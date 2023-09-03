11:00-11:30 (московское время) сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа).

По пути посетим древний Шоанинский храм и изысканное озеро Кара-Кёль.

Шоанинский храм, возвышающийся над аулом имени легендарного осетинского поэта Косты Хетагурова и украшающий собой гору Шоана, появился здесь примерно в 10-м веке.

Сооружение посвящено Уастырджи — Георгию Победоносцу.

Кроме великолепных росписей внутри храма, с вершины холма можно полюбоваться на окрестные урочища, горы и долины.

Форма одежда для экскурсии: кепка, футболка, брюки, сандалии.

С собой в рюкзаке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

Озеро Кара-Кель.

Следующая точка экскурсии тура — гулкое Тебердинское ущелье, где от праздных взоров надежно спрятан бриллиант здешних мест – озеро Кара-Кель.

Завершается первый день поселением в отель со вкусным названием «Айс-Черри».

Вечером совершим обзорную прогулку по поселку.

Активная часть: 2,3 км., экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м. (Шоанинский храм) и 1340 м. (Кара-Кель).

Питание: самостоятельно.