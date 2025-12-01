Найдено 3 тура в категории « Обсерватория РАН » в Минеральных Водах, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Обсерватория РАН»

Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Обсерватория РАН», цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль