М Мария

Очень понравился формат прогулки: смотришь интересные и красивые места, узнаешь что-то новое и при этом еще шевелишь мозгами, решая всякие загадки.

Конечно, на обычных экскурсиях исторической информации дается больше, но ее сложнее всю запомнить, а здесь все подается очень сфокусировано и дозировано. Кому-то такой формат может не понравится, но нам зашло.