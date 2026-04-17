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Последний день Лермонтова

Погрузитесь в атмосферу последнего дня жизни Лермонтова. Узнайте, где он провёл свои последние часы и какие события привели к его дуэли
Экскурсия "Последний день Лермонтова" предлагает уникальную возможность пройти по следам великого поэта.

Посетители смогут увидеть Скалу Лермонтова, где происходила дуэль, и другие значимые места, такие как Гора Кольцо и музей "Крепость". В Пятигорске экскурсанты посетят место дуэли и музей-заповедник Лермонтова. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и литературой
4.8
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🏛️ Посещение музеев
  • 🎨 Культурное обогащение

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и максимально погрузиться в атмосферу, связанную с последними днями жизни Лермонтова. Это идеальное время для прогулок и посещения всех значимых мест на маршруте.
Сейчас август — это идеальное время.
Последний день Лермонтова
Последний день Лермонтова
Последний день Лермонтова

Что можно увидеть

  • Скала Лермонтова
  • Гора Кольцо
  • Музей «Крепость»
  • Дом Реброва
  • Лермонтовская площадка
  • Бальнеогрязелечебница
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Галерея Источника № 17
  • Скульптура Иисуса Христа
  • Подворье Карповых
  • Лермонтовский бювет
  • Солнечные часы «Знаки зодиака»
  • Дворец бухарского эмира
  • Островские ванны
  • Поющий фонтан
  • Каскадная лестница
  • Курортное озеро
  • Ресторация семьи Рошке
  • Место дуэли
  • Музей-заповедник Михаила Лермонтова
  • Озеро Провал
  • Грот Дианы
  • Парк «Цветник»
  • Лермонтовская галерея государственной филармонии
  • Канатная дорога
  • Бесстыжие ванны

Описание экскурсии

Кисловодск

  • Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
  • Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
  • Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
  • Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
  • Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк

Ессентуки

  • Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
  • Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа

Железноводск

  • Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
  • Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
  • Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро

Иноземцево

Осмотрим снаружи ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью.

Пятигорск

  • Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
  • Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
  • Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»

Организационные детали

  • Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
  • Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания

Дополнительные расходы

  • Билет в музей им. Лермонтова — 150 ₽
  • Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
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организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
4
3
2
1
Н
данная экскурсия - отличная для ознакомления с городами региона, впечатление от Ессентуков, например, отличное. а вот про Лермонтова - не так уж и много было сказано (есть с чем сравнить
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даже среди предложений на трипстере). если бы не отличная экскурсия по музею Лермонтова, которая обозначена как возможность, то название совсем бы не соответствовало содержанию. для тех, кто в регионе впервые - вполне симпатичная и не утомительная история. твердея 4+

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Е
Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу.
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Дмитрий прекрасный человек, и добродушный хозяин, который с гордостью рассказывает о своих родных краях, в которые непрменно хочется вернуться еще и летом!
Спасибо Диме- мы не только не пожалели о проведенном дне на экскурсии, но горячо ее рекомендуем заядлым путешественникам и занятым туристам, которые за один день могут увидеть и Кисловодск, и Ессентуки, и Железноводск и Пятигорск!

Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями,
Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями,
Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями,
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Елена
Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно было чуть глубже погрузиться в тему, но это уже наши пожелания 😊
Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно
Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно
Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно
Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно
Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно
Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно
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Светлана
Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел все наши пожелания, корректировал программу под нас. Благодарим и рекомендуем👍🌞
Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел
Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел
Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел
Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел
Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел
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Е
Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
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Andrey
Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный
Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный
Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный
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