Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. Его высота – 2178 м. над уровнем моря. С его вершины открываются неповторимые виды на гору Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.

Пещера «Сквозняк» или «Сырная»

Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.
Она растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором.

Древний аланский храм (Сентинский или Шоанинский)

Древний горный Сентинский храм, архитектурное сокровище X века, возвышающееся над рекой Теберда. Церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника. Когда-то здесь проходил торговый путь, ведущий через Кавказские горы к восточному побережью Черного моря.
Или Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г. Карачаевска, а именно над село им Коста Хетагурова. Название горы Шоана в переводе означает «святилище». Построен храм Аланами еще до крещения Руси во второй половине Х века и является одним из старейших храмов на территории России.

Озеро Кара-кёль

Проедем по берегу озера Кара-кёль — еще один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет.
Ущелье Гоначхир (посещем в теплое время года) называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги - эта дорога через Главный Кавказский хребет, когда-то соединяющая Черкесск и Сухум (Абхазия).
Дорога приводит к Туманному озеру или Туманлы-Кель еще его называют форелевым, так как когда-то проводился эксперимент по разведению форели, но из-за частого схода лавин он не удался. Форель в озере водится до сих пор, но ловить ее нельзя, так как это территория заповедника.
Следующая остановка будет у реки Уллу-Муруджу с самой чистой прозрачно-бирюзовый ледниковой водой в России. Вокруг ее окружает елово-буковая роща, многолетние деревья, где веет потрясающим запахом хвои.
Далее вас ждет канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Здесь можно покататься на высокогорных качелях, взлетающих прямо над ущельем и просто воодушевиться открывающимися видами.

Важно знать:

Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер до дома на комфортном внедорожнике,
  • услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание в кафе (ок. 300руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и воду с собой,
  • вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. (в теплое время года),
  • билет на канатную дорогу в Домбае (900-1500 руб.) в зависимости от типа канатки и от возраста участников.

Ежедневно в 6:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома на комфортном внедорожнике
  • Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе (ок. 300руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и воду с собой
  • Вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. (в теплое время года)
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (900-1500 руб.) в зависимости от типа канатки и от возраста участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Ближе к 20:00 отправим информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап накануне поездки, будем ждать вас по вашему адресу.
  • Программа может быть изменена в связи с погодными условиями!
  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/7 пассажиров).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно. Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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Н
6 сен 2022
Прекрасная экскурсия, Алексей шикарный гид и человек интересный, все рассказал, показал. Жаль что сидели сзади и не все было слышно. Всем советую этого гида и экскурсию. В кафе шумка, куда он нас завез, очень вкусный чай и хычины лучшие 😏👍

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