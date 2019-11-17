Торгово-развлекательный центр Afimall City находится прямо в сердце Москва-Сити, добраться можно на станции метро 🚇 Выставочная и Деловой центр, в том числе одноименной станции МЦК. Расскажем немного истории 📖 ТЦ, о его магазинах, фудкорте и ресторанах, главном фонтане, немного о кинотеатре ОККО и средних ценах на развлечения внутри и вне Афимолла

ТРЦ Афимолл Сити, Москва, Россия

Афимолл Сити – проведите свой день с удовольствием и пользой

Торгово – развлекательный центр «Афимолл Сити» – это шестиэтажный масштабный проект с акцентом на получение эмоций. Удобное расположение в самом ядре Московской международной деловой столицы благоприятствует регулярной посещаемости. Отличительной особенностью является светомузыкальный фонтан, находящийся внутри здания и собственный выход в метро. Благодаря зрелищному представлению, здесь можно назначить встречу или прогуляться, наслаждаясь красивым видом. ХорошоТАМ познакомит вас с этой достопримечательностью.

Общая информация

Торговый центр имеет оригинальное фасадное оформление в стиле ЭКО

Данному объекту характерно сочетание инновационного архитектурного решения и многофункционально – развитой инфраструктуры. Внешнее фасадное оформление выполнено в стиле эко. Смотрится это оригинально, когда за стеклянными панелями виднеется живая растительность, напоминающая чащу леса. С наступлением темноты, строение переливается цветной палитрой, завораживая взгляды прохожих.

Прозрачный купол, площадь которого 10 000 м², имеет форму капли воды. Кажется, что прошел дождь в каменном мегаполисе, оставив после себя росинку.

Право владения принадлежит AFI Development.

Площадь – 283 182 кв. м;

– 283 182 кв. м; Количество магазинов и кафе – 450;

– 450; Официальный сайт – http://www.afimall.ru;

– http://www.afimall.ru; Адрес электронной почты – nblufarb@afid.ru;

– nblufarb@afid.ru; Режим работы :

Понедельник – Четверг, Воскресенье с 10:00 до 22:00

Пятница – Суббота – праздничные дни до 23:00;

: Понедельник – Четверг, Воскресенье с 10:00 до 22:00 Пятница – Суббота – праздничные дни до 23:00; Телефон: +7 (495) 258-36-22.

Кому это интересно

На фото часть магазинов и развлечений, которые вы точно найдете в Афимолл Пепебьянко, ресторан итальянской кухни Магазин ручной косметики Lush

Комплекс привлекателен широкому кругу различной возрастной категории. Здесь можно провести время молодежи, также взрослым людям. Посетители ТРЦ – это студенты вузов, служащие фирм. Место заинтересует тех, кто предпочитает проводить свой досуг разнообразно и насыщенно. Регулярно проводятся развлекательные программы, мероприятия для детей, концерты. Есть многозальный кинотеатр «Формула кино».

ТЦ отличается новой концепцией шопинга, ориентированную на чувственную потребительскую составляющую. Он уникален ассортиментом арендаторов, представленных известными мировыми брендами, открываются новые торговые сети. Если хочется отправиться по магазинам, посетить выставку гигантских матрешек или сходить в кино – этот объект лучший выбор для этих целей.

Где находится Афимолл

ТЦ размещен вблизи транспортных магистралей Московской столицы: Кутузовским проспектом, Новым Арбатом и Садовым Кольцом. Главный ориентир: Москва-Сити

Адрес: Пресненская Набережная, 2

Афимолл Сити, Пресненская набережная 2, Москва, Россия

Чтобы не попасть в пробки, добираться лучше на метро:

Станция метро "Деловой центр" (Большая кольцевая линия)

выход на станции « Выставочная » или « Деловой центр »;

» или « »; « Международная » – придется пройти 250 метров;

» – придется пройти 250 метров; на автобусе – остановка «Мост Багратион», 243.

Путешествовать автомобилем лучше по главным транспортным дорогам города: Садовому Кольцу и Шмитовскому проезду, Кутузовскому проспекту, улице Новый Арбат.

Воспользоваться можно услугами такси с помощью приложений: Uber, Яндекс. Taxi.

Рекомендуемые отели вблизи «Афимолл Сити»:

The 7 Hostels;

Like Hostel City;

High Level;

Diamond Apartments.

Историческое создание

ММДЦ Москва Сити на этапе строительства

Объект открылся 22 мая 2011 г. Задумка создания комплекса международного уровня появилась в 90-х гг. План будущего строительства мэру города Юрию Лужкову принес на рассмотрение архитектор Б. И. Тхор. Вдохновившись Нью – Йоркскими районами Уолл-стрит и Кэнэри-Уорф в Лондоне, он изобразил все это на бумаге. Принято было решение возведения построек на участке каменоломен, близ Экспоцентра и Центра международной торговли. Начало работ - 1998 год.

Название обязано холдингу Africa Israel Investments Ltd.

Интересный факт

Идея конструирования ТЦ не принадлежит собственности компании. Московские власти объявили конкурс на лучший план. Изначально, центр именовался Mall of Russia. Затем AFI Development использовали частицу марки.

Развлечения Афимолла

Авиатренажер Dream Aero, отличный способ развлечься всей семьей

Богатство выбора развлечений на любой вкус:

Клуб Космик – отдыхаем всем семейством. Вместительные парковые зоны, оснащенные аттракционами, лазерными сражениями, автоматами, видеоиграми, автодромом. Таинственные квест-комнаты.

Все оборудовано для комфортного времяпровождения:

боулинг – 12 дорожек с наличием ограждающих бортиков, предотвращающими скатывание шара;

бильярдный зал – имеет 8 столов для американского пула и 7 в русскую пирамиду;

спортивный бар – огромные экраны с качественным звуком. Любители спортивных событий могут посмотреть трансляции с любого уголка планеты;

семейный ресторан – блюда от шеф – повара;

лабиринт для маленьких посетителей.

Зверинец «Погладь енота» - питомцы встречают людей. Это дикобразы, нубийская коза, забавные еноты, пальмовая цивета, кошачий лемур. Животных разрешается гладить и кормить, можно держать на руках.

Караоке-клуб «Mad Men» – подойдет тем, кто не представляет свою жизнь без музыки и пения. В непринужденной обстановке можно продемонстрировать талант, провести весело время с приятелями. Регулярно устраиваются тематические вечеринки в окружении профессиональных артистов.

Кинотеатр "Кино OKKO"

VRPark Сити – парк представлен играми различных жанров. 13 из них – собственное творение. Погрузиться в виртуальную реальность поможет арена, где устраивают командные состязания PolygonVR. Гостям предлагается сорокаминутный фантастический Blackout. Участникам необходимо вызволить корабль, захваченный инопланетными существами.

Администрация предлагает безлимитные билеты на весь день, семейные, подарочные сертификаты.



Авиатренажер Dream Aero – аналог кабины пилотов Boeing 737 NG. Полная имитация взлета, посадки, маневрирование. Динамический полет воспроизводится со всеми деталями, включая сложные метеоусловия, моделирование нестандартных ситуаций.

Кинотеатр «Кино ОККО», состоящий из 10 залов – совмещает в себе мощные проекторы и акустическую систему. Открыт ежедневно с 10:00 до 03:00.

Дополнительные места

Смотровая площадка "Панорама 360"

Панорама 360 – смотровая площадка башни «Федерация», в 4 – х км от Кремля. Дает возможность увидеть столицу с наилучшего обзора. Небоскреб спроектирован таким образом, что конструкции не страшен контакт с самолетом. Подъем на высоту происходит высокоскоростными лифтами, которые домчат вас менее чем за минуту;

фитнес-клуб «5-ый Элемент» – 7 зон на площади 3300 м².

На первом этаже есть химчистка, на втором имеются два дома быта. Предоставляются услуги печати фотографий, ремонта одежды и обуви, ювелирные украшений. В холодный период времени работает гардероб. Для удобства посетителей имеются камеры хранения.

Фудкорт: рестораны и кафе Афимолла

Фуд-корт в торговом центре Афимолл

Внушительно выглядит перечень ресторанных заведений из 50 пунктов:

Фуд-корт здорового питания;

сеть быстрой еды – Burger King, TGI Fridays;

японский суши-бар, пиццерия, приготовление национальных блюд;

для настоящих гурманов – воспроизведение замороженных йогуртов американской сети Heavenly Yogurt. Известная марка мороженого Movenpick.

Сытно пообедать можно в Osteria Mario – итальянские блюда, авторская подача, приветливые официанты. Меню ресторана: римская пицца на хрустящем тесте, рыбный суп «Качукко» с пряностями, мидии в белом вине, паста и ризотто. Для сладкоежек приготовят воздушный «Тирамису», посыпанный стружкой черного шоколада.

Кафе «Плофт» – дизайнерское оформление в стиле индустриального лофта. Ощутите узбекскую кухню под новым углом. Деловые люди, которые ценят время, могут заказать обед с быстрым обслуживанием по адекватной цене. Кухню поставил популярный блогер, автор кулинарных книг – Хаким Ганиев.

Что есть еще интересного

Кофейня Starbucks

Стритфуд Prime придется по душе тем, кто ведет активный образ жизни, заботясь о своем здоровье. Натуральный, сбалансированный рацион, без красителей. Еда хранится в течение суток.

Кофейня Starbucks обладает уютной домашней атмосферой. Можно отдохнуть, зарядиться энергией. Горячие и холодные напитки на основе эспрессо. Кофе в зернах сортов из Латинской Америки, Азии, Африки. Проводятся бесплатные тейстинги, в которых профессиональные бариста предлагают гостям дегустацию кофейных новинок.

Чем заняться в Афимолле с детьми

Батутный центр Just Jump Парк развлечений Космик

В центре есть прыжки на батутах Just Jump с возможностью индивидуальных и групповых занятий с тренером. Предусмотрены скидки детям от 3 до 7 лет, учащимся, студентам. Малышам до трех лет – вход в сопровождении взрослого бесплатно.

Детский клуб «АФИЛЭНД» приглашает всех желающих. В выходные дни устраиваются шоу. Есть тематические кружки, где занятия ведут опытные мастера и педагоги. Родители могут отправиться за покупками или составить компанию своему чаду.

Разные уровни площадок предназначены для всевозможной активности. Большой Атриум – для самых маленьких, школьников. Веселые игры, конкурсы под руководством аниматоров.

Малая зона – приглашенные артисты общаются с юными зрителями. Внимания заслуживают выступления фокусников, кукольные представления, шоу мыльных пузырей, театр, танцевальные коллективы.

Цены

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Стоит побывать на высоте башенного комплекса. Ниже указана стоимость в рублях на экскурсионную программу:

Тарифы на парковочные места, руб.:

каждый час - 250₽;

с шести вечера до утра – 50₽/час.

Оплата может осуществляться с помощью баллов.

Сувениры, или что купить в ТЦ на память

Сладости из магазина Аленка, будут отличным подарком для близких и друзей

Магазины, в которые стоит заглянуть за подарками:

Vsemayki – тематические футболки, сувениры, презенты;

– тематические футболки, сувениры, презенты; Аленка – широкий выбор для сладкоежек по приятным ценам популярных российских фабрик;

– широкий выбор для сладкоежек по приятным ценам популярных российских фабрик; Miniso – японские мелочи для дома;

– японские мелочи для дома; Organic Shop – оригинальная косметика, представленная свыше 80 брендов;

– оригинальная косметика, представленная свыше 80 брендов; Янтарь России – ювелирные украшения с огромной коллекцией аксессуаров.

Обязательно зайдите в дизайн – студию ИКЕА. Подберете себе что – нибудь и своим близким.

Вывод, стоит ли посещать Афимолл

"Танцующий" фонтан несомненно одна из главных достопримечательностей торгового центра

Плюсы:

уютная атмосфера;

фонтан, размещенный в закрытом помещении, струя которого достигает тридцати двух метров;

наличие большого количества бутиков на любой вкус;

стеклянная панорамная крыша, придающая ощущение свободы;

отсутствие столпотворения;

вход прямо из метро;

удобное расположение вблизи башен.

Минусы:

дорогой паркинг;

мало обувных брендов.

Обязательно стоит побывать в AFIMALL, чтобы увидеть:

Гигантские матрешки,отличное место для фотосессии

попасть на смотровую – 45 минутной экскурсии достаточно, чтобы послушать экскурсовода, в бинокль посмотреть, сделать снимки. Лучше посетить площадку на закате, фото получатся уникальными;

лабораторию анимации – участие бесплатное. Здесь представлено 12 цехов различной тематики. Один сеанс длится полтора часа, перемещаться между локациями можно хаотично;

экспозиция гигантских матрешек – каждый экземпляр выполнен в стиле одного из русских народных промыслов;

спешите на батуты, чтобы почувствовать полет в невесомости;

для поклонников авиации, предоставляется шанс ощутить себя пилотом на авиатренажерах и заглянуть в кабину экипажа.

Главные конкуренты Афимолла

Торговый центр "Columbus", Москва, Россия

Рекомендуемые площадки:

Авиапарк – крупноформатные торговые точки, круглогодичный ледовый каток, картинг, кинотеатр, квеструм, многообразие продуктовых концепций. Внимания заслуживает 24-метровый цилиндрический аквариум, заселенный тропическими рыбами;

Vegas – шопинг – молл, соединенный с парких экстремальных аттракционов. Концепция зонирования представлена ночной интерпретацией улицы Ginza;

Columbus – стильный, комфортабельный комплекс, оснащенный инновационным оборудованием. Интеллектуальные, активные игры для вашего ребенка;

ТЦ Метрополис – один из гигантов московских ТРЦ, здесь часто происходят честные большие сезонные распродажи. Например, уже традиционные в партнерстве с банком Tinkoff.

Аналогичные в других странах

Vulcano Buono, Нола, Италия

Galeries Lafayette во Франции – столетний исторический универмаг, представленный с французским шармом. Зайдя сюда ради экскурсии – это того стоит. Три строения охвачены огромной территорией, где уместились знаменитые мировые бренды. Попробовав национальную кухню, не захочется покидать молл;

Испанская Puerto Venecia – обозначается шестиуровневым торговым курортом. Изюминкой является искусственное озеро. Здесь можно поплавать на лодках;

Vulcano Buono в Италии – создан по подобию именитого вулкана. Интересная концепция включает 150 бутиков, гостиницу и кинотеатр.

Хорошего шоппинга и отдыха