Уехать из города на природу, увидеть подвесные мосты над рекой Москвой. Узнать их тайны, секреты, легенды. Увидеть заброшенную усадьбу, замок 🏰 на холме и путь на Марс.

Подвесной мост, красивое 🤩 и в то же время простое чудо инженерной мысли. Парящий в воздухе меж двух берегов неспешной реки словно диковинка. Как думаете сколько их? Зачем они до сих пор висят меж двух берегов? Какие великие имена владели берегами у реки Москва? Каике исторические события происходили мимо этих мест? Узнаем все ответы и увидим прекрасные места и достопримечательности 🏛️ рядом с ними.

Чтобы познакомиться с поближе с этими местами сделаем несколько остановок. В программе: