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Экскурсия в Алмазный фонд. Входной ваучер

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Отличная возможность попасть в самый труднодоступный и защищенный музей 🖼 России.

Алмазный фонд хранит в себе уникальные сокровища, внушительные драгоценные камни и самородки, символы самодержавия и императорские короны.

Примерить их, конечно, не удастся, но зрелище это невероятное!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 0.75 час
  • 👫 Группа не более 24 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Экскурсия в Алмазный фонд. Входной ваучер
Экскурсия в Алмазный фонд. Входной ваучер

Что вы увидите

  • Алмазный фонд
Алмазный фонд Московского Кремля Уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей 🖼 России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины.
Хотите увидеть всё это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас. Экскурсия проводится на русском языке. Иностранным туристам может быть бесплатно предоставлен аудиогид. Что важно знать:• Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате вам предоставят аудиогид, который входит в стоимость входных билетов. Будьте внимательны, возможно смещение времени начала экскурсии;
  • Цены на нашем сайте на данную услугу отличаются от цен на билеты 🎫 в кассах Кремля Если вы хотите приобрести билеты по номинальной цене это необходимо сделать придя лично в кассу музея в день посещения. Учтите, что ожидание в очереди в кассу музея может растянуться на несколько часов;
  • Стоимость билетов в кассах музея может быть ниже, а самих билетов может не быть в наличии. Покупая билет через наш сервис, Вы гарантированно его получите на нужную Вам дату. Если Вы решите купить билет самостоятельно в кассах музея, сообщите нам об этом не позднее 24 часов до начала экскурсии 🧭 и мы вернем Вам деньги.
Что входит
  • Входные ваучеры в музей
  • Экскурсия от сотрудников музея
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Трансфер
Начало
🚩 Александровский сад, Памятник Александру I
Место завершения
🏁 Красная площадь, 1.
Экскурсия в Алмазный фонд. Входной ваучер
Экскурсия в Алмазный фонд. Входной ваучер
Экскурсия в Алмазный фонд. Входной ваучер
Экскурсия в Алмазный фонд. Входной ваучер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия У.
Юлия У.
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