Дойдём до водопада Девичьи косы, зимой замерзающего причудливыми фигурами, поднимемся на Чегет и станцию «Гара-Баши». Вы насладитесь единением с природой и зарядитесь вдохновением для будущих свершений.
Описание тура
Организационные детали
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки. Дети до 7 лет на маршрут не допускаются, до 18 — с родителями.
Проживание. В Тресколе, 2-3-местное размещение с удобствами в номере. Отель «Альпина» или «Снежный барс». Во время заездов 2 и 6 января проживание запланировано в отеле «Лагуна». Возможно 1-местное размещение за доплату.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Питание комплексное. На завтрак подают каши, сырники, блины, сыр, чай/кофе. Возможно вегетарианское питание по предварительному заказу. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее предупредить об этом. Обеды и ужины — в кафе за свой счёт.
Дети. От 8 лет с родителями.
Программа тура по дням
Переезд в Терскол, прогулка, нарзанные источники
Встречаемся и отправляемся в Приэльбрусье, по дороге любуясь живописными пейзажами. Путь займёт около 3 часов.
По приезде разместимся в гостинице, прогуляемся по Терсколу и посетим нарзанные источники, знаменитые полезными свойствами.
Вечером поужинаем и отдохнём.
Гора Чегет
Сегодня отправимся покорять гору Чегет. Сначала будем подниматься пешком, затем прокатимся по канатной дороге до 2720-метровой высоты, где есть кафе, в которое можно зайти при желании, и обзорная площадка. С неё открываются головокружительная панорама на оба пика Эльбруса, Баксанское ущелье, горы Донгуз-Орун и Когутай. Нагулявшись, надышавшись морозным высокогорным воздухом и налюбовавшись видами спустимся к поляне Чегет и пообедаем.
Треккинг к водопаду Девичьи косы
Позавтракав, идём гулять по склону Эльбруса. Поднимемся на высоту 2750 метров, чтобы увидеть высокогорный водопад Девичьи косы высотой 30 м, струи которого напоминают длинные распущенные волосы девушки. По пути насладимся видами Баксанского ущелья и заснеженного хребта Донгуз Орун. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Эльбрус, станция «Гара-Баши»
Это будет очень насыщенный день — нас ждёт Эльбрус! Пешком дойдём до поляны Азау, а оттуда на фуникулёре поднимемся до станции «Гара-Баши» (3780 м), самой высокогорной в Европе — окажемся выше облаков! Полюбуемся ледниками и скалами, увидим дорогу, по которой туристы совершают восхождение на Эльбрус, и приюты, где альпинисты акклиматизируются перед походом. На вершине можно пообедать национальными блюдами в кафе. До захода солнца вернёмся в гостиницу. При желании можно организовать баню (за доплату).
Отъезд
После завтрака отправляемся в аэропорт. В дороге остановимся на Поляне нарзанов, попробуем полезную водичку и наберём с собой. Примерно в 13:00 прибудем в Минеральные Воды.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Трансфер: аэропорт в Минеральных Водах - Терскол - аэропорт в Минеральных Водах
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле
- Входная плата в нацпарк «Приэльбрусье»
- Билет на канатную дорогу на Чегет (станция «Ай»)
- Билет на канатную дорогу до станции «Гара-Баши» (Эльбрус)
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Обеды и ужины - от 400 ₽
- Медицинская страховка
- Аренда треккинговых палок
- Личные расходы (баня, напитки, сувениры, дополнительные экскурсии)
- Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽