Алмазный фонд Московского Кремля Уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей 🖼 России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины.
Хотите увидеть всё это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас. Экскурсия проводится на русском языке. Иностранным туристам может быть бесплатно предоставлен аудиогид. Что важно знать:• Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате вам предоставят аудиогид, который входит в стоимость входных билетов. Будьте внимательны, возможно смещение времени начала экскурсии;
- Цены на нашем сайте на данную услугу отличаются от цен на билеты 🎫 в кассах Кремля Если вы хотите приобрести билеты по номинальной цене это необходимо сделать придя лично в кассу музея в день посещения. Учтите, что ожидание в очереди в кассу музея может растянуться на несколько часов;
- Стоимость билетов в кассах музея может быть ниже, а самих билетов может не быть в наличии. Покупая билет через наш сервис, Вы гарантированно его получите на нужную Вам дату. Если Вы решите купить билет самостоятельно в кассах музея, сообщите нам об этом не позднее 24 часов до начала экскурсии 🧭 и мы вернем Вам деньги.