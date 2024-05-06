Возможно участие с детьми от 5 лет.

Рекомендуется пообедать в первый день тура перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Компания оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменять их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.

Проживание. В гостинице «Амира Парк», 2-местные номера. За доплату возможно одноместное размещение, а также проживание в гостиницах «Ария», «Le Bristol» и «Парк Отель».

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.