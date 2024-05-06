Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Авторский тур в Минеральных Водах

Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы

За 5 дней вы посетите Кисловодск — самый большой курорт Кавказских Минеральных Вод, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Побываете на Домбае и погуляете по Приэльбрусью, пройдётесь по лермонтовским местам.

Насладитесь вкусом кавказских блюд и целебных вод и полюбуетесь острыми пиками заснеженных вершин на фоне голубого неба. Вернётесь отдохнувшими и полными приятных впечатлений.
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рекомендуется пообедать в первый день тура перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Компания оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменять их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.

Проживание. В гостинице «Амира Парк», 2-местные номера. За доплату возможно одноместное размещение, а также проживание в гостиницах «Ария», «Le Bristol» и «Парк Отель».

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Кисловодска

Вы приезжаете в Кисловодск, размещаетесь в отеле (заселение с 14:00), и затем отправляемся знакомиться с достопримечательностями курорта. Вы увидите Лермонтовскую скалу, которую связывают с местом дуэли между Печориным и Грушницким в романе «Герой нашего времени». Побываем у Кисловодской крепости, с которой и началась история города. Посетим Свято-Никольский собор 19-го века, построенный в честь Николая Чудотворца.

Потом исследуем окрестности. Вы попробуете воду нарзанного источника и посмотрите на скалу, расположенную в глубокой каменной лощине и получившую название «Замок коварства и любви» из-за легенды, которую мы вам расскажем. Полюбуетесь живописными пейзажами и со смотровой площадки насладитесь панорамным видом города. В завершении побываем у знаменитой Каскадной лестницы и Красных камней.
После возвращения в гостиницу — свободное время.

Достопримечательности КисловодскаДостопримечательности КисловодскаДостопримечательности КисловодскаДостопримечательности КисловодскаДостопримечательности КисловодскаДостопримечательности Кисловодска
2 день

Приэльбрусье и гора Чегет

После завтрака отправляемся в Приэльбрусье. Снежная мантия величественного Эльбруса завораживает, леса, прозрачные реки и озёра очаровывают красотой. Проедем вдоль Баксанского ущелья, увидим реку Баксан и остановимся у селения Терскол на поляне Азау, с которой начинаются восхождения на Эльбрус.

Мы поднимемся на гору Чегет, чтобы полюбоваться видом на двуглавого великана и гору Донгуз-Орун. Пообедаем на поляне Чегет или Азау. Нагулявшись и надышавшись чистым горным воздухом, вернёмся в Кисловодск. Свободное время.

Дополнительно оплачивается: 900 рублей с человека — канатная дорога на Чегет, все очереди; 1600 рублей с человека — канатная дорога на Эльбрус, все очереди: 200 рублей с человека — экологический сбор в Приэльбрусье.

Приэльбрусье и гора ЧегетПриэльбрусье и гора ЧегетПриэльбрусье и гора ЧегетПриэльбрусье и гора Чегет
3 день

Зелёные жемчужины КМВ: Ессентуки и Железноводск

Сегодня едем знакомиться с двумя жемчужинами Кавказских Минеральных Вод. В Ессентуках вы узнаете историю открытия минеральных источников в долине у горы Щелочной, посмотрите на архитектурные сооружения, побываете в лечебных парках и увидите легендарную достопримечательность города — грязелечебницу им. Семашко, напоминающую древнеримские термы.

В Железноводске, который за последние годы из провинциального городка превратился в курорт европейского уровня, прогуляемся по парку, где царит покой и умиротворяющая атмосфера. Побываем у дворца эмира бухарского, построенного в восточном стиле, и увидим другие памятники архитектуры. Вы попробуете минеральную воду железноводских источников — «Славяновскую» и «Смирновскую», сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновлённой Каскадной лестнице на знаменитую Феррум-площадь, в центре которой из плиток выложены обозначения химических элементов, которыми богаты воды минеральных источников города-курорта. Затем вернёмся в Кисловодск.

Дополнительно оплачивается вход в грязелечебницу им. Семашко — 150 рублей с человека.

Зелёные жемчужины КМВ: Ессентуки и ЖелезноводскЗелёные жемчужины КМВ: Ессентуки и ЖелезноводскЗелёные жемчужины КМВ: Ессентуки и ЖелезноводскЗелёные жемчужины КМВ: Ессентуки и Железноводск
4 день

Прогулка по Домбаю

В этот день едем любоваться видами известного горнолыжного курорта страны Домбай. Увидим высочайшую точку Западного Кавказа — гору Домбай-Ульген высотой 4047 метров. Местные жители называют её «Погибший зубр», так как она очертаниями напоминает это животное, словно застывшее в камне. Прокатимся по канатным дорогам до высоты 3000 метров и пообедаем на домбайской поляне (за доплату). Во второй половине дня вернёмся в Кисловодск.

Дополнительно оплачивается канатная дорога — 2000 рублей с человека.

Прогулка по ДомбаюПрогулка по ДомбаюПрогулка по ДомбаюПрогулка по ДомбаюПрогулка по ДомбаюПрогулка по Домбаю
5 день

Знакомство с Пятигорском, отъезд

Позавтракав, выезжаем в Пятигорск, где посетим самые известные и знаковые места. Прогуляемся по парку «Цветник», посетим дом-музей Лермонтова и посмотрим на ярко-голубое подземное озеро Провал. Побываем и на месте дуэли поэта.

Со смотровой площадки у Эоловой арфу, которая играет почти всегда из-за постоянного ветра, вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей. Увидите гору Горячая, отрог Машука и «прародительницу» Пятигорского курорта — тёплая минеральная вода стекает по её склону, образуя ванны, в которых в летнее время купаются все желающие.

Также вас ждут Лермонтовская галерея, грот Дианы, фонтан «Счастливый улов», Солнечные часы, кофейня Гукасова и питьевая галерея. Возвращение в Кисловодск. Отъезд.

Дополнительно оплачивается посещение дома-музея Лермонтова — 150 рублей с человека.

Знакомство с Пятигорском, отъездЗнакомство с Пятигорском, отъездЗнакомство с Пятигорском, отъездЗнакомство с Пятигорском, отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание в гостинице «Амира Парк»
  • Завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод/Кисловодска и обратно
  • Входные билеты
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура при одноместном размещении составляет 62 645 рублей
  • Проживание в других гостиницах
  • Трансферы
  • Канатная дорога на Чегет, все очереди - 900 рублей с человека
  • Канатная дорога на Эльбрус, все очереди - 1600 рублей с человека
  • Канатная дорога на Домбае - 2000 рублей с человека
  • Посещение дома-музея Лермонтова - 150 рублей с человека
  • Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 рублей с человека
  • Курортный сбор - 100 рублей в день (оплачивается в отеле при заселении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
Завершение: Кисловодск, 18:30-19:00. До аэропорта Минеральных Вод от Кисловодска ехать около часа. До ж. - д. вокзала - 5-10 минут. Просьба приобретать обратные билеты, учитывая это время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеОбзорныеВсе туры5-дневные турыПриэльбрусьеПопулярные местаПарк ЦветникПрирода и пейзажиГоры

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