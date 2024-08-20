Душевное путешествие в Хунзах

В уютном путешествии группой до 13 человек вы отправитесь в знаменитый Хунзахский район — край сказочных теснин, высоких водопадов, бескрайних плато и горных рельефов.

Перед вами развернётся богатое прошлое древнего Аварского ханства и яркая этническая палитра местных народов. Вы отведаете вкусные блюда национальной кухни. А по дороге посетите живописное Ирганайское водохранилище.
5
2 отзыва
Душевное путешествие в Хунзах
Душевное путешествие в Хунзах
Душевное путешествие в Хунзах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Путь из Махачкалы пройдёт через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Горные серпантины станут особой частью приключения, а сопровождать вас будут чудесные пейзажи и истории края. Наша первая остановка — Гимринская башня, или башня имама Шамиля, где вы услышите о знаковой фигуре Дагестана. Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы рассмотрите водоём с разных ракурсов и сделаете яркие снимки бирюзовых вод на фоне массивных чёрных скал. И вот мы в Хунзахском районе! Красивейшем уголке Дагестана, где просто не могли не родиться талантливые поэты и писатели. Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Окинете взглядом красоты Хунзахского плато и увидите самый высокий водопад в республике — Тобот. Познакомитесь с историей столицы Аварского ханства и необычной этнографией Хунзаха. А также осмотрите крепость 19 века. Кроме того, вы посетите водопад Матлас — и не просто полюбуетесь им снаружи, но и встанете за водными потоками. Зрелище фантастическое! И дополнит ваши впечатления ещё одна достопримечательность района — Каменная чаша. В тёплое время года здесь приятно укрыться от жары, но главное, это, конечно, виды теснины. В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами. В течение дня мы остановимся на обед в одном из проверенных заведений. Вы отведаете самые вкусные, сытные и полезные блюда национальной кухни. В нашем меню:
  • Чуду — лепёшка с различными начинками (картофель, творог, тыква, шпинат, листья бурака, крапива и другие).
  • Абрикосовая каша с урбечом — настоящий кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов. О полезных свойствах этого волшебного продукта вы узнаете при встрече.

— Ну и как же без ароматного чая на травах! Душистый напиток горного края — непременный атрибут уютного путешествия по Дагестану. Важная информация:

  • Экскурсию для вас проведу я или гид-водитель из команды.
  • Транспорт и вкусный национальный обед включены в стоимость.
  • Поездка проходит на комфортных минивэнах Honda Elysion, Toyota Ipsum или Toyota Alphard • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате для компании до 7 человек, стоимость составит 18 000 руб., детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопады: Тобот, Итлятляр, Матлас
  • Каменная чаша
  • Памятник «Журавли» на родине Расула Гамзатова
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед
Место начала и завершения?
Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
  • Необходимо брать с собой тёплую одежду
  • Погода в горах переменчивая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Н
20 авг 2024
И
3 авг 2024
Понравилось всё, в том числе национальная кухня в горах. Гид Заира очень грамотный специалист в сфере туризма.

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