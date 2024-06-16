Трансфер осуществляется в дни заездов (воскресенье).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

Мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура).

Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 200 руб. /чел.;

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 900 руб. /чел.;

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 900 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке “Ласточка”:

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Стоимость проживания с субботы на воскресенье составляет от 1500 до 3000 руб. /номер (в зависимости от номера). Бронирование номера с субботы на воскресенье возможно только при покупке тура.