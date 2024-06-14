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Москва всегда была купеческим городом — деловым центром империи. Это наложило отпечаток и на её топографию, и на нравы. Мы окунёмся в жизнь московского купечества и погрузимся в эпоху его расцвета.



Поможет нам в этом книга, которая отражает дух того времени, образ жизни и отношения разных сословий. Но что это за произведение? Узнаете, когда выполните все задания квеста.