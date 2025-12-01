-
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
4 янв в 12:30
60 291 ₽
66 990 ₽ за человека
Зима в Архызе с проживанием в шале и активностями (индивидуально)
Отдохнуть на курорте «Романтик», покататься на квадроциклах и лошадях, посетить Аланское городище
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 10:00. Та...
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
54 000 ₽ за человека
На джипе от Джилы-Су до Бермамыта: тур в мини-группе по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Объехать ущелья и водопады, отдохнуть в Архызе, устроить пикник с видом на Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 10:30
12 июн в 10:30
26 июн в 10:30
49 900 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Курорт «Романтик»" можно забронировать 3 тура от 49 900 до 60 291 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
