Москва
Прогулка по Замоскворечью, Третьяковская галерея, автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль, музей-усадьба Архангельское, музей-смотровая Москва-Сити и музей-усадьба «Коломенское».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Тари Тур». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:
- Максима Заря 10:30;
- Ye’s апарт-отель 10:45;
- Космос 11:00;
- ХИ Сущевский 11:20;
- ХИ Лесная 11:40.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
Посещение Третьяковской галереи.
Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.
Окончание программы в центре города не позднее 15:00
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Максима Заря 09:30;
- Ye’s апарт-отель 09:45;
- Космос 10:00;
- ХИ Сущевский 10:20;
- ХИ Лесная 10:40.
Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Усадьба Архангельское
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Максима Заря 09:30;
- Ye’s апарт-отель 09:45;
- Космос 10:00;
- ХИ Сущевский 10:20;
- ХИ Лесная 10:40.
Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля.
Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.
Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.
Понедельник. Зарядье
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:
- Максима Заря 11:30;
- Ye’s апарт-отель 11:45;
- Космос 12:00;
- ХИ Сущевский 12:30;
- ХИ Лесная 12:40.
Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.
Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Коломенское
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Максима Заря 09:30;
- Ye’s апарт-отель 09:45;
- Космос 10:00;
- ХИ Сущевский 10:20;
- ХИ Лесная 10:40.
Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).
Усадьба в Коломенском – одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.
Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы.
Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера.
Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.
Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00 у автобуса.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
Взрослый
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
Одноместный номер
Космос***
стандарт
21 400
19 900
23 400
21 900
28 600
Космос****
бизнес
27 150
25 650
23 400
21 800
40 100
ХИ Сущевский ****
стандарт
23 700
22 100
20 600
19 100
30 800
Максима Заря***
стандарт
19 950
18 450
19 700
18 100
26 900
ХИ Лесная ****
стандарт
26 300
24 700
20 600
19 200
36 100
Ye’s апарт-отель****
студио без питания
22 850
21 250
21 700
20 200
32 600
Ye’s апарт-отель****
студио
24 550
23 050
24 600
23 000
34 300
Ye’s апарт-отель****
стандарт без питания
24 550
23 050
21 700
20 200
36 100
Ye’s апарт-отель****
стандарт
26 300
24 700
24 600
23 100
37 800
Варианты проживания
Отель «Космос»
Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.
Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.
Отель «Холидей Инн Сущевский»
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Отель «Максима Заря»
Этот отель с недорогими номерами расположен в тихом месте, недалеко от Московского ботанического сада. В стоимость проживания включен WiFi.
Отель «Максима Заря» находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Отсюда легко добраться до всех районов Москвы.
Просторные номера обставлены удобной мебелью и оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами и письменным столом.
В отеле «Максима Заря» работает собственный ресторан и круглосуточный лобби-бар, который идеально подходит для встреч.
Отель «Холидей Инн Москва Лесная»
Отель «Холидей Инн Москва Лесная» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом – Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
Апарт-отель YE’S Mitino
Апарт-отель YE'S Mitino расположен в Москве, в 6,7 км от стадиона «Спартак». К услугам гостей номера с видом на город и бесплатным Wi-Fi. Апарт-отель находится примерно в 7,1 км от спортивного комплекса «Снеж. ком», в 16 км от стадиона «ВТБ Арена» и в 19 км от Государственного исторического музея. В апарт-отеле работает круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа и банкомат.
Номера апарт-отеля оснащены кондиционером, микроволновой печью, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств — письменный стол, чайник и собственная ванная комната с ванной. Гостям апарт-отеля YE'S Mitino предоставляются полотенца и постельное белье.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура – шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт – автобусы туристического класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможны ли изменения?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение после 14:00.
Освобождение номеров до 12:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.