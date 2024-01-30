Ищете незабываемые впечатления и желаете погрузиться в атмосферу Кавказских гор? Эксклюзивный джип-тур из Минеральных Вод в Домбай - это ваш шанс увидеть величественные пейзажи и исторические памятники. Вас ждет восхождение на панорамный перевал Гум-Баши, посещение нарзанных источников и Сырных пещер. В Тебердинском заповеднике откроются великолепные виды водопадов, а озеро Кара-Кёль удивит своими тайнами. Не упустите возможность ощутить силу горной реки Уллу-Муруджу и прикоснуться к древности Шоанинского храма. Завершит маршрут вкусный обед в поселке Домбай с видом на горы. Ваше приключение будет полно открытий и впечатлений, а комфорт и безопасность обеспечит опытный гид. Подарите себе день, полный эмоций и красоты природы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за всё до 4 чел.

Описание

Что вас ожидает

Мы стартуем ориентировочно в 7:00. В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и фотогеничные уголки Кавказа:

Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране.

— самого высокогорного в нашей стране. По желанию остановимся у нарзанных источников , чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли.

, чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли. Заглянем в необычные Сырные пещеры . Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама».

. Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама». В Тебердинском заповеднике полюбуемся пейзажами и водопадами под рассказы гида об этом творении природы.

полюбуемся пейзажами и водопадами под рассказы гида об этом творении природы. Задержимся у загадочного озера Кара-Кёль , которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас.

, которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас. Зарядимся мощью горной реки Уллу-Муруджу — самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе.

— самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе. Посетим христианскую святыню — Шоанинский храм . С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества.

. С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества. В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами.

Вернёмся обратно ориентировочно в 19:00–20:00. Мы не будем никуда спешить и подстроим маршрут под ваши желания.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дорога в одну сторону с остановками занимает приблизительно 3 часа

Для детей всегда есть детские кресла и бустеры

Дополнительные расходы

Обед – 600–700 руб. /чел.

Билет на канатную дорогу – от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)

Вход в Тебердинский заповедник – 200 руб. /чел.