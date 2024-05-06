Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Насладитесь вкусом кавказских блюд и целебных вод и полюбуетесь острыми пиками заснеженных вершин на фоне голубого неба. Вернётесь отдохнувшими и полными приятных впечатлений.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 090 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рекомендуется пообедать в первый день тура перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Компания оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменять их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Проживание. В гостинице «Амира Парк», 2-местные номера. За доплату возможно одноместное размещение, а также проживание в гостиницах «Ария», «Le Bristol» и «Парк Отель».
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Достопримечательности Кисловодска
Вы приезжаете в Кисловодск, размещаетесь в отеле (заселение с 14:00), и затем отправляемся знакомиться с достопримечательностями курорта. Вы увидите Лермонтовскую скалу, которую связывают с местом дуэли между Печориным и Грушницким в романе «Герой нашего времени». Побываем у Кисловодской крепости, с которой и началась история города. Посетим Свято-Никольский собор 19-го века, построенный в честь Николая Чудотворца.
Потом исследуем окрестности. Вы попробуете воду нарзанного источника и посмотрите на скалу, расположенную в глубокой каменной лощине и получившую название «Замок коварства и любви» из-за легенды, которую мы вам расскажем. Полюбуетесь живописными пейзажами и со смотровой площадки насладитесь панорамным видом города. В завершении побываем у знаменитой Каскадной лестницы и Красных камней.
После возвращения в гостиницу — свободное время.
Приэльбрусье и гора Чегет
После завтрака отправляемся в Приэльбрусье. Снежная мантия величественного Эльбруса завораживает, леса, прозрачные реки и озёра очаровывают красотой. Проедем вдоль Баксанского ущелья, увидим реку Баксан и остановимся у селения Терскол на поляне Азау, с которой начинаются восхождения на Эльбрус.
Мы поднимемся на гору Чегет, чтобы полюбоваться видом на двуглавого великана и гору Донгуз-Орун. Пообедаем на поляне Чегет или Азау. Нагулявшись и надышавшись чистым горным воздухом, вернёмся в Кисловодск. Свободное время.
Дополнительно оплачивается: 900 рублей с человека — канатная дорога на Чегет, все очереди; 1600 рублей с человека — канатная дорога на Эльбрус, все очереди: 200 рублей с человека — экологический сбор в Приэльбрусье.
Зелёные жемчужины КМВ: Ессентуки и Железноводск
Сегодня едем знакомиться с двумя жемчужинами Кавказских Минеральных Вод. В Ессентуках вы узнаете историю открытия минеральных источников в долине у горы Щелочной, посмотрите на архитектурные сооружения, побываете в лечебных парках и увидите легендарную достопримечательность города — грязелечебницу им. Семашко, напоминающую древнеримские термы.
В Железноводске, который за последние годы из провинциального городка превратился в курорт европейского уровня, прогуляемся по парку, где царит покой и умиротворяющая атмосфера. Побываем у дворца эмира бухарского, построенного в восточном стиле, и увидим другие памятники архитектуры. Вы попробуете минеральную воду железноводских источников — «Славяновскую» и «Смирновскую», сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновлённой Каскадной лестнице на знаменитую Феррум-площадь, в центре которой из плиток выложены обозначения химических элементов, которыми богаты воды минеральных источников города-курорта. Затем вернёмся в Кисловодск.
Дополнительно оплачивается вход в грязелечебницу им. Семашко — 150 рублей с человека.
Прогулка по Домбаю
В этот день едем любоваться видами известного горнолыжного курорта страны Домбай. Увидим высочайшую точку Западного Кавказа — гору Домбай-Ульген высотой 4047 метров. Местные жители называют её «Погибший зубр», так как она очертаниями напоминает это животное, словно застывшее в камне. Прокатимся по канатным дорогам до высоты 3000 метров и пообедаем на домбайской поляне (за доплату). Во второй половине дня вернёмся в Кисловодск.
Дополнительно оплачивается канатная дорога — 2000 рублей с человека.
Знакомство с Пятигорском, отъезд
Позавтракав, выезжаем в Пятигорск, где посетим самые известные и знаковые места. Прогуляемся по парку «Цветник», посетим дом-музей Лермонтова и посмотрим на ярко-голубое подземное озеро Провал. Побываем и на месте дуэли поэта.
Со смотровой площадки у Эоловой арфу, которая играет почти всегда из-за постоянного ветра, вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей. Увидите гору Горячая, отрог Машука и «прародительницу» Пятигорского курорта — тёплая минеральная вода стекает по её склону, образуя ванны, в которых в летнее время купаются все желающие.
Также вас ждут Лермонтовская галерея, грот Дианы, фонтан «Счастливый улов», Солнечные часы, кофейня Гукасова и питьевая галерея. Возвращение в Кисловодск. Отъезд.
Дополнительно оплачивается посещение дома-музея Лермонтова — 150 рублей с человека.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание в гостинице «Амира Парк»
- Завтраки
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод/Кисловодска и обратно
- Входные билеты
- Обеды и ужины
- Стоимость тура при одноместном размещении составляет 62 645 рублей
- Проживание в других гостиницах
- Трансферы
- Канатная дорога на Чегет, все очереди - 900 рублей с человека
- Канатная дорога на Эльбрус, все очереди - 1600 рублей с человека
- Канатная дорога на Домбае - 2000 рублей с человека
- Посещение дома-музея Лермонтова - 150 рублей с человека
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 рублей с человека
- Курортный сбор - 100 рублей в день (оплачивается в отеле при заселении)