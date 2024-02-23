Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Вы начнёте путешествие в «космическом» городе — Калуге — и попробуете необычный десерт в виде планет. После отдыха в SPA-отеле вас ждут ужин и винная дегустация под мелодии фортепиано. На следующий день вы познакомитесь с достопримечательностями Боровска и Можайска.
Обедать отправитесь на загородную экоферму, где подают блюда из деревенских продуктов и можно посмотреть на коз, енотов и белок.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Знакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией вин
Встретимся в Москве и отправимся в Калугу, где когда-то жил и работал Константин Циолковский. Первым посетим футуристичный музей истории космонавтики: осмотрим космические корабли и скафандры, узнаем, как тренируются космонавты. Желающие смогут заглянуть в интерактивный планетарий.
Затем прогуляемся по улочкам Калуги, которую благодаря богатству архитектуры называют «маленьким Петербургом». Побываем у купеческих палат, гостиного двора, 200-летнего фонтана и величественного Свято-Троицкого собора. Зайдём в кондитерскую, где продают русские напитки и десерты по старинным рецептам: сбитни, калужское тесто, смокву и многое другое.
Пообедаем в кафе авторской кухни и попробуем «космический» десерт — 3 съедобных шарика с разными вкусами в виде планет. Разместимся в отеле и отдохнём: пользование бассейном, хамамом и финской сауной входит в стоимость тура.
Ужин пройдёт в сопровождении фортепианной музыки и включит нежные медальоны из куриной грудки в фирменном соусе и салат с вялеными томатами и шампиньонами. Дополнит уютный вечер дегустация вин в сопровождении сомелье и сет из фермерских продуктов: сыра, мяса и рыбы.
Боровск и Можайск
После завтрака поедем в древний Боровск, упоминавшийся ещё в летописях 13-го века. Увидим старинные храмы, памятник святому покровителю города — преподобному Пафнутию, расписные домики и таинственный замок.
Обедать будем на загородной экоферме на живописном берегу Можайского водохранилища. Для нас приготовят суп по-царски из перепелов с домашней лапшой и деревенскими овощами, свежеиспечённые пироги и хлеб. Тут же живут козы, еноты, белки и другие животные.
Подкрепившись, познакомимся с Можайском, где когда-то проходила граница Московского княжества. Устроим променад по древним соборам, увидим сохранившиеся фрагменты средневекового кремля и городской стены. Завершив осмотр, вернёмся в Москву и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30Завершение: Москва, станция метро «Парк Победы», вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.