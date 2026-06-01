Отправимся
Программа тура по дням
Прибытие. Отдых
Прибытие в Махачкалу. Самостоятельный заезд в отель после 14:00 (трансфер за доп. плату).
Отдых перед большим путешествием.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон
Завтрак в отеле.
09:00 Сбор гостей в холле отеля и отправление на программу.
Вы отправитесь к бархану Сарыкум — одному из чудес Дагестана. Это самая большая песчаная дюна в Европе и вторая по величине в мире, уступающая лишь дюнам пустыни Сахары.
Именно здесь были сняты сцены фильма «Белое солнце пустыни». А нас здесь ждет красивая и мощная практика!
Вкусно пообедав, Вы отправитесь на джипах к Сулакскому каньону — визитной карточке Республики, место, в котором хочется фотографировать каждый сантиметр! Это самый глубокий каньон Европы, он даже превосходит по глубине знаменитый Гранд-каньон.
Нас ждёт пятичасовое путешествие по красивейшим местам вокруг каньона с фантастическими видами и прогулка на катере.
Вы увидите невероятные красоты, которые не передать камерой. И уже другие люди будут смотреть ваши потрясающие ролики и фотографии, и мечтать увидеть всё это своими глазами.
Возвращение на базу, где нас будет ждать потрясающий ужин.
Отправляемся в горы, где Вы будете проживать ближайшие 3 дня. Размещение в отеле и домиках.
Отдых.
Хунзах, Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменная чаша
Завтракаем и отправляемся в фантастический мир!
Сегодня наш путь лежит в Хунзах — сердце Горного Дагестана, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
Ирганайское водохранилище — изумрудная гладь, отражающая величественные скалы — безмятежный уголок природы.
Водопады Тобот и Итлятляр — самые высокие водопады Дагестана и одни из крупнейших на Кавказе.
Село Цада — услышим стихи на родине поэта Расула Гамзатова, автора «Журавлей».
Плато Матлас с панорамными видами и экстремальными развлечениями (зиплайн, тарзанка), и путь к ущелью с природными ваннами, где когда-то купались жёны аварских ханов.
Обед в панорамном ресторане.
Каменная чаша — скальные залы, соединённые узкими проходами. Стены покрыты мхом и цветами, создавая сказочный пейзаж. Создаём арт‑объект из природных материалов — ваш вклад в пейзаж.
Возвращение на базу.
Ужин. Отдых.
Аул-призрак Гоор, Язык Тролля, село Кахиб, Карадахская теснина
Завтрак.
В числе ярких достопримечательностей Дагестана выделяется аул-призрак Гоор. Он раскинулся на высоте примерно 1 500 метров.
Этот уникальный ансамбль из древних каменных башен, остатков жилых домов, мечети и старинного кладбища органично вписан в горный пейзаж. Его нередко именуют «Страной башен».
Здесь же находится знаменитый Язык Тролля — самое фотогеничное место Дагестана! Энергетика здесь просто зашкаливает. Вас ждут захватывающие дух виды, шикарные фото и видео и море эмоций!
Совсем недалеко располагается село Кахиб — древний высокогорный аул в сердце Дагестана.
Вкусный обед у местного жителя.
На обратной дороге посетите Карадахскую теснину, где создается впечатление, что ты на другой планете.
Возвращение на базу.
Ужин. Отдых (можно подготовить вещи для выезда).
Север Дагестана, этно-шоу, застолье, мастер-класс и дискотека
Завтрак.
Переезд на север Дагестана — место, которое не знают даже дагестанцы и туда можно попасть эксклюзивно в рамках нашего тура!
По дороге Вы заедете на обед в потрясающее место в персиковой роще.
Ногайская земля встречает гостей радушно и торжественно. Мы разместимся в отеле, будет время привести себя в порядок.
Специально для Вас состоится этно-шоу «Колорит Ногайской души». Именно оно стало победителем международного фестиваля-конкурса среди ресторанов «Кухня без границ» в Дагестане — 2025.
В программе: обрядовые номера, чарующая музыка традиционных инструментов, красочные танцевальные узоры, берущие за душу хрустальные голоса и настоящий Хан! И все это в исполнении заслуженных и народных коллективов и артистов!
И, конечно же, будет широкое ногайское застолье со знаменитым и невероятно вкусным курлеме! На мастер-классе Вас научат готовить традиционный чай ногайских кочевников.
А потом зажигательная дискотека!
Село Терекли-Мектеб, мастер-класс, этноаул «Ногай-юрт»
Завтрак.
Экскурсия по селу Терекли-Мектеб. Вы узнаете об истории села, славных сынах ногайского народа, напьетесь воды из уникального источника.
Посетите секретный мастер-класс.
Возвращение в отель, чтобы пообедать, переодеться и взять купальные костюмы.
Переезд в аутентичное место – этноаул «Ногай-юрт». Место, где оживает история, а эмоции становятся ярче. Из первых уст узнаете об истории и традиции ногайского народа. Именно здесь Вы почувствуемте ритм степи.
Насладитесь игрой на домбре, испечете хлеб в традиционной ногайской печи, приготовите национальное блюдо, постреляете из лука, поваляетесь на тахтамете в настоящих юртах.
А еще пообщаетесь с лошадьми, увидите, как растут арбузы (и с июля вдоволь наедитесь), искупаетесь в бассейне, погуляете по степи.
Здесь вы забудете, что где-то есть другая жизнь с ее заботами и стрессом. Именно так Вы с активного и зажигательного начала тура плавно перейдете к полной перезагрузке.
Ужинаем у гостеприимных хозяев и возвращаемся в отель.
По желанию можно остаться на ночевку в юртах (заказывать при бронировании тура за доп. плату).
Погружение в жизнь ногайского народа. Можжевеловая роща
Завтрак.
Вас ждет полное погружение в жизнь ногайского народа. Мы едем на самую настоящую кошару — место, где ведут хозяйство местные жители.
Вы сможете не просто наблюдателями, Вам дадут мастер-класс жизни в селе! Вы сможете попрактиковаться в доении коровы. А из парного молока сделаете сметану, масло и сыр, которые заберете с собой.
По желанию можно покатаетесь на лошадях.
Увидите древнюю забаву кочевых ногайцев — специально для Вас организуют борьбу на лошадях.
Обед домашней едой.
Переезд на машинах по песчаным барханам в уникальное место — можжевеловую рощу.
И да, сюда можно попасть только в рамках этого тура!
Можжевеловая роща — памятник природы республиканского значения в Ногайском районе Республики Дагестан. История возникновения рощи до сих пор является загадкой для ученых. Возраст некоторых деревьев достигает 600-700 лет.
Здесь время будто замедляется. В воздухе витает глубокий, смолистый аромат — терпкий, успокаивающий.
Своды древних ветвей создают умиротворяющую полутень, защищая от яркого солнца. А земля, укрытая плотным слоем рыжей хвои, кажется частью какого‑то древнего, вечного ритуала природы.
Погуляете, подышите фитонцидами, пособираете травы и шишечки, полюбуетесь красотой, послушаете тишину и пение птиц, встретите фантастический закат.
А еще, Вас ждёт пикник с шашлыками.
Возвращение в отель.
Ну, а кто хочет максимального расслабления и единения с природой, могут остаться здесь на ночь в юрте или палатке (заказывается про бронировании тура).
Кизляр, фирменные магазины с оружием и коньяком. Отъезд
Завтрак.
Прощаетесь с гостеприимным Ногаем, который, поверьте, станет вам уже родным.
Отправляетесь в Махачкалу. Ну, а как же возвращаться без подарков и сувениров? По дороге мы заедем в Кизляр, где вы можете приобрести все, что хочется увезти с собой.
Сначала Вы посетите колоритный восточный рынок. Это нетуристический город и здесь адекватные цены для местных жителей.
Потом отправитесь в фирменный магазин завода «Кизляр» — производство гражданского холодного клинкового оружия, ножей бытового назначения и сувенирного оружия.
Все модели ножей, кинжалов и шашек изготавливаются вручную, с применением традиций кавказских оружейников прошлых веков.
А также посетите фирменный магазин, где можно приобрести продукцию (для приобретения оружия требуется охотничий билет).
Посетите фирменный магазин кизлярского коньяка. Кизлярский коньячный завод — это 1-й коньячный завод в Российской империи! Компания с мировым именем, столетней историей, традициями и ценностями, являющаяся флагманом коньячного производства России.
Обед. На нем делимся открытиями — что изменилось в вас за эту маленькую жизнь. Создаём коллективную карту впечатлений: отмечаем места, которые затронули душу.
Трансфер на железнодорожный вокзал Кизляра или в Махачкалу в аэропорт/ ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле, на базе в горах и ГТК «У Гульзары». Номера категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|2-местное
|1-местное
|97 000
|106 000
Можно забронировать дополнительные сутки проживания до или после тура. Стоимость с другим вариантом проживания — по запросу.
Варианты проживания
Гостиница «Адмирал»
В отеле вас ждут комфортные номера с халатами, тапочками, феном, холодильником, телевизором, кондиционером и Wi-Fi. В некоторых номерах есть терраса с видом на море.
При отеле работают ресторан с разнообразным меню и местной кухней и кафе. Для любителей развлечений доступна бильярдная. Предоставляется бесплатная парковка. Можно воспользоваться услугами доставки еды и напитков в номер, конференц-зал и банкетный зал также к вашим услугам. Есть экскурсионное бюро.
Заезд возможен с 14:00, выезд — до 12:00. Персонал отеля доброжелателен и готов помочь с выбором мест для посещения.
Туристическая база «Сафари Чалда»
Туристическая база находится среди горного массива на берегу реки. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.
На территории базы есть кафе, где готовят блюда местной кухни. В саду растут абрикосы и персики, и в сезон гости могут угощаться фруктами прямо с дерева.
Во дворе гостиницы можно отдохнуть, наслаждаясь видами прекрасных гор и зелени, полежать на гамаке и расслабиться.
Гостинично-туристический комплекс «У Гульзары»
Это место, где бережно сохраняются традиции и культура ногайского народа. Пространство, в котором каждый может почувствовать атмосферу степного гостеприимства, познакомиться с национальными обычаями, попробовать традиционные блюда и открыть для себя историю одного из древнейших народов Северного Кавказа.
Уютные номера оснащены всем необходимым, они сочетают комфорт и элементы национального колорита. Полный спектр услуг доступен прямо в номере. Персонал разбудит вас точно в нужное время, доставит еду и напитки, пополнит мини-бар, произведет уборку и замену полотенец по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по маршруту тура
- Питание: 6 завтраков, 7 обедов, 1 пикник, 4 ужина, 1 праздничный ужин
- Интерактивная и экскурсионная программы, включая входные билеты в музеи, услуги гида-экскурсовода
- Этно-шоу «Колорит ногайской души», дискотека
- Транспортное обслуживание: по программе на микроавтобусе туркласса, внедорожниках и катере
- Личное сопровождение автора тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Махачкалы или Кизляра
- Питание, не указанное в программе тура
- Алкогольные напитки
- Дополнительный трансфер
- Катание на лошадях
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.