Экскурсия "Последний день Лермонтова" предлагает уникальную возможность пройти по следам великого поэта.
Посетители смогут увидеть Скалу Лермонтова, где происходила дуэль, и другие значимые места, такие как Гора Кольцо и музей "Крепость". В Пятигорске экскурсанты посетят место дуэли и музей-заповедник Лермонтова. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и литературой
Посетители смогут увидеть Скалу Лермонтова, где происходила дуэль, и другие значимые места, такие как Гора Кольцо и музей "Крепость". В Пятигорске экскурсанты посетят место дуэли и музей-заповедник Лермонтова. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и литературой
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- 📚 Погружение в историю
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- 🏛️ Посещение музеев
- 🎨 Культурное обогащение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и максимально погрузиться в атмосферу, связанную с последними днями жизни Лермонтова. Это идеальное время для прогулок и посещения всех значимых мест на маршруте.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала Лермонтова
- Гора Кольцо
- Музей «Крепость»
- Дом Реброва
- Лермонтовская площадка
- Бальнеогрязелечебница
- Цандеровский институт механотерапии
- Галерея Источника № 17
- Скульптура Иисуса Христа
- Подворье Карповых
- Лермонтовский бювет
- Солнечные часы «Знаки зодиака»
- Дворец бухарского эмира
- Островские ванны
- Поющий фонтан
- Каскадная лестница
- Курортное озеро
- Ресторация семьи Рошке
- Место дуэли
- Музей-заповедник Михаила Лермонтова
- Озеро Провал
- Грот Дианы
- Парк «Цветник»
- Лермонтовская галерея государственной филармонии
- Канатная дорога
- Бесстыжие ванны
Описание экскурсии
Кисловодск
- Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
- Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
- Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
- Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
- Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк
Ессентуки
- Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
- Цандеровский институт механотерапии
- Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
- Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа
Железноводск
- Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
- Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
- Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро
Иноземцево
Осмотрим снаружи ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью.
Пятигорск
- Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
- Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
- Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»
Организационные детали
- Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
- Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
- Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
- Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания
Дополнительные расходы
- Билет в музей им. Лермонтова — 150 ₽
- Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
данная экскурсия - отличная для ознакомления с городами региона, впечатление от Ессентуков, например, отличное. а вот про Лермонтова - не так уж и много было сказано (есть с чем сравнить
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Е
Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу.
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Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно было чуть глубже погрузиться в тему, но это уже наши пожелания 😊
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Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел все наши пожелания, корректировал программу под нас. Благодарим и рекомендуем👍🌞
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Е
Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
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Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
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