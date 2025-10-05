Откройте для себя фотогеничные уголки Коломны: от древних стен кремля до живописных набережных. Впечатления и яркие кадры гарантированы
Индивидуальный фотомаршрут по Коломне - это уникальная возможность увидеть город с самых лучших ракурсов.
Участники посетят сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, прогуляются по Михайловской набережной и скверу Блюдечко, где открываются виды на Москву-реку. Также предусмотрены остановки у торговых рядов и Храма Николы на Посаде. Экскурсия завершится у Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Возможность фотографировать самостоятельно или доверить это профессионалам
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 19075 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Светлана
5 окт 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Спасибо Маргарите за прекрасно проведённое время
А
Алексей
8 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Маргарита знает и любит город, показывает не только традиционные туристические места, но и те, которые наиболее привлекательны, дает возможность сделать эффектные фотографии. Даже прошла курс для фотографов онлайн, чтобы фотографировать туристов наиболее выигрышно. Всё очень понравилось! Надеемся ещё приехать.