Авторский обзорный тур по Кронштадту

Алексей Н.
Алексей Н. – Гид из Кронштадта
Авторский обзорный тур по Кронштадту
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Экскурсия

1 100 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Авторский обзорный тур по Кронштадту

Что вы увидите 🤩

  • Морской Никольский собор, Петровский Док, Обводный канал, Синий мост, Якорную площадь, Памятник блокадной колюшке, Памятник С. О. Макарову, Макаровский мост, Памятник Петру I, Петровский парк, Доковый мост, Летний сад.
Кронштадт — это уникальный город 🏙️ с очень насыщенной и яркой трехвековой историей. Я предлагаю познакомиться с ней в течении нашей трехчасовой экскурсии 🧭 по Кронштадту. Она начнется на Якорной площади, в сердце города. Вы увидите Никольский Морской собор, построенный больше века назад; старый Петровский док, узнаете его уникальную историю. Поймете для каких целей необходима была постройка Кронштадта. Услышите самые яркие факты из его истории 📖, интересные подробности о Чумной лаборатории и многое др.
🚩 Начало: Якорная площадь, 5А
🏁 Место завершения: Макаровская,3
Что входит
  • Услуги гида
  • билеты в собор
Что не входит
  • Личные расходы
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Время проведения: В пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Н.
Алексей Н.
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