Кронштадт — это уникальный город 🏙️ с очень насыщенной и яркой трехвековой историей. Я предлагаю познакомиться с ней в течении нашей трехчасовой экскурсии 🧭 по Кронштадту. Она начнется на Якорной площади, в сердце города. Вы увидите Никольский Морской собор, построенный больше века назад; старый Петровский док, узнаете его уникальную историю. Поймете для каких целей необходима была постройка Кронштадта. Услышите самые яркие факты из его истории 📖, интересные подробности о Чумной лаборатории и многое др.