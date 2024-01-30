Джип-тур в Домбай из Минвод
Индивидуальная экскурсия в Минеральных Водах

Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест

Ищете незабываемые впечатления и желаете погрузиться в атмосферу Кавказских гор? Эксклюзивный джип-тур из Минеральных Вод в Домбай - это ваш шанс увидеть величественные пейзажи и исторические памятники. Вас ждет восхождение на панорамный перевал Гум-Баши, посещение нарзанных источников и Сырных пещер.

В Тебердинском заповеднике откроются великолепные виды водопадов, а озеро Кара-Кёль удивит своими тайнами.

Не упустите возможность ощутить силу горной реки Уллу-Муруджу и прикоснуться к древности Шоанинского храма. Завершит маршрут вкусный обед в поселке Домбай с видом на горы. Ваше приключение будет полно открытий и впечатлений, а комфорт и безопасность обеспечит опытный гид. Подарите себе день, полный эмоций и красоты природы
Джип-тур в Домбай из Минвод
Джип-тур в Домбай из Минвод
Джип-тур в Домбай из Минвод
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы стартуем ориентировочно в 7:00. В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и фотогеничные уголки Кавказа:

  • Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране.
  • По желанию остановимся у нарзанных источников, чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли.
  • Заглянем в необычные Сырные пещеры. Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама».
  • В Тебердинском заповеднике полюбуемся пейзажами и водопадами под рассказы гида об этом творении природы.
  • Задержимся у загадочного озера Кара-Кёль, которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас.
  • Зарядимся мощью горной реки Уллу-Муруджу — самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе.
  • Посетим христианскую святыню — Шоанинский храм. С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества.
  • В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами.

Вернёмся обратно ориентировочно в 19:00–20:00. Мы не будем никуда спешить и подстроим маршрут под ваши желания.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Дорога в одну сторону с остановками занимает приблизительно 3 часа
  • Для детей всегда есть детские кресла и бустеры

Дополнительные расходы

Обед – 600–700 руб. /чел.
Билет на канатную дорогу – от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Вход в Тебердинский заповедник – 200 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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