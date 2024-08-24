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была в Дагестане раза 4 наверное и вот захотела посмотреть не туристические места и мне в этом помог Мухтар за что ему очень благодарна «очень» Я приехала одна в Дагестан ☺️ меня встретил брат Мухтара Хабиб ему тоже благодарна, он меня отвез до гостиницы. Сервис что надо. У нас должно была набраться группа но сожалению не набиралось и тогда Мухтар решил весь тур посвятить мне ❤️ была чрезмерно благодарна ☺️ Первый же день посмотрели все красоты Сулакского каньона «все индивидуально» 😻😻😻😻 Второй день мы смотрели не туристические места это «гранд каньон и смотровая харачи» Третий день просто эмоции 🥲 это водопад Чирхалю, Чарадинский район, Гунибский район, смотровая Айвазовского, бонусная смотровая, Хунзахский район и заселение просто в самую атмосферную точку гор. Четвертый день это заибский перевал♥️ вся красота Шамильского района ♥️ Мухтар я очень благодарна тебе ❤️ спасибо мой друг. С любовью Маша из Владимира ❤️❤️