Николай — ваша команда гидов в Кисловодске

Провели экскурсии для 978 туристов

Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.