3.5 дня
4-дневный авторский молодежный-тур по не туристическим локациям Дагестана
Начало: После бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
39 000₽ за человека
3 дня
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Начало: Махачкала
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
26 000₽ за человека
4.5 дня
Горы, водопады, аулы и древняя история Дагестана - тур на 5 дней
Начало: Южная автостанция, Ахмет-Хана Султана 344
Расписание: См. расписание
1 мар в 08:30
3 мар в 08:30
32 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей24 августа 2024Благодарим гида за отлично организованное путешествие. Мы провели 3 дня в компании замечательного гида Гаджи. Мы много путешествуем по территории
- ММарина11 августа 2024Хочу оставить свой отзыв самому лучшему гиду Дагестана Мухтару Магомедариповичу, человеку которому который полюбил свой край до невозможности. И так я
- ММихаил6 июля 2024Очень интересные и познавательные 3 дня я провел на этой экскурсии. Гид Магомед очень интересно, тепло и с любовью рассказывал о
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Сулакский каньон с прогулкой на катере»
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