2 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

Завтрак в отеле.

09:00 Сбор гостей в холле отеля и отправление на программу.

Вы отправитесь к бархану Сарыкум — одному из чудес Дагестана. Это самая большая песчаная дюна в Европе и вторая по величине в мире, уступающая лишь дюнам пустыни Сахары.

Именно здесь были сняты сцены фильма «Белое солнце пустыни». А нас здесь ждет красивая и мощная практика!

Вкусно пообедав, Вы отправитесь на джипах к Сулакскому каньону — визитной карточке Республики, место, в котором хочется фотографировать каждый сантиметр! Это самый глубокий каньон Европы, он даже превосходит по глубине знаменитый Гранд-каньон.

Нас ждёт пятичасовое путешествие по красивейшим местам вокруг каньона с фантастическими видами и прогулка на катере.

Вы увидите невероятные красоты, которые не передать камерой. И уже другие люди будут смотреть ваши потрясающие ролики и фотографии, и мечтать увидеть всё это своими глазами.

Возвращение на базу, где нас будет ждать потрясающий ужин.

Отправляемся в горы, где Вы будете проживать ближайшие 3 дня. Размещение в отеле и домиках.

Отдых.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160