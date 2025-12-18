Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
20 дек в 08:00
24 дек в 08:00
105 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем
Полюбоваться высочайшей вершиной Европы, заглянуть в Чегемское ущелье и посетить Поляну нарзанов
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, до 14:00. Пор...
31 дек в 14:00
9 янв в 14:00
57 600 ₽
64 000 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
22 дек в 09:00
25 дек в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:15
12 янв в 13:45
19 янв в 13:45
49 390 ₽ за человека
