Из Москвы на запад. По подвесным мостам

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Москвы
Как думаете можно ли над Москвой-рекой найти подвесные мосты? В самой столице навряд ли.

А вот за пределами МКАДа их очень даже много.

И каждый из них — очень красивое 🤩 и неповторимое место со своими историями и тайнами.

На экскурсии 🧭 Вы побываете как на действующих, так и на заброшенных мостах в различных деревнях, сёлах и малых городках Подмосковья.
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Фото-прогулка

8 950 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Из Москвы на запад. По подвесным мостам
Из Москвы на запад. По подвесным мостам

Что вы увидите 🤩

  • Усадьбу некогда пышную как вся эпоха правления Екатерины II и что с ней сделало время
  • Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи
  • Английский замок над рекой и мраморный остров
  • мост сельского инженера с Марса.
Уехать из города на природу, увидеть подвесные мосты над рекой Москвой. Узнать их тайны, секреты, легенды. Увидеть заброшенную усадьбу, замок 🏰 на холме и путь на Марс.
Подвесной мост, красивое 🤩 и в то же время простое чудо инженерной мысли. Парящий в воздухе меж двух берегов неспешной реки словно диковинка. Как думаете сколько их? Зачем они до сих пор висят меж двух берегов? Какие великие имена владели берегами у реки Москва? Каике исторические события происходили мимо этих мест? Узнаем все ответы и увидим прекрасные места и достопримечательности 🏛️ рядом с ними.

Чтобы познакомиться с поближе с этими местами сделаем несколько остановок. В программе:

  • Усадьбу некогда пышную как вся эпоха правления Екатерины II и что с ней сделало время;
  • Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи;
  • Английский замок 🏰 над рекой и мраморный остров;
  • Самый кинематографический мост Подмосковья;
  • мост сельского инженера с Марса;
  • Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи.
  • И конечно все это дополняем тишина мест западного Подмосковья и неспешное течение реки Москва.
🚩 Начало: метро Тропарево
🏁 Место завершения: метро Беговая
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на автомобиле на протяжении всей экскурсии
Что не входит
  • Обед. Можем устроить небольшой пикник на природе. Не забудьте взять чай и перекус для этого.
Важная информация
  • Экскурсия выездная на автомобиле на все время проведения.
  • В стоимость не входит обед и посещение музеев.
Из Москвы на запад. По подвесным мостам
Из Москвы на запад. По подвесным мостам
Из Москвы на запад. По подвесным мостам
Из Москвы на запад. По подвесным мостам
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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