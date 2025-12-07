Москва начинается с Кремля, но его настоящая история часто остаётся за стенами. На этой аудиоэкскурсии вы откроете сердце столицы с победителем конкурса «Лучший гид Москвы». Вы не только увидите соборы и дворцы, но и поймёте их секреты, а также научитесь читать тайные знаки в древних стенах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание аудиогида

Об экскурсии и её авторе

Программу аудиогида составил Георгий Макеев, победитель конкурса «Лучший гид Москвы» и финалист конкурса «Лучший гид России». Он подготовил этот насыщенный рассказ для самой широкой аудитории. Экскурсия станет идеальной основой для вашего самостоятельного визита в Кремль.

Что вас ожидает

Вы пройдёте по самому центру города, где каждый камень дышит историей. Основные точки маршрута:

Мавзолей Ленина — вы узнаете историю культового сооружения, где с 1924 года покоится тело Владимира Ленина

— вы узнаете историю культового сооружения, где с 1924 года покоится тело Владимира Ленина Московский Кремль — символ российской власти и культуры, комплекс дворцов, соборов и административных зданий

— символ российской власти и культуры, комплекс дворцов, соборов и административных зданий Красная площадь — жемчужина древней Москвы, место проведения парадов и торжеств, кладезь архитектурных шедевров

О чём вы узнаете

Маршрут построен вокруг трёх стен Кремля, образующих треугольник. За полтора-два часа вы не просто пройдёте 2,5 километра по Красной площади, Александровскому саду и набережной Москвы-реки, но и разберётесь в самом Кремле:

легко запомните, как называются кремлёвские соборы, чем они отличаются друг от друга и что скрывается за их стенами

удивитесь тому, что дворец в Кремле не один

выясните, кем, как и когда строился Кремль — и какого цвета он был в разные годы

раскроете секрет уникального расположения крепости

узнаете о нынешних обитателях Кремля и научитесь определять, находится ли президент на рабочем месте

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно