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Кронштадт — это уникальный город 🏙️ с очень насыщенной и яркой трехвековой историей. Я предлагаю познакомиться с ней в течении нашей трехчасовой экскурсии 🧭 по Кронштадту. Она начнется на Якорной площади, в сердце города. Вы увидите Никольский Морской собор, построенный больше века назад; старый Петровский док, узнаете его уникальную историю. Поймете для каких целей необходима была постройка Кронштадта. Услышите самые яркие факты из его истории 📖, интересные подробности о Чумной лаборатории и многое др.
🚩 Начало: Якорная площадь, 5А
🏁 Место завершения: Макаровская,3
Что входит
Услуги гида
билеты в собор
Что не входит
Личные расходы
Время проведения: В пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.