Эта аудиоэкскурсия покажет вам другую столицу — тихую и полную тайн. Вы погрузитесь в атмосферу уединённых двориков и переулков Хамовников, где время будто остановилось. Откроете город Ахматовой и Булгакова, дворянских особняков и легендарных арт-салонов. И услышите истории о единорогах, сталинских премиях и богемной жизни 1920-х.
Описание аудиогида
Вы познакомитесь со знаковыми, но не всегда очевидными жемчужинами города, среди которых:
- Дом Пашкова — величественный символ московского классицизма, творение гения Василия Баженова
- Дом Бурганова — мистический музей-театр, где скульптуры Александра Бурганова живут своей собственной жизнью
- Музей архитектуры им. Щусева — сокровищница чертежей и макетов, рассказывающая историю русского зодчества
- Особняк Фалеева — изящный образец модерна, скрывающий истории московской аристократии
- Посольство Финляндии — пример строгой и элегантной дипломатической архитектуры
О чём вы узнаете
За два часа аудиосопровождения вас ждёт настоящее погружение в прошлое. Вы будете не просто смотреть на дома, а разгадывать их загадки.
- Раскроете смысл ёмкого сравнения двух столиц, которое сформулировала Анна Ахматова
- Узнаете, куда отправлялась московская богема после вечеринок в бурные 1920-е годы
- Поймёте, что связывает холодный ангар под Можайском и главное здание Ленинской библиотеки
- Услышите историю о единороге и его неожиданной связи с Михаилом Булгаковым
- Выясните, на что Вера Мухина, создательница «Рабочего и колхозницы», потратила пять своих Сталинских премий
- Найдёте место, где в советское время находился самый модный художественный салон
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Воздвиженке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16483 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
