Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки. Дети до 7 лет на маршрут не допускаются, до 18 — с родителями.

Проживание. В Тресколе, 2-3-местное размещение с удобствами в номере. Отель «Альпина» или «Снежный барс». Во время заездов 2 и 6 января проживание запланировано в отеле «Лагуна». Возможно 1-местное размещение за доплату.

Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Питание комплексное. На завтрак подают каши, сырники, блины, сыр, чай/кофе. Возможно вегетарианское питание по предварительному заказу. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее предупредить об этом. Обеды и ужины — в кафе за свой счёт.

Дети. От 8 лет с родителями.