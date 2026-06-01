Мои заказы

Эксклюзивный гранд-тур в Дагестан

Это тот самый тур, о котором говорят: «он был невероятным». Насыщенный, с вниманием к деталям и атмосфере. Мы не просто увидим Дагестан — мы проживем его через вкусы и места.

Отправимся
читать дальшеуменьшить

к бархану Сарыкум — одному из главных чудес республики, затем к легендарному Сулакскому каньону, высокогорным селениям, водопадам, плато. Посетим Карадахскую теснину, где создается впечатление, что ты на другой планете.

Нас ждут вкуснейшие блюда, а еще — яркое этно-шоу, победившее в международном фестивале-конкурсе среди ресторанов, поездка на джипах, прогулка на катере. Этот тур вы запомните надолго!

Эксклюзивный гранд-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эксклюзивный гранд-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эксклюзивный гранд-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Отдых

Прибытие в Махачкалу. Самостоятельный заезд в отель после 14:00 (трансфер за доп. плату).

Отдых перед большим путешествием.

Прибытие. ОтдыхПрибытие. Отдых
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

Завтрак в отеле.

09:00 Сбор гостей в холле отеля и отправление на программу.

Вы отправитесь к бархану Сарыкум — одному из чудес Дагестана. Это самая большая песчаная дюна в Европе и вторая по величине в мире, уступающая лишь дюнам пустыни Сахары.

Именно здесь были сняты сцены фильма «Белое солнце пустыни». А нас здесь ждет красивая и мощная практика!

Вкусно пообедав, Вы отправитесь на джипах к Сулакскому каньону — визитной карточке Республики, место, в котором хочется фотографировать каждый сантиметр! Это самый глубокий каньон Европы, он даже превосходит по глубине знаменитый Гранд-каньон.

Нас ждёт пятичасовое путешествие по красивейшим местам вокруг каньона с фантастическими видами и прогулка на катере.

Вы увидите невероятные красоты, которые не передать камерой. И уже другие люди будут смотреть ваши потрясающие ролики и фотографии, и мечтать увидеть всё это своими глазами.

Возвращение на базу, где нас будет ждать потрясающий ужин.

Отправляемся в горы, где Вы будете проживать ближайшие 3 дня. Размещение в отеле и домиках.

Отдых.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньонБархан Сарыкум, Сулакский каньонБархан Сарыкум, Сулакский каньонБархан Сарыкум, Сулакский каньонБархан Сарыкум, Сулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Хунзах, Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменная чаша

Завтракаем и отправляемся в фантастический мир!

Сегодня наш путь лежит в Хунзах — сердце Горного Дагестана, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

Ирганайское водохранилище — изумрудная гладь, отражающая величественные скалы — безмятежный уголок природы.

Водопады Тобот и Итлятляр — самые высокие водопады Дагестана и одни из крупнейших на Кавказе.

Село Цада — услышим стихи на родине поэта Расула Гамзатова, автора «Журавлей».

Плато Матлас с панорамными видами и экстремальными развлечениями (зиплайн, тарзанка), и путь к ущелью с природными ваннами, где когда-то купались жёны аварских ханов.

Обед в панорамном ресторане.

Каменная чаша — скальные залы, соединённые узкими проходами. Стены покрыты мхом и цветами, создавая сказочный пейзаж. Создаём арт‑объект из природных материалов — ваш вклад в пейзаж.

Возвращение на базу.

Ужин. Отдых.

Хунзах, Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменная чашаХунзах, Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменная чашаХунзах, Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменная чашаХунзах, Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменная чашаХунзах, Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменная чаша
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Аул-призрак Гоор, Язык Тролля, село Кахиб, Карадахская теснина

Завтрак.

В числе ярких достопримечательностей Дагестана выделяется аул-призрак Гоор. Он раскинулся на высоте примерно 1 500 метров.

Этот уникальный ансамбль из древних каменных башен, остатков жилых домов, мечети и старинного кладбища органично вписан в горный пейзаж. Его нередко именуют «Страной башен».

Здесь же находится знаменитый Язык Тролля — самое фотогеничное место Дагестана! Энергетика здесь просто зашкаливает. Вас ждут захватывающие дух виды, шикарные фото и видео и море эмоций!

Совсем недалеко располагается село Кахиб — древний высокогорный аул в сердце Дагестана.

Вкусный обед у местного жителя.

На обратной дороге посетите Карадахскую теснину, где создается впечатление, что ты на другой планете.

Возвращение на базу.

Ужин. Отдых (можно подготовить вещи для выезда).

Аул-призрак Гоор, Язык Тролля, село Кахиб, Карадахская теснинаАул-призрак Гоор, Язык Тролля, село Кахиб, Карадахская теснинаАул-призрак Гоор, Язык Тролля, село Кахиб, Карадахская теснинаАул-призрак Гоор, Язык Тролля, село Кахиб, Карадахская теснинаАул-призрак Гоор, Язык Тролля, село Кахиб, Карадахская теснина
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Север Дагестана, этно-шоу, застолье, мастер-класс и дискотека

Завтрак.

Переезд на север Дагестана — место, которое не знают даже дагестанцы и туда можно попасть эксклюзивно в рамках нашего тура!

По дороге Вы заедете на обед в потрясающее место в персиковой роще.

Ногайская земля встречает гостей радушно и торжественно. Мы разместимся в отеле, будет время привести себя в порядок.

Специально для Вас состоится этно-шоу «Колорит Ногайской души». Именно оно стало победителем международного фестиваля-конкурса среди ресторанов «Кухня без границ» в Дагестане — 2025.

В программе: обрядовые номера, чарующая музыка традиционных инструментов, красочные танцевальные узоры, берущие за душу хрустальные голоса и настоящий Хан! И все это в исполнении заслуженных и народных коллективов и артистов!

И, конечно же, будет широкое ногайское застолье со знаменитым и невероятно вкусным курлеме! На мастер-классе Вас научат готовить традиционный чай ногайских кочевников.

А потом зажигательная дискотека!

Север Дагестана, этно-шоу, застолье, мастер-класс и дискотекаСевер Дагестана, этно-шоу, застолье, мастер-класс и дискотекаСевер Дагестана, этно-шоу, застолье, мастер-класс и дискотекаСевер Дагестана, этно-шоу, застолье, мастер-класс и дискотекаСевер Дагестана, этно-шоу, застолье, мастер-класс и дискотека
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Село Терекли-Мектеб, мастер-класс, этноаул «Ногай-юрт»

Завтрак.

Экскурсия по селу Терекли-Мектеб. Вы узнаете об истории села, славных сынах ногайского народа, напьетесь воды из уникального источника.

Посетите секретный мастер-класс.

Возвращение в отель, чтобы пообедать, переодеться и взять купальные костюмы.

Переезд в аутентичное место – этноаул «Ногай-юрт». Место, где оживает история, а эмоции становятся ярче. Из первых уст узнаете об истории и традиции ногайского народа. Именно здесь Вы почувствуемте ритм степи.

Насладитесь игрой на домбре, испечете хлеб в традиционной ногайской печи, приготовите национальное блюдо, постреляете из лука, поваляетесь на тахтамете в настоящих юртах.

А еще пообщаетесь с лошадьми, увидите, как растут арбузы (и с июля вдоволь наедитесь), искупаетесь в бассейне, погуляете по степи.

Здесь вы забудете, что где-то есть другая жизнь с ее заботами и стрессом. Именно так Вы с активного и зажигательного начала тура плавно перейдете к полной перезагрузке.

Ужинаем у гостеприимных хозяев и возвращаемся в отель.

По желанию можно остаться на ночевку в юртах (заказывать при бронировании тура за доп. плату).

Село Терекли-Мектеб, мастер-класс, этноаул «Ногай-юрт»Село Терекли-Мектеб, мастер-класс, этноаул «Ногай-юрт»Село Терекли-Мектеб, мастер-класс, этноаул «Ногай-юрт»Село Терекли-Мектеб, мастер-класс, этноаул «Ногай-юрт»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Погружение в жизнь ногайского народа. Можжевеловая роща

Завтрак.

Вас ждет полное погружение в жизнь ногайского народа. Мы едем на самую настоящую кошару — место, где ведут хозяйство местные жители.

Вы сможете не просто наблюдателями, Вам дадут мастер-класс жизни в селе! Вы сможете попрактиковаться в доении коровы. А из парного молока сделаете сметану, масло и сыр, которые заберете с собой.

По желанию можно покатаетесь на лошадях.

Увидите древнюю забаву кочевых ногайцев — специально для Вас организуют борьбу на лошадях.

Обед домашней едой.

Переезд на машинах по песчаным барханам в уникальное место — можжевеловую рощу.
И да, сюда можно попасть только в рамках этого тура!

Можжевеловая роща — памятник природы республиканского значения в Ногайском районе Республики Дагестан. История возникновения рощи до сих пор является загадкой для ученых. Возраст некоторых деревьев достигает 600-700 лет.

Здесь время будто замедляется. В воздухе витает глубокий, смолистый аромат — терпкий, успокаивающий.

Своды древних ветвей создают умиротворяющую полутень, защищая от яркого солнца. А земля, укрытая плотным слоем рыжей хвои, кажется частью какого‑то древнего, вечного ритуала природы.

Погуляете, подышите фитонцидами, пособираете травы и шишечки, полюбуетесь красотой, послушаете тишину и пение птиц, встретите фантастический закат.

А еще, Вас ждёт пикник с шашлыками.

Возвращение в отель.

Ну, а кто хочет максимального расслабления и единения с природой, могут остаться здесь на ночь в юрте или палатке (заказывается про бронировании тура).

Погружение в жизнь ногайского народа. Можжевеловая рощаПогружение в жизнь ногайского народа. Можжевеловая рощаПогружение в жизнь ногайского народа. Можжевеловая рощаПогружение в жизнь ногайского народа. Можжевеловая роща
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Кизляр, фирменные магазины с оружием и коньяком. Отъезд

Завтрак.

Прощаетесь с гостеприимным Ногаем, который, поверьте, станет вам уже родным.

Отправляетесь в Махачкалу. Ну, а как же возвращаться без подарков и сувениров? По дороге мы заедем в Кизляр, где вы можете приобрести все, что хочется увезти с собой.

Сначала Вы посетите колоритный восточный рынок. Это нетуристический город и здесь адекватные цены для местных жителей.

Потом отправитесь в фирменный магазин завода «Кизляр» — производство гражданского холодного клинкового оружия, ножей бытового назначения и сувенирного оружия.

Все модели ножей, кинжалов и шашек изготавливаются вручную, с применением традиций кавказских оружейников прошлых веков.

А также посетите фирменный магазин, где можно приобрести продукцию (для приобретения оружия требуется охотничий билет).

Посетите фирменный магазин кизлярского коньяка. Кизлярский коньячный завод — это 1-й коньячный завод в Российской империи! Компания с мировым именем, столетней историей, традициями и ценностями, являющаяся флагманом коньячного производства России.

Обед. На нем делимся открытиями — что изменилось в вас за эту маленькую жизнь. Создаём коллективную карту впечатлений: отмечаем места, которые затронули душу.

Трансфер на железнодорожный вокзал Кизляра или в Махачкалу в аэропорт/ ж/д вокзал.

Кизляр, фирменные магазины с оружием и коньяком. ОтъездКизляр, фирменные магазины с оружием и коньяком. ОтъездКизляр, фирменные магазины с оружием и коньяком. ОтъездКизляр, фирменные магазины с оружием и коньяком. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле, на базе в горах и ГТК «У Гульзары». Номера категории «стандарт».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

2-местное1-местное
97 000106 000

Можно забронировать дополнительные сутки проживания до или после тура. Стоимость с другим вариантом проживания — по запросу.

Варианты проживания

Гостиница «Адмирал»

1 ночь

В отеле вас ждут комфортные номера с халатами, тапочками, феном, холодильником, телевизором, кондиционером и Wi-Fi. В некоторых номерах есть терраса с видом на море.

При отеле работают ресторан с разнообразным меню и местной кухней и кафе. Для любителей развлечений доступна бильярдная. Предоставляется бесплатная парковка. Можно воспользоваться услугами доставки еды и напитков в номер, конференц-зал и банкетный зал также к вашим услугам. Есть экскурсионное бюро.

Заезд возможен с 14:00, выезд — до 12:00. Персонал отеля доброжелателен и готов помочь с выбором мест для посещения.

Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Туристическая база «Сафари Чалда»

3 ночи

Туристическая база находится среди горного массива на берегу реки. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.

На территории базы есть кафе, где готовят блюда местной кухни. В саду растут абрикосы и персики, и в сезон гости могут угощаться фруктами прямо с дерева.

Во дворе гостиницы можно отдохнуть, наслаждаясь видами прекрасных гор и зелени, полежать на гамаке и расслабиться.

Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостинично-туристический комплекс «У Гульзары»

3 ночи

Это место, где бережно сохраняются традиции и культура ногайского народа. Пространство, в котором каждый может почувствовать атмосферу степного гостеприимства, познакомиться с национальными обычаями, попробовать традиционные блюда и открыть для себя историю одного из древнейших народов Северного Кавказа.

Уютные номера оснащены всем необходимым, они сочетают комфорт и элементы национального колорита. Полный спектр услуг доступен прямо в номере. Персонал разбудит вас точно в нужное время, доставит еду и напитки, пополнит мини-бар, произведет уборку и замену полотенец по запросу.

Гостинично-туристический комплекс «У Гульзары»Гостинично-туристический комплекс «У Гульзары»Гостинично-туристический комплекс «У Гульзары»Гостинично-туристический комплекс «У Гульзары»Гостинично-туристический комплекс «У Гульзары»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по маршруту тура
  • Питание: 6 завтраков, 7 обедов, 1 пикник, 4 ужина, 1 праздничный ужин
  • Интерактивная и экскурсионная программы, включая входные билеты в музеи, услуги гида-экскурсовода
  • Этно-шоу «Колорит ногайской души», дискотека
  • Транспортное обслуживание: по программе на микроавтобусе туркласса, внедорожниках и катере
  • Личное сопровождение автора тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Махачкалы или Кизляра
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Алкогольные напитки
  • Дополнительный трансфер
  • Катание на лошадях
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Эксклюзивный гранд-тур в Дагестан»

Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
10 июн в 10:00
17 июн в 10:00
от 25 000 ₽ за человека
Горный Дагестан. Джип-тур
Джиппинг
Джип-туры
4 дня
3 отзыва
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июн в 10:00
17 июн в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: Г. Махачкала
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
от 24 400 ₽ за человека
Краски Дагестана. Экскурсионный тур
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Краски Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: Г. Махачкала
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от 44 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
от 97 000 ₽ за человека