Усадьбу некогда пышную как вся эпоха правления Екатерины II и что с ней сделало время
Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи
Английский замок над рекой и мраморный остров
мост сельского инженера с Марса.
Уехать из города на природу, увидеть подвесные мосты над рекой Москвой. Узнать их тайны, секреты, легенды. Увидеть заброшенную усадьбу, замок 🏰 на холме и путь на Марс.
Подвесной мост, красивое 🤩 и в то же время простое чудо инженерной мысли. Парящий в воздухе меж двух берегов неспешной реки словно диковинка. Как думаете сколько их? Зачем они до сих пор висят меж двух берегов? Какие великие имена владели берегами у реки Москва? Каике исторические события происходили мимо этих мест? Узнаем все ответы и увидим прекрасные места и достопримечательности 🏛️ рядом с ними.
Чтобы познакомиться с поближе с этими местами сделаем несколько остановок. В программе:
Усадьбу некогда пышную как вся эпоха правления Екатерины II и что с ней сделало время;
Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи;
Английский замок 🏰 над рекой и мраморный остров;
Самый кинематографический мост Подмосковья;
мост сельского инженера с Марса;
Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи.
И конечно все это дополняем тишина мест западного Подмосковья и неспешное течение реки Москва.
🚩 Начало: метро Тропарево
🏁 Место завершения: метро Беговая
Что входит
Услуги гида
Трансфер на автомобиле на протяжении всей экскурсии
Что не входит
Обед. Можем устроить небольшой пикник на природе. Не забудьте взять чай и перекус для этого.
Важная информация
Экскурсия выездная на автомобиле на все время проведения.
В стоимость не входит обед и посещение музеев.
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.