Вы посетите Хаджохскую теснину, познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья Руфабго, отправитесь на экскурсию в Гуамское ущелье и пройдетесь к горному плато Лаго-Наки.
Подниметесь по канатной дороге на хребет Уна-Коз и дойдете к уникальному памятнику природы — Чертов Палец.
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах или палатках.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Конный маршрут. Хаджохская теснина, каньон Мезмайский
9:00 Завтрак.
10:00 Сегодня гид-инструктор поведет вас на уникальный природный объект — Хаджохская теснина.
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
Далее, маршрут пройдет по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.
Купание в каменной чаше четвертого водопада ручья Мезмайский.
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка (доп. плата) по предгорьям Адыгеи.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты и конная прогулка оплачиваются отдельно.
Обучение работе с альпинистским снаряжением
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья Руфабго с его водной феерией — водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
Купание в водопадах.
Треккинг к скале Парус.
Скала Парус — это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру Сквозная (высота спуска 15 м).
Обед-пикник.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Элементы каньонинга и сплав
09:00 Завтрак.
Несложный сплав по Гранитному каньону (доп. плата) на реке Белой (1,5 часа).
Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.
14:00 Обед.
Выезд к урочищу Мишоко.
Река Мишоко в нижнем течении образовала несколько каскадов водопадов, ванны в монолитах, глубокие заводи.
На обоих берегах реки имеются пещеры — стоянки древнего человека.
Освоение элементов каньонинга.
Обучение навыкам движения по пересеченному рельефу.
Использование альпинистского снаряжения.
По желанию — посещение экстрим-парка «Мишоко».
Полет на троллее, протянутом над ущельем Мишоко (оплачивается самостоятельно).
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки, доедем на микроавтобусе до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
Посещение веревочного парка.
Обед-пикник.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Плато Лаго-наки и необорудованные пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
Треккинг к истокам реки Курджипс с кристально чистой водой и пещере Овечьей.
Обед — ланч-бокс.
Посещение трех необорудованных карстовых пещер: Красивой, Пикетной и Сухой.
Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря.
На стенах, потолке и на полу пещер образовалось большое количество сталактитов и сталагмитов.
При посещении необорудованных пещер — приключения гарантированы!
19:00 Встречаемся за ужином.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.
Пешеходная экскурсия к скале Чертов палец и к необорудованным пещерам.
Очень красивые панорамы на горы и предгорья.
Обед — ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Треккинг на гору Блям
Треккинг на гору Блям (2378 м).
09:00 Завтрак.
11:00 Трансфер на Яворовую поляну (1690 м).
Отсюда начнется наш маршрут.
Это очень красивый и живописный маршрут.
Тропа пройдет через лес, выйдем на КПП Яворовой поляны и далее выйдем на альпийскую зону.
Обед — ланч-бокс на маршруте.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Гуамское ущелье
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед-пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.
Купание в бассейнах с геотермальной водой (2 часа).
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Майкоп. Поездка на геотермальный источник
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Отъезд
09:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 59 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 59 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 48 500 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник — 44 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник— 43 500 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Николая». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 51 500 руб. /чел.;
- гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 500 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 чел:
- в гостевом доме «Деревянные коттеджи»— 44 000 руб. /чел.;
Хостел:
- Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 32 000 руб. /чел.
Тур не предусматривает подселения. Доплата за одноместное размещение — уточняется.
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Гостевой дом «У горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом «Деревянные коттеджи» представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- лектрический чайник.
Гостевой дом «У Сергея»
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах и гостиницах
- Питание 3-разовое (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Трансферы по программе
- Купание в бассейнах с геотермальной водой (в соответствии с программой тура)
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар/г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. проход в заповедник - 300 руб. водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 250 руб. конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьсплав - 1 500-2 000 руб. /чел. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьстоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. /в зависимости от трассыподъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 1 000 руб. /чел. Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб. обратный трансфер
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Проход в заповедник - 300 руб
- Водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 250 руб
- Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Сплав - 1 500-2 000 руб. /чел. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. /в зависимости от трассы
- Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 1 000 руб. /чел
- Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
- Обратный трансфер
- Маленький рюкзак 20-30 л - 300 руб. /сутки
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- теплую куртку; свитера, шерстяные носки;
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- фонарик налобный;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в дни заездов (воскресенье).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- Мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура).
- Обратный трансфер в среду.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 200 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 900 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 900 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке “Ласточка”:
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Стоимость проживания с субботы на воскресенье составляет от 1500 до 3000 руб. /номер (в зависимости от номера). Бронирование номера с субботы на воскресенье возможно только при покупке тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
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