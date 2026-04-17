Экскурсия "Последний день Лермонтова" предлагает уникальную возможность пройти по следам великого поэта.



Посетители смогут увидеть Скалу Лермонтова, где происходила дуэль, и другие значимые места, такие как Гора Кольцо и музей "Крепость". В Пятигорске экскурсанты посетят место дуэли и музей-заповедник Лермонтова. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и литературой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и максимально погрузиться в атмосферу, связанную с последними днями жизни Лермонтова. Это идеальное время для прогулок и посещения всех значимых мест на маршруте.

Сейчас август — это идеальное время.