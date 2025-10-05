Индивидуальный фотомаршрут по Коломне - это уникальная возможность увидеть город с самых лучших ракурсов. Участники посетят сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, прогуляются по Михайловской набережной и скверу Блюдечко, где открываются виды на Москву-реку. Также предусмотрены остановки у торговых рядов и Храма Николы на Посаде. Экскурсия завершится у Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Возможность фотографировать самостоятельно или доверить это профессионалам

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в том числе легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота — вы увидите их с самых лучших ракурсов.

Роскошная Михайловская набережная, откуда открывается прекрасный вид на храм Архангела Михаила, памятник классицизма.

Сквер Блюдечко. Вы рассмотрите Соборную площадь и узнаете её историю. А ещё полюбуетесь крутым изгибом Москвы-реки.

Фотогеничная «Калачная» и торговые ряды. По желанию зайдём в лавки, где восстановлен быт 19 века.

Храм Николы на Посаде. Я покажу место, откуда получаются самые красивые кадры с видами на невероятный храм.

Музейная фабрика пастилы, во дворике которой так приятно погулять.

Набережная Богородице-Рождественского Бобренева монастыря и сам монастырь — отсюда видна историческая часть Коломны и древняя обитель 14 века.

Организационные детали