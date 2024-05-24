Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Это предложение — экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем.
В течение дня вы можете кататься по Москве на нашем красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер.
Есть 2 маршрута: оба проложены по главным улицам, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.
4.86
7 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Удобное и необычное знакомство с Москвой. Вы комфортно устроитесь в ярком автобусе. Советуем занимать места на панорамном втором этаже. Сверху вы увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие.
Аудиорассказ о Москве. Включая запись, вы услышите об истории, архитектуре и особенностях российской столицы. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, на что обратить внимание во время прогулок.
Что такое система Hop on Hop off
Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 часов с момента вашей первой посадки в автобус
Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
Продолжительность одного полного экскурсионного круга: маршрут №1 — 1 час; маршрут №2 — 2 часа. Вы можете проехать по кругу, не покидая автобус — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
Количество посадок на автобус в течение 24 часов не ограничено
Остановки автобуса: маршрут № 1 (Сердце Москвы)
Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Метро Кропоткинская — Арбатская площадь — Александровский сад — Охотный ряд — Театральная площадь — ГУМ — Красная площадь — Большой Москворецкий мост
Интервал движения автобусов: 15-25 минут
Остановки автобуса: маршрут № 2 (Душа Москвы)
Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Андреевский мост — Университетская площадь — Причал «Киевский» — Гостиница «Украина» — Причал «Гостиница Украина» — Площадь Свободной России — Новинский бульвар — Кинотеатр «Октябрь» — Московский дом книги — Арбатская площадь — Переулок Сивцев Вражек — Храм Христа Спасителя — Большой Каменный мост — парк «Зарядье» — Большой Москворецкий мост
Интервал движения автобусов: 40-60 минут
Организационные детали
Расписание движения по обоим маршрутам: первый автобус — в 11:00 от Болотной площади, последний автобус — в 17:00 по будням и в 18:00 по выходным
Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
Аудиогид работает также на иностранных языках (записано носителями): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Двухэтажные автобусы — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 126 туристов
Наши красные двухэтажные автобусы невозможно не заметить — это красиво, современно и удобно. Маршруты построены так, чтобы вы увидели все самые знаковые места города и узнали о них всё самое читать дальше
интересное — ведь у нас работает мультиязычный аудиогид, составленный профессиональным экскурсоводом. Наша фишка — система Hop on Hop off, c которой вы можете выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите вы, и столько раз, сколько вам нужно.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
24 мая 2024
Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах. Для людей, которые никогда не были в Москве, это уникальная возможность ознакомиться с основными достопримечательностям нашего великого города за короткое время. Мои гости в восторге!
Г
Галина
23 мая 2024
Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
И
Ирина
13 янв 2024
Добрый день! Экскурсия была очень интересная и впечатляющая! Благодарим за организацию, еще раз хотели бы посетить аналогичную экскурсию!
М
Марина
5 дек 2023
Добрый день, Дима! Экскурсия "Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом" очень понравилась! Ко мне приехали гости из Испании, которые очень хотели увидеть осеннюю Москву. И с аудиогидом, на их родном читать дальше
испанском языке в холодный, дождливый день был чудесный вариант из всех возможных экскурсий! Маршрут 1 и 2 показал знаменитые места Москвы. Информация была интересная не только для иностранцев, но и для жителей Москвы. В автобусе было тепло и комфортно. Мы выходили, чтобы попить кофе на Арбате и перекусить в ресторанчиках и посетить ГУМ, музеи Кремля… А потом продолжали наш маршрут на другом автобусе. День прошёл замечательно!!! Спасибо Tripster за такую возможность! Гости были в восторге!!! Всем рекомендую! Марина Александровна
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Ирина
5 дек 2023
Добрый день! Я была двух часовой экскурсии, мне очень понравилось, остановки в красивых местах Москвы, много интересной информации о Москве и архитектуре, но периодически в наушниках пропадал звук.
О
Олеся
13 ноя 2023
Очень удобный и бюджетный вариант для посещения Москвы в первые разы. Особенно в дождливую погоду, в которую я и попала. Прокатилась 3 раза (с выходом на разных остановках), с каждым разом слышала что-то новое, так как сразу всё запомнить сложно. Хотелось бы расширенный маршрут для следующего посещения города.
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шарипов
15 июня 2023
Добрый день …. все прошло хорошо.., на билете не было штрих кода… контролер поверила мне на слово… экскурсия понравилась…