Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро

Мы отправляемся в путешествие, чтобы увидеть самый высокий в горном Дагестане, полюбоваться...

Мы отправляемся в путешествие, чтобы увидеть самый высокий в горном Дагестане, полюбоваться невероятными видами со смотровых площадок, насладиться водной гладью озера Мочох и пролететь над каньоном на высоте 100 метров на зип-лайне.

И это далеко не все! Море впечатлений и прекрасных фотографий вам обеспечены.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • с. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • озеро Мочох

Что вас ожидает:

    Гимринский тоннель и Гимринская башня
    Мы начнем нашу поездку с самого длинного тоннеля на территории России. Посетим Гимринскую башню - восстановленная энтузиастами, она рассчитана на посетителей, и открывает им потрясающие виды на окрестности. После заедем на Ирганайское водохранилище, где вы сможете сделать кадры на память.
    Водопады Тобот и Итлятляр
    О высоте водопада Тобот всё ещё спорят. Но он самый высокий не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. А если встать на краю, то можно увидеть, как рядом в небо взмывают орлы.
    Водопад Итлятляр – ещё одно украшение Хунзахского плато. Ты вроде забрался высоко в горы, но стоишь на равнине. А стоит подойти к краю, и сразу становится понятно, что таит в себе эта гладь.
    Активности на Матласе
    Это горы и природа, безусловно. Но едем мы туда ещё и за тем, чтобы (по желанию) пролететь над каньоном на высоте 100 метров с помощью зип-лайна. А тем, кто не боится высоты, можно попробовать полазить со страховкой вдоль отвесного склона над пропастью. 300 метров металлических конструкций и 40 метров подвесного моста. Зато Матласское ущелье будет как на ладони. Матласский водопад вы тоже сможете наблюдать, пока будете преодолевать экстрим-маршруты.
    Озеро Мочох
    Его история началась в 1963 году. Тогда на высоте более 1600 метров над уровнем моря в результате оползня было перекрыто ущелье на пути реки Мочохтлар. А что собой являет озеро сегодня, вы увидите сами. Запомнится эта локация и национальной кухней на обеде в кафе «Жемчужина». Но локация вкуса может поменяться, а вот впечатления — никогда!

    Важная информация:

    • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля 8 человек
    На минивене
    20 000 ₽
    21 000 ₽
    24 500 ₽
    28 000 ₽
    На джипе
    25 000 ₽
    30 000 ₽
    35 000 ₽
    40 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт (туда и обратно)
    • услуги гида-проводника
    • обед - национальная кухня
    • катамараны
    Что не входит
    • личные расходы
    • сувениры
    • спуск на зип-лайне
    Место начала и завершения
    пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 15 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало экскурсии обговаривается с вами

    ЭтноМир
    ЭтноМир
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