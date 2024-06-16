Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней

Сбалансированная программа, сочетающая яркие впечатления от занятий активными видами отдыха и расслабляющее купание в геотермальных источниках.

Вы посетите Хаджохскую теснину, познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья Руфабго, отправитесь на экскурсию в Гуамское ущелье и пройдетесь к горному плато Лаго-Наки.

Подниметесь по канатной дороге на хребет Уна-Коз и дойдете к уникальному памятнику природы — Чертов Палец.
4.67
3 отзыва
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике

Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах или палатках.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
2 день

Конный маршрут. Хаджохская теснина, каньон Мезмайский

9:00 Завтрак.

10:00 Сегодня гид-инструктор поведет вас на уникальный природный объект — Хаджохская теснина.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

Далее, маршрут пройдет по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.

Купание в каменной чаше четвертого водопада ручья Мезмайский.

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка (доп. плата) по предгорьям Адыгеи.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты и конная прогулка оплачиваются отдельно.

Конный маршрут. Хаджохская теснина, каньон МезмайскийКонный маршрут. Хаджохская теснина, каньон МезмайскийКонный маршрут. Хаджохская теснина, каньон МезмайскийКонный маршрут. Хаджохская теснина, каньон Мезмайский
3 день

Обучение работе с альпинистским снаряжением

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья Руфабго с его водной феерией — водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

Купание в водопадах.

Треккинг к скале Парус.

Скала Парус — это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру Сквозная (высота спуска 15 м).

Обед-пикник.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Обучение работе с альпинистским снаряжениемОбучение работе с альпинистским снаряжениемОбучение работе с альпинистским снаряжениемОбучение работе с альпинистским снаряжением
4 день

Элементы каньонинга и сплав

09:00 Завтрак.

Несложный сплав по Гранитному каньону (доп. плата) на реке Белой (1,5 часа).

Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.

14:00 Обед.

Выезд к урочищу Мишоко.

Река Мишоко в нижнем течении образовала несколько каскадов водопадов, ванны в монолитах, глубокие заводи.

На обоих берегах реки имеются пещеры — стоянки древнего человека.

Освоение элементов каньонинга.

Обучение навыкам движения по пересеченному рельефу.

Использование альпинистского снаряжения.

По желанию — посещение экстрим-парка «Мишоко».

Полет на троллее, протянутом над ущельем Мишоко (оплачивается самостоятельно).

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Элементы каньонинга и сплавЭлементы каньонинга и сплавЭлементы каньонинга и сплавЭлементы каньонинга и сплав
5 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки, доедем на микроавтобусе до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

Посещение веревочного парка.

Обед-пикник.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
6 день

Плато Лаго-наки и необорудованные пещеры

09:00 Завтрак.

10:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

Треккинг к истокам реки Курджипс с кристально чистой водой и пещере Овечьей.

Обед — ланч-бокс.

Посещение трех необорудованных карстовых пещер: Красивой, Пикетной и Сухой.

Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря.

На стенах, потолке и на полу пещер образовалось большое количество сталактитов и сталагмитов.

При посещении необорудованных пещерприключения гарантированы!

19:00 Встречаемся за ужином.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Плато Лаго-наки и необорудованные пещерыПлато Лаго-наки и необорудованные пещерыПлато Лаго-наки и необорудованные пещерыПлато Лаго-наки и необорудованные пещеры
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.

Пешеходная экскурсия к скале Чертов палец и к необорудованным пещерам.

Очень красивые панорамы на горы и предгорья.

Обед — ланч-бокс.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
8 день

Треккинг на гору Блям

Треккинг на гору Блям (2378 м).

09:00 Завтрак.

11:00 Трансфер на Яворовую поляну (1690 м).

Отсюда начнется наш маршрут.

Это очень красивый и живописный маршрут.

Тропа пройдет через лес, выйдем на КПП Яворовой поляны и далее выйдем на альпийскую зону.

Обед — ланч-бокс на маршруте.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Треккинг на гору БлямТреккинг на гору БлямТреккинг на гору БлямТреккинг на гору Блям
9 день

Гуамское ущелье

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед-пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.

Купание в бассейнах с геотермальной водой (2 часа).

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
10 день

Майкоп. Поездка на геотермальный источник

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Майкоп. Поездка на геотермальный источникМайкоп. Поездка на геотермальный источникМайкоп. Поездка на геотермальный источникМайкоп. Поездка на геотермальный источник
11 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

11:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 59 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 59 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 48 500 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник — 44 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник— 43 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У Николая». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 51 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 500 руб. /чел.;

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в гостевом доме «Деревянные коттеджи»— 44 000 руб. /чел.;

Хостел:

  • Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 32 000 руб. /чел.

Тур не предусматривает подселения. Доплата за одноместное размещение — уточняется.

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

10 ночей

Гостевой дом «У горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «Эдельвейс»

10 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Гостиница «Графство Хаджох»

10 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

Гостевой дом «Деревянные коттеджи» представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;\
  • лектрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «У Сергея»

10 ночей

1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах и гостиницах
  • Питание 3-разовое (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Трансферы по программе
  • Купание в бассейнах с геотермальной водой (в соответствии с программой тура)
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар/г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. проход в заповедник - 300 руб. водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 250 руб. конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьсплав - 1 500-2 000 руб. /чел. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьстоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. /в зависимости от трассыподъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 1 000 руб. /чел. Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб. обратный трансфер
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Проход в заповедник - 300 руб
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 250 руб
  • Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Сплав - 1 500-2 000 руб. /чел. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. /в зависимости от трассы
  • Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 1 000 руб. /чел
  • Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
  • Обратный трансфер
  • Маленький рюкзак 20-30 л - 300 руб. /сутки
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • теплую куртку; свитера, шерстяные носки;
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • фонарик налобный;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).

Для удобства можете захватить треккинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в дни заездов (воскресенье).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • Мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура).

  • Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 200 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 900 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 900 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке “Ласточка”:

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Стоимость проживания с субботы на воскресенье составляет от 1500 до 3000 руб. /номер (в зависимости от номера). Бронирование номера с субботы на воскресенье возможно только при покупке тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
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Т
16 июн 2024
Тур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическая подготовка и желание преодолевать себя (если вы никогда не устраивали себе активный отдых). Но оно того стоит. Обязательно нужно взять с собой 2 пары очень удобной обуви на не скользящей подошве и одежду которую не жалко испачкать. Ходить и лазить придется много.
Тур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическаяТур замечательный, масса положительных эмоций, великолепная природа. В мульти активном туре нужна хотя бы минимальная физическая
С
4 авг 2024
Вы молодцы, все хорошо организовано.
Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.
О
2 авг 2024
Некоторые моменты подкорректировала бы. Есть экскурсии короткие, приходилось по часу с лишнем ждать, когда придёт автобус. И получилось 4 дня подряд выезды на целый день.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Майкопа

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