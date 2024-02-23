Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Групповой тур в Москве

Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города

Приглашаем провести выходные вкусно и познавательно: за 2 дня вы отведаете множество блюд и побываете в трёх городах.

Вы начнёте путешествие в «космическом» городе — Калуге — и попробуете необычный десерт в виде планет. После отдыха в SPA-отеле вас ждут ужин и винная дегустация под мелодии фортепиано. На следующий день вы познакомитесь с достопримечательностями Боровска и Можайска.

Обедать отправитесь на загородную экоферму, где подают блюда из деревенских продуктов и можно посмотреть на коз, енотов и белок.
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар
13
апр
14
сен
7
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией вин

Встретимся в Москве и отправимся в Калугу, где когда-то жил и работал Константин Циолковский. Первым посетим футуристичный музей истории космонавтики: осмотрим космические корабли и скафандры, узнаем, как тренируются космонавты. Желающие смогут заглянуть в интерактивный планетарий.

Затем прогуляемся по улочкам Калуги, которую благодаря богатству архитектуры называют «маленьким Петербургом». Побываем у купеческих палат, гостиного двора, 200-летнего фонтана и величественного Свято-Троицкого собора. Зайдём в кондитерскую, где продают русские напитки и десерты по старинным рецептам: сбитни, калужское тесто, смокву и многое другое.

Пообедаем в кафе авторской кухни и попробуем «космический» десерт — 3 съедобных шарика с разными вкусами в виде планет. Разместимся в отеле и отдохнём: пользование бассейном, хамамом и финской сауной входит в стоимость тура.

Ужин пройдёт в сопровождении фортепианной музыки и включит нежные медальоны из куриной грудки в фирменном соусе и салат с вялеными томатами и шампиньонами. Дополнит уютный вечер дегустация вин в сопровождении сомелье и сет из фермерских продуктов: сыра, мяса и рыбы.

Знакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией винЗнакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией вин
2 день

Боровск и Можайск

После завтрака поедем в древний Боровск, упоминавшийся ещё в летописях 13-го века. Увидим старинные храмы, памятник святому покровителю города — преподобному Пафнутию, расписные домики и таинственный замок.

Обедать будем на загородной экоферме на живописном берегу Можайского водохранилища. Для нас приготовят суп по-царски из перепелов с домашней лапшой и деревенскими овощами, свежеиспечённые пироги и хлеб. Тут же живут козы, еноты, белки и другие животные.

Подкрепившись, познакомимся с Можайском, где когда-то проходила граница Московского княжества. Устроим променад по древним соборам, увидим сохранившиеся фрагменты средневекового кремля и городской стены. Завершив осмотр, вернёмся в Москву и попрощаемся.

Боровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и МожайскБоровск и Можайск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
Завершение: Москва, станция метро «Парк Победы», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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