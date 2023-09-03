Программа тура по дням
Сбор группы. Переезд в Домбай. Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
11:00-11:30 (московское время) сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа).
По пути посетим древний Шоанинский храм и изысканное озеро Кара-Кёль.
Шоанинский храм, возвышающийся над аулом имени легендарного осетинского поэта Косты Хетагурова и украшающий собой гору Шоана, появился здесь примерно в 10-м веке.
Сооружение посвящено Уастырджи — Георгию Победоносцу.
Кроме великолепных росписей внутри храма, с вершины холма можно полюбоваться на окрестные урочища, горы и долины.
Форма одежда для экскурсии: кепка, футболка, брюки, сандалии.
С собой в рюкзаке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.
Озеро Кара-Кель.
Следующая точка экскурсии тура — гулкое Тебердинское ущелье, где от праздных взоров надежно спрятан бриллиант здешних мест – озеро Кара-Кель.
Завершается первый день поселением в отель со вкусным названием «Айс-Черри».
Вечером совершим обзорную прогулку по поселку.
Активная часть: 2,3 км., экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м. (Шоанинский храм) и 1340 м. (Кара-Кель).
Питание: самостоятельно.
Чучхурские водопады
Отдых летом с детьми в сказочных местах откроет совершенно другой мир, ведь поход в ущелье Домбай-Ульген — это высокие альпийские луга, в июле благоухающие цветами, многоголосые березовые рощи, кусты сладкой черники и величественная вершина Домбай-Ульген — высочайшая гора Западного Кавказа.
Наша дальнейшая цель Чучхурские водопады.
Летом полноводные водопады роскошно переливаются на солнце, окруженные разноцветным ореолом мельчайших брызг.
К концу осени водопады постепенно замирают, зато окружающие их лиственные деревья поражают путешественников своим непревзойденным, золотистым нарядом.
Активная часть: 12,2 км., перепад высот 1730-2200 м., продолжительность маршрута 6-7 часов.
Питание: завтрак и обед.
Ужин самостоятельно.
Ущелье Алибек, водопад Алибек
Итак, наша главная цель в этом туре — направление Домбай-Архыз.
Поход этого дня вновь включает в себя треккинг в горы.
Первые 5 километров пути пройдут по потрясающему хвойному лесу: увидите вековые пихты и ели, которые чуть выше сменятся стройными березками и осинами.
Вскоре подойдем к любимому месту альпинистов — альплагерю Алибек.
Далее тропа приведет нас на огромную поляну, на которой в июле всегда цветут всеми красками альпийские луга.
Отсюда впервые увидим огромный, белоснежный ледник Алибек.
Далее по лесной тропе направляемся к водопаду Алибек.
Этот треккинг запомнится вам надолго, ведь прозрачные потоки водопада, схожие с косами Златовласки, ниспадают с высоты девятиэтажного дома!
Возле водопада отдохнем и устроим большой привал, чтобы сделать десятки потрясающих фотографий!
Активная часть: 17,4 км, перепад высот 1590-1940 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Питание: завтрак и обед.
Ужин самостоятельно.
Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара
Склоны Мусса-Ачитары буквально усыпаны мачтами бугельных и кресельных подъемников, что, впрочем, совершенно не портит внешний вид грозной горы: учитывая ее громадные размеры, технические достижения цивилизации абсолютно не бросаются в глаза.
Зато на канатке можно подняться в любую искомую точку — поход этого дня посвящен катанию, созерцанию и гастрономическим удовольствиям.
Экскурсия на кругозор Мусса-Ачитара подарит туристам небывалые впечатления — с высоты 3 200 метров великолепно виден весь Домбай, его ущелья и урочища, Главный Кавказский хребет, а в солнечный денек даже двуглавый Эльбрус.
Сегодня в рамках тура запланирован поход категории лайт — на вершине можно сделать фото с дикими животными, сытно и вкусно поесть (здесь расположено множество кафе нескольких национальных кухонь), а также приобрести сувениры.
На склонах Мусса-Ачитары стоит уникальное здание, когда-то подаренное СССР президентом Финляндии — гостиница «Тарелка».
Гарантируем: такой отель вы не встречали нигде на планете!
Активная часть: 2,1 км., подъем по канатной дороге с 1600 м. до 3200 м., продолжительность: 4-5 часов.
Питание: завтрак.
Ужин, обед самостоятельно.
Бадукские озера
Разве может быть что-то прекраснее в этом мире, чем горные водоемы?
Ответить на вопрос вы сможете на пятый день тура, когда посетите Бадукские озера.
Всего их три и каждое по-своему прелестно.
Летний тур с июня по август принесет путешественникам массу положительных моментов: панорамы невероятных горных видов, бодрящий аромат пихтового бора, густой папоротниковый ковер и возможность попробовать вкуснейшие ягоды — чернику и бруснику.
Походы к Бадукским озерам осенью — отдельное удовольствие: здесь произрастает множество лиственных деревьев, которые с приходом октября принаряжаются в позолоту и янтарь, под ногами мягко пружинит мох, а в воздухе витает предвкушение будущей зимы.
Все три озера – довольно холодные и необычайно прозрачные.
Они меняют оттенок в зависимости от погоды, цвета неба, лесного обрамления, отражающегося в чистейших водах, и множества других факторов.
Эти места овеяны легендами, о которых вы обязательно узнаете в походе, попивая горный чай и прислушиваясь к птичьим трелям.
Активная часть: 8,7 км пешком, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность 5-6 часов.
Питание: завтрак и обед.
Ужин самостоятельно.
Аланское городище. Переезд в Архыз
Выселение из гостиницы в пос. Домбай, переезд в пос. Архыз (время в пути 3 часов).
По пути экскурсия в Аланское городище, Лик Христа.
Сегодня отправимся от Домбая до Архыза на машине.
Но это вовсе не значит, что шестой день тура будет посвящен исключительно переезду — по пути совершим удивительную экскурсию: посетим древнее аланское поселение – Нижне-Архызское городище.
Поход к старинным солнечным часам Аланского городища подарит незабываемые впечатления и зарядит положительной энергией, ведь астрономический круг причисляют к местным местам силы.
Дорога займет около трех часов, но скучать по пути точно не придется!
Также в рамках экскурсии в горное пристанище древних аланов мы увидим самый высоко расположенный лик Иисуса Христа на каменной стене.
Этот полустертый архетип древнейший в России.
Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа.
Вечером приедем в поселок Архыз, поселимся в уютной гостинице и совершим обзорную экскурсию по курортному местечку.
Заглянем на местный рыночек, где можно приобрести сувениры: варенье из шишек, целебный мед или тёплые угги.
Питание: завтрак.
Ужин и обед самостоятельно.
Каскад озёр на реке Малая Дукка
Седьмой день тура раскроет перед нами невероятно красивые места — Дуккинские озера.
Путь к озерному ожерелью, расположенному на реке Малая Дукка, проходит по альпийским лугам, где летом благоухают медовые девясилы, нежно-лавандовые незабудки, пестрые водосборы и легкомысленные ветреницы.
По дороге к озерам можно полакомиться сладчайшей черникой и вкусной ягодой брусникой.
Активная часть: 11,8 км. пешком, перепад высот 1920-2600 м., продолжительность 7-8 часов.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Софийские озёра
Софийские озера отличаются поразительной палитрой красок, варьирующейся от молочно-голубого до темно-сапфирового.
Места здесь первобытные, таинственные и дикие: вокруг царят надменные горные пики да караваны кипенно-белых облаков.
Озерный край надежно спрятан за перевалом Иркиз.
Преодолев его, путешественник увидит поразительную панораму: до самого горизонта, куда способен дотянуться наиболее зоркий взгляд, виднеется непроницаемая стена горных стражей, покрытая густой зеленью, огромными валунами и отливающими льдом шапками.
После посещения Софийских озер, спустимся к озеру Айматлы, окруженному цветущими альпийскими лугами.
Активная часть: 12,3 км. пешком, перепад высот 2000-2890-1890 м., продолжительность 8-9 часов.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Софийские водопады
Софийские водопады — следующая цель нашего тура.
Надежный горный УАЗ доставит группу к Ледниковой ферме — естественной площадке, окруженной жемчужными потоками, застывшими моренами и скальными великанами.
Отсюда поход превращается в пешую экскурсию к горе София и колоритному леднику, на фоне которого шумят великолепные водопады.
По пути к изумительным потокам взорам туристов представляется контраст уснувших вековых скал и животрепещущей зелени заливных лугов: вокруг виднеются силуэты фантасмагорических существ, застывших в камне.
Активная часть: 5,5 км. пешком, перепад высот 2000-2300 м., продолжительность 5-6 часов.
Питание: завтрак и обед.
Ужин самостоятельно.
Возвращение домой
Возвращение в г. Минеральные Воды.
Утром завтракаем и отправляемся в обратный путь.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
Питание: завтрак.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменён.
Проживание
Тур предполагает проживание в пос. Архыз и Домбай.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 14 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Гостиница «Фаворит»
Двух-, трехместные номера Стандарт. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают.
Гостиница «Незабудка» или аналогичная
Двух-, трехместные номера Стандарт. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают.
Гостиница «Домбай Айс Черри» или гостиница аналогичного класса
Отель «Отель Айс Черри Домбай» находится на Домбае. Этот отель располагается 1 км от центра города. Удобства в номере. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога и Горнолыжный однокресельный подъемник.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Общая кухня оборудована для самостоятельного приготовления пищи. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри» или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера
- Проживание в пос. Архыз в гостинице "Фаворит", "Незабудка" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера
- Двухразовое питание: готовые завтраки (день 2-10) подаются в гостинице по комплексному меню (не индивидуальное), обед (день 2-3, 5, 7-9) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Экологические сборы в Тебердинском нац. парке: входные билеты в ущелья Алибек, Домбай-Ульген, ущелье реки Бадук
- Входные билеты в Аланское городище
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед (день 1, 4, 6), ужины, стоимость ужина в кафе: 400-500 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 14 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка или панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для маршрута (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для гостиницы);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт/свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- фотоаппарат/видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- пластиковая бутылка 0,5 л. (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 гр.);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
- шапка (для поездок в сентябре, октябре);
- наличные деньги;
- термос объем 0,5-0,75 л. (для поездок в сентябре, октябре);
- фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужны ли пропуски для участия в туре?
Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 (по московскому времени).
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 (по московскому времени).
Какая инфраструктура на маршруте?
В поселке Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка и Россельхозбанка. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами развита слабо.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Yota, Билайн): до 09:00 и после 18:00, во время треккинга по ущельям связь отсутствует.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа отлично подойдет тем, кто готов к интенсивным нагрузкам днем, а вечером хочет отдохнуть в комфортных