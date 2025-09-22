Мои заказы

Квест-прогулка «Алое золото Курской, или История горных королей»

Очутиться в мире старинных московских переулков и познакомиться с их неординарными обитателями
На этом квесте вы окажетесь в сердце старой Москвы, где за фасадами особняков скрываются тайны семейства Демидовых и неожиданные повороты истории. Вместе мы распутаем эту цепочку и взглянем на первых русских предпринимателей под новым углом.

Вас ждёт маршрут, ведущий через исторические улицы, загадки, которые раскрываются по ходу движения, и роли, в которых вы почувствуете себя героем детектива.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Маршрут прогулки проходит по району, где оседали самые знатные семьи: Демидовы, Разумовские, фон Дервизы. Каждый дом здесь — отдельная глава с тайнами и судьбами.

Вы увидите:

  • Кирпичные газгольдеры завода «Арма» — редкие образцы промышленной архитектуры 19 века
  • Дом графа Разумовского — деревянная постройка в стиле классицизм
  • Храм Вознесения Господня на Гороховом поле, построенный при поддержке меценатов Демидовых
  • Готический замок — Школу акварели Сергея Андрияки
  • Демидовский дворец — один из самых роскошных особняков Москвы 18 века

И узнаете:

  • Как первые русские предприниматели создавали и приумножали своё состояние
  • Почему Демидовы стали героями легенд и какие их следы сохранились в Москве
  • Для чего в 19 веке использовали газ, как его добывали и хранили
  • Как певчий придворного хора превратился в одного из самых богатых людей империи
  • Почему один из самых образованных людей своего времени получил репутацию сумасшедшего
  • Какой швейцарский подарок стоит в Бауманском саду и радует москвичей уже более ста лет

Организационные детали

  • Встретимся на старте — я расскажу небольшую предысторию, вручу карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но я буду рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится
  • Квест можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке. Если вас будет больше 7, я разделю вас на несколько команд — вы встретитесь в финале
  • Квест проведу я или другой ведущий из нашей команды

Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 324 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
читать дальше

команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает «читать» город как книгу через судьбы его жителей и культуру; — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

М
Мария
22 сен 2025
Очень понравился формат прогулки: смотришь интересные и красивые места, узнаешь что-то новое и при этом еще шевелишь мозгами, решая всякие загадки.
Конечно, на обычных экскурсиях исторической информации дается больше, но ее сложнее всю запомнить, а здесь все подается очень сфокусировано и дозировано. Кому-то такой формат может не понравится, но нам зашло.
О
Ольга
17 авг 2025
Квест-прогулка с Марией очень поправилась! Такой формат попробовали впервые - остались очень довольны. Хотелось и загадки разгадывать, и окультуриться, так сказать) ожидания полностью оправдались.
Маршрут прекрасный (всю жизнь живу в Москве,
читать дальше

но открыла для себя очень интересные уголки), загадки увлекательные, логичные и при этом такие, которые реально решить))
Мария - прекрасный собеседник, отличный проводник и просто приятная девушка. Желаем процветания, дальнейшего развития и всего самого чудесного!
Квест-прогулку смело рекомендуем и сами ещё вернёмся с превеликим удовольствием:)

Марианна
Марианна
27 июл 2025
Было интересно и легко. Все участники нашей группы единодушны в оценке программы и нашего организатора Марии - порсто восторг!

