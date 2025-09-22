На этом квесте вы окажетесь в сердце старой Москвы, где за фасадами особняков скрываются тайны семейства Демидовых и неожиданные повороты истории. Вместе мы распутаем эту цепочку и взглянем на первых русских предпринимателей под новым углом.
Вас ждёт маршрут, ведущий через исторические улицы, загадки, которые раскрываются по ходу движения, и роли, в которых вы почувствуете себя героем детектива.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Маршрут прогулки проходит по району, где оседали самые знатные семьи: Демидовы, Разумовские, фон Дервизы. Каждый дом здесь — отдельная глава с тайнами и судьбами.
Вы увидите:
- Кирпичные газгольдеры завода «Арма» — редкие образцы промышленной архитектуры 19 века
- Дом графа Разумовского — деревянная постройка в стиле классицизм
- Храм Вознесения Господня на Гороховом поле, построенный при поддержке меценатов Демидовых
- Готический замок — Школу акварели Сергея Андрияки
- Демидовский дворец — один из самых роскошных особняков Москвы 18 века
И узнаете:
- Как первые русские предприниматели создавали и приумножали своё состояние
- Почему Демидовы стали героями легенд и какие их следы сохранились в Москве
- Для чего в 19 веке использовали газ, как его добывали и хранили
- Как певчий придворного хора превратился в одного из самых богатых людей империи
- Почему один из самых образованных людей своего времени получил репутацию сумасшедшего
- Какой швейцарский подарок стоит в Бауманском саду и радует москвичей уже более ста лет
Организационные детали
- Встретимся на старте — я расскажу небольшую предысторию, вручу карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но я буду рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится
- Квест можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке. Если вас будет больше 7, я разделю вас на несколько команд — вы встретитесь в финале
- Квест проведу я или другой ведущий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 324 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Отзывы и рейтинг
М
Мария
22 сен 2025
Очень понравился формат прогулки: смотришь интересные и красивые места, узнаешь что-то новое и при этом еще шевелишь мозгами, решая всякие загадки.
О
Ольга
17 авг 2025
Квест-прогулка с Марией очень поправилась! Такой формат попробовали впервые - остались очень довольны. Хотелось и загадки разгадывать, и окультуриться, так сказать) ожидания полностью оправдались.
Марианна
27 июл 2025
Было интересно и легко. Все участники нашей группы единодушны в оценке программы и нашего организатора Марии - порсто восторг!
