Фотомаршрут по Коломне (на вашем авто)

Откройте для себя фотогеничные уголки Коломны: от древних стен кремля до живописных набережных. Впечатления и яркие кадры гарантированы
Индивидуальный фотомаршрут по Коломне - это уникальная возможность увидеть город с самых лучших ракурсов.

Участники посетят сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, прогуляются по Михайловской набережной и скверу Блюдечко, где открываются виды на Москву-реку. Также предусмотрены остановки у торговых рядов и Храма Николы на Посаде. Экскурсия завершится у Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Возможность фотографировать самостоятельно или доверить это профессионалам
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌿 Живописные виды на природу
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 📅 Гибкость маршрута
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Маринкина башня
  • Пятницкие ворота
  • Михайловская набережная
  • Сквер Блюдечко
  • Храм Николы на Посаде
  • Музейная фабрика пастилы
  • Богородице-Рождественский Бобренев монастырь

Описание экскурсии

Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в том числе легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота — вы увидите их с самых лучших ракурсов.

Роскошная Михайловская набережная, откуда открывается прекрасный вид на храм Архангела Михаила, памятник классицизма.

Сквер Блюдечко. Вы рассмотрите Соборную площадь и узнаете её историю. А ещё полюбуетесь крутым изгибом Москвы-реки.

Фотогеничная «Калачная» и торговые ряды. По желанию зайдём в лавки, где восстановлен быт 19 века.

Храм Николы на Посаде. Я покажу место, откуда получаются самые красивые кадры с видами на невероятный храм.

Музейная фабрика пастилы, во дворике которой так приятно погулять.

Набережная Богородице-Рождественского Бобренева монастыря и сам монастырь — отсюда видна историческая часть Коломны и древняя обитель 14 века.

Организационные детали

  • По желанию экскурсию можно сделать пешеходной — сообщите об этом при бронировании, пожалуйста
  • Вы можете делать снимки на свою технику — или мы сделаем фото на смартфон для вас
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Коломенский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 19075 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг

С
Светлана
5 окт 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Спасибо Маргарите за прекрасно проведённое время
А
Алексей
8 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Маргарита знает и любит город, показывает не только традиционные туристические места, но и те, которые наиболее привлекательны, дает возможность сделать эффектные фотографии. Даже прошла курс для фотографов онлайн, чтобы фотографировать туристов наиболее выигрышно. Всё очень понравилось! Надеемся ещё приехать.

