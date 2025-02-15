Отправьтесь в самое сердце Кавказа! Вы увидите высокогорное озеро Гижгит с потрясающей изумрудной водой, посетите смотровую площадку в ущелье Адыр-Су, попробуете минеральную воду прямо из природных источников. И конечно, подниметесь на канатной дороге на самую высокую гору Европы — великолепный Эльбрус.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Озеро Гижгит. Одно из красивейших озёр России (входит в топ-10). Вы полюбуетесь фантастическим цветом воды, услышите интересную историю о его возникновении и узнаете, почему в нём нельзя купаться.
- Поляна Азау, откуда на канатной дороге вы подниметесь на высоту практически 4000 м. и увидите панораму заснеженных кавказских гор.
- Поляна нарзанов, где находятся сразу несколько источников. Нарзан бьёт прямо из-под земли. У вас будет возможность продегустировать целебную воду.
- Ущелье Адыр-Су. На обратном пути, если у вас будет желание и останутся силы, заедем в живописное ущелье. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на горы, реку и уникальный автомобильный подъёмник, который может поднять машину прямо на гору.
Вы узнаете:
- О первопроходцах на Эльбрус.
- Местах следования древних караванов.
- Быте и обычаях местных жителей.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике УАЗ Patriot.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
- Отдельно оплачивается посещение национального парка «Приэльбрусье» — 200 ₽ с человека, подъём на канатной дороге — 2300 ₽ с человека и обед — по желанию.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 978 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.Задать вопрос
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