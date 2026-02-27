Мои заказы

Смотровая площадка Толгоек – экскурсии в Манжероке

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка Толгоек» в Манжероке, цены от 13 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
На машине
6 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
На машине
7 часов
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
Из Горно-Алтайска - к Голубым озёрам и в Зачемалье
Начало: По договорённости
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Смотровая площадка Толгоек»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока;
  2. Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока);
  3. Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока).
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт;
  2. Самое главное;
  3. Зубы дракона;
  4. Голубые озёра;
  5. Голубые озера;
  6. Остров Патмос;
  7. Чемал.
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в феврале 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Смотровая площадка Толгоек" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2026 год по теме «Смотровая площадка Толгоек», 27 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель