Москва начинается с Кремля, но его настоящая история часто остаётся за стенами. На этой аудиоэкскурсии вы откроете сердце столицы с победителем конкурса «Лучший гид Москвы».
Вы не только увидите соборы и дворцы, но и поймёте их секреты, а также научитесь читать тайные знаки в древних стенах.
Описание аудиогида
Об экскурсии и её авторе
Программу аудиогида составил Георгий Макеев, победитель конкурса «Лучший гид Москвы» и финалист конкурса «Лучший гид России». Он подготовил этот насыщенный рассказ для самой широкой аудитории. Экскурсия станет идеальной основой для вашего самостоятельного визита в Кремль.
Что вас ожидает
Вы пройдёте по самому центру города, где каждый камень дышит историей. Основные точки маршрута:
- Мавзолей Ленина — вы узнаете историю культового сооружения, где с 1924 года покоится тело Владимира Ленина
- Московский Кремль — символ российской власти и культуры, комплекс дворцов, соборов и административных зданий
- Красная площадь — жемчужина древней Москвы, место проведения парадов и торжеств, кладезь архитектурных шедевров
О чём вы узнаете
Маршрут построен вокруг трёх стен Кремля, образующих треугольник. За полтора-два часа вы не просто пройдёте 2,5 километра по Красной площади, Александровскому саду и набережной Москвы-реки, но и разберётесь в самом Кремле:
- легко запомните, как называются кремлёвские соборы, чем они отличаются друг от друга и что скрывается за их стенами
- удивитесь тому, что дворец в Кремле не один
- выясните, кем, как и когда строился Кремль — и какого цвета он был в разные годы
- раскроете секрет уникального расположения крепости
- узнаете о нынешних обитателях Кремля и научитесь определять, находится ли президент на рабочем месте
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Александровского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16483 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
