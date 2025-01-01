Джипы, кони и релакс: индивидуальный тур по горам, озёрам и водопадам Домбая
Прокатиться верхом, отдохнуть в спа-комплексе и насладиться заповедной природой и горными пейзажами
В путешествии с нами вас ждут увлекательные активности и невероятная природа! Мы совершим лёгкие треккинги к водопадам, покатаемся на внедорожниках и верхом на лошадях, а желающие смогут зарядиться адреналином во читать дальше
время покатушек на квадроциклах.
По канатной дороге мы поднимемся на вершину Мусса-Ачитара и выпьем кофе на высоте 3008 метров, любуясь панорамами Кавказских гор. Побываем у Сентинского храма 10 века, стоящего на краю скалы, и заглянем в Сырные пещеры. Посетим несколько живописных ущелий, устроим пикник на перевале Гум-Баши с видом на Эльбрус. Погуляем у озёр Туманлы-Кёль и Кара-Кёль и по Тебердинскому заповеднику. А ещё в программе — отдых в спа-комплексе с бассейном и банными процедурами. Едем!
Маршрут может быть скорректирован с учётом состояния здоровья участников и погодных условий. Рекомендуется тёплая одежда, треккинговая обувь и дождевик.
1 день
Встреча, переезд в Домбай, подъём на Мусса-Ачитара, треккинг к водопаду
Встречаемся и отправляемся в Домбай с остановками для фотографий по пути. По прибытии прогуляемся по Домбайской поляне, ощутим атмосферу горного курорта и его ритм. Затем поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и на высоте 3008 метров выпьем кофе, наслаждаясь панорамами Кавказских гор.
После совершим лёгкий треккинг к водопаду Чёртова Мельница в ущелье Аманауз — маршрут доступен с мая по сентябрь. Вечером состоится приветственный ужин-знакомство в ресторане локальной кухни, а завершим день отдыхом в комфортных апартаментах с видом на горные вершины.
2 день
Покатушки в Джамагатском ущелье, Сентинский храм и Сырные пещеры, пикник на Гум-Баши, отдых в спа
Сегодня вас ждёт активное знакомство с природой и историей региона. В Джамагатском ущелье вы сможете выбрать формат приключения: спокойную конную прогулку по живописной долине либо экстремальный заезд на квадроциклах к Джамагатским нарзанам — природным минеральным источникам.
Далее на внедорожниках мы отправимся к Сентинскому храму 10 века, расположенному на краю скалы: осмотрим древнее сооружение и полюбуемся впечатляющими панорамами окрестностей. После посетим загадочные Сырные пещеры Сырт-Кая — природные лабиринты, образованные в пористом песчанике — и прогуляемся к Мариинскому водопаду, чтобы ощутить силу и прохладу горного потока.
Завершим романтическим пикником на перевале Гум-Баши на высоте более 2000 метров, откуда в ясную погоду открывается вид на Эльбрус, а после вы расслабитесь в спа-комплексе с бассейном и банными процедурами.
3 день
Джип-тур по Гоначхирскому ущелью, озёра Кара-Кёль и Туманлы-Кёль, водопад Шумка и вольерный комплекс
Заключительный день начнём с джип-тура в живописном Гоначхирском ущелье к озеру Туманлы-Кёль, расположенному на высоте 1850 метров над уровнем моря. Затем отправимся в Тебердинский заповедник, где посетим вольерный комплекс и увидим его обитателей — зубров, оленей и рысей.
После прогуляемся к горному озеру Кара-Кёль и водопаду Шумка на территории Тебердинского национального парка. По желанию можно будет продегустировать свежую форель в хозяйстве «Форельное» (за дополнительную плату). Во второй половине дня — трансфер в аэропорт Минеральных Вод или другой город КМВ.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
51 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, приветственный ужин, пикник
Трансфер из Минеральных Вод (или другого города КМВ) и обратно
Экскурсии по программе
Входные билеты в заповедник
Катание на лошадях
Посещение спа-комплекса с подогреваемым бассейном
Сопровождение аттестованным гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
Обеды и ужин во второй день (примерно 6000 ₽)
Катание на квадроциклах (по желанию, 5000 ₽)
Возможны варианты повышения категории места проживания:
Апартаменты класса «Люкс» - доплата 4000 ₽ с человека
Номер класса "Премиум" в спа-отеле "Субай" - доплата 9000 ₽ с человека
Апартаменты в отеле «Субай» 4* - доплата 10 000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, 10:00
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Наша компания – ваш надёжный гид по живописным уголкам Северного Кавказа! Мы организуем премиальные туры в Домбай и Архыз с размещением в собственных люксовых апартаментах и вкусным питанием в нашем читать дальше
кафе с аутентичной кавказской кухней.
Почему выбирают нас? Наши гиды – местные эксперты, живущие и работающие в регионе много лет, знающие каждую тропу, лучшие виды и скрытые от путешественников места. Комфорт класса люкс и премиум – ваше проживание в просторных апартаментах с современным ремонтом и всеми удобствами. Вкус Кавказа – в нашем кафе вас ждут настоящие горские блюда: хычины, шашлык, хаш и другие деликатесы. Индивидуальный подход – подберем тур под ваши интересы: трекинг, горные лыжи, экскурсии к древним храмам или релакс среди природы. Безопасность и забота – помогаем с трансферами, снаряжением и советами, чтобы ваш отдых был идеальным.
Мы любим Кавказ и хотим показать его вам таким, каким знаем сами – величественным, гостеприимным и незабываемым.