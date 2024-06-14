Москва всегда была купеческим городом — деловым центром империи. Это наложило отпечаток и на её топографию, и на нравы. Мы окунёмся в жизнь московского купечества и погрузимся в эпоху его расцвета.
Поможет нам в этом книга, которая отражает дух того времени, образ жизни и отношения разных сословий. Но что это за произведение? Узнаете, когда выполните все задания квеста.
Поможет нам в этом книга, которая отражает дух того времени, образ жизни и отношения разных сословий. Но что это за произведение? Узнаете, когда выполните все задания квеста.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Мы будем гулять по центральным улицам, где находились торговые ряды, лавки, первые пассажи города. Цель квеста — угадать название пьесы, которое олицетворяет закат одной эпохи и переход к другой — совершенно новой. Будет 8 локаций и 8 карточек с заданиями.
Вот некоторые главные места квеста:
- Улица Кузнецкий мост с уникальными домами купцов и предпринимателей. Большинство лавок и магазинов здесь принадлежало французам. Именно они ввозили из Парижа модные в то время новинки.
- Петровский пассаж, один из первых роскошных торговых домов Москвы. Здесь одевались только очень богатые люди.
- Знаменитый ЦУМ, бывший «Мюр и Мерилиз». Первый в стране магазин, где торговали по каталогам и при определённой стоимости заказа отправляли его бесплатно не только по России, но и в любую страну.
- Гостиница «Метрополь», построенная меценатом Саввой Мамонтовым. Кстати, её внешнее убранство поможет вам найти один из ответов квеста.
- Часть Китайгородской стены с единственной сохранившейся башней
Организационные детали
- Квест-экскурсия подойдёт учащимся 10–11 классов и взрослым
- Могу провести экскурсию для школьной группы до 20 человек. Стоимость — 20000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1233 туристов
Я аккредитованный экскурсовод в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
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