Эта аудиоэкскурсия покажет вам другую столицу — тихую и полную тайн. Вы погрузитесь в атмосферу уединённых двориков и переулков Хамовников, где время будто остановилось. Откроете город Ахматовой и Булгакова, дворянских особняков и легендарных арт-салонов. И услышите истории о единорогах, сталинских премиях и богемной жизни 1920-х.

Описание аудиогида

Вы познакомитесь со знаковыми, но не всегда очевидными жемчужинами города, среди которых:

Дом Пашкова — величественный символ московского классицизма, творение гения Василия Баженова

Дом Бурганова — мистический музей-театр, где скульптуры Александра Бурганова живут своей собственной жизнью

Музей архитектуры им. Щусева — сокровищница чертежей и макетов, рассказывающая историю русского зодчества

Особняк Фалеева — изящный образец модерна, скрывающий истории московской аристократии

Посольство Финляндии — пример строгой и элегантной дипломатической архитектуры

О чём вы узнаете

За два часа аудиосопровождения вас ждёт настоящее погружение в прошлое. Вы будете не просто смотреть на дома, а разгадывать их загадки.

Раскроете смысл ёмкого сравнения двух столиц, которое сформулировала Анна Ахматова

Узнаете, куда отправлялась московская богема после вечеринок в бурные 1920-е годы

Поймёте, что связывает холодный ангар под Можайском и главное здание Ленинской библиотеки

Услышите историю о единороге и его неожиданной связи с Михаилом Булгаковым

Выясните, на что Вера Мухина, создательница «Рабочего и колхозницы», потратила пять своих Сталинских премий

Найдёте место, где в советское время находился самый модный художественный салон

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно