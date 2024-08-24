Сулакский каньон с прогулкой на катере – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Сулакский каньон с прогулкой на катере» в Махачкале, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
4-дневный авторский молодежный-тур по не туристическим локациям Дагестана
Джиппинг
На катере
1 отзыв
3.5 дня
4-дневный авторский молодежный-тур по не туристическим локациям Дагестана
Начало: После бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
39 000 за человека
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Джиппинг
4 отзыва
3 дня
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Начало: Махачкала
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
26 000 за человека
Горы, водопады, аулы и древняя история Дагестана - тур на 5 дней
Конные прогулки
4.5 дня
Горы, водопады, аулы и древняя история Дагестана - тур на 5 дней
Начало: Южная автостанция, Ахмет-Хана Султана 344
Расписание: См. расписание
1 мар в 08:30
3 мар в 08:30
32 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    24 августа 2024
    Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
    Благодарим гида за отлично организованное путешествие. Мы провели 3 дня в компании замечательного гида Гаджи. Мы много путешествуем по территории
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    нашей страны и впервые в жизни повстречали настолько компетентного и эрудированного гида. Много узнали про богатую историю Дагестана и особенности его географических условий. Большое вам спасибо. Обязательно приедем еще и будем советовать всем

  • М
    Марина
    11 августа 2024
    4-дневный авторский молодежный-тур по не туристическим локациям Дагестана
    Хочу оставить свой отзыв самому лучшему гиду Дагестана Мухтару Магомедариповичу, человеку которому который полюбил свой край до невозможности. И так я
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    была в Дагестане раза 4 наверное и вот захотела посмотреть не туристические места и мне в этом помог Мухтар за что ему очень благодарна «очень» Я приехала одна в Дагестан ☺️ меня встретил брат Мухтара Хабиб ему тоже благодарна, он меня отвез до гостиницы. Сервис что надо. У нас должно была набраться группа но сожалению не набиралось и тогда Мухтар решил весь тур посвятить мне ❤️ была чрезмерно благодарна ☺️ Первый же день посмотрели все красоты Сулакского каньона «все индивидуально» 😻😻😻😻 Второй день мы смотрели не туристические места это «гранд каньон и смотровая харачи» Третий день просто эмоции 🥲 это водопад Чирхалю, Чарадинский район, Гунибский район, смотровая Айвазовского, бонусная смотровая, Хунзахский район и заселение просто в самую атмосферную точку гор. Четвертый день это заибский перевал♥️ вся красота Шамильского района ♥️ Мухтар я очень благодарна тебе ❤️ спасибо мой друг. С любовью Маша из Владимира ❤️❤️

  • М
    Михаил
    6 июля 2024
    Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
    Очень интересные и познавательные 3 дня я провел на этой экскурсии. Гид Магомед очень интересно, тепло и с любовью рассказывал о
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    своем крае, о посещаемых местах, оказывал помощь, где это было необходимо Однозначно буд рекомендовать обратиться в этим ребятам все своим друзьям и знакомым, кто соберётся в Дагестан.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Сулакский каньон с прогулкой на катере»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Село Гуниб
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в феврале 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Сулакский каньон с прогулкой на катере" можно забронировать 3 тура от 26 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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