Встречаемся и отправляемся в Домбай с остановками для фотографий по пути. По прибытии прогуляемся по Домбайской поляне, ощутим атмосферу горного курорта и его ритм. Затем поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и на высоте 3008 метров выпьем кофе, наслаждаясь панорамами Кавказских гор.

После совершим лёгкий треккинг к водопаду Чёртова Мельница в ущелье Аманауз — маршрут доступен с мая по сентябрь. Вечером состоится приветственный ужин-знакомство в ресторане локальной кухни, а завершим день отдыхом в комфортных апартаментах с видом на горные вершины.