Москва: город чудный, город древний

Москва

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Чудесные выходные в Москве обеспечены! В программе тура запланированы самые интересные локации.

Прогулка по Замоскворечью, Третьяковская галерея, автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль, музей-усадьба Архангельское, музей-смотровая Москва-Сити и музей-усадьба «Коломенское».
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
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Что вас ожидает:

Исторические особняки и современные небоскребы
Исторические особняки и современные небоскребы
Увидите все разнообразие Москвы, которое покорит вас в самое сердце
Полёты над Москвой
Полёты над Москвой
Отправитесь в интерактивное путешествие на увлекательном аттракционе
Царская резиденция – Коломенское
Царская резиденция – Коломенское
Прогуляетесь по красивому парку усадьбы и побываете во дворце царя Алексея Михайловича

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Тари Тур». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 10:30;
  • Ye’s апарт-отель 10:45;
  • Космос 11:00;
  • ХИ Сущевский 11:20;
  • ХИ Лесная 11:40.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи
2 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 09:30;
  • Ye’s апарт-отель 09:45;
  • Космос 10:00;
  • ХИ Сущевский 10:20;
  • ХИ Лесная 10:40.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
3 день

Воскресенье. Усадьба Архангельское

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 09:30;
  • Ye’s апарт-отель 09:45;
  • Космос 10:00;
  • ХИ Сущевский 10:20;
  • ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля.

Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

4 день

Понедельник. Зарядье

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 11:30;
  • Ye’s апарт-отель 11:45;
  • Космос 12:00;
  • ХИ Сущевский 12:30;
  • ХИ Лесная 12:40.

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. ЗарядьеПонедельник. ЗарядьеПонедельник. Зарядье
5 день

Вторник. Коломенское

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 09:30;
  • Ye’s апарт-отель 09:45;
  • Космос 10:00;
  • ХИ Сущевский 10:20;
  • ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).

Усадьба в Коломенском – одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.

Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы.

Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера.

Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.

Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00 у автобуса.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. КоломенскоеВторник. Коломенское

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

Взрослый
½ DBL

Ребенок до
14 лет

Взрослый на доп. месте

Ребенок до
14 лет на доп. месте

Одноместный номер

Космос***


стандарт

21 400

19 900

23 400

21 900

28 600

Космос****


бизнес

27 150

25 650

23 400

21 800

40 100

ХИ Сущевский ****


стандарт

23 700

22 100

20 600

19 100

30 800

Максима Заря***


стандарт

19 950

18 450

19 700

18 100

26 900

ХИ Лесная ****


стандарт

26 300

24 700

20 600

19 200

36 100

Ye’s апарт-отель****


студио без питания

22 850

21 250

21 700

20 200

32 600

Ye’s апарт-отель****


студио

24 550

23 050

24 600

23 000

34 300

Ye’s апарт-отель****


стандарт без питания

24 550

23 050

21 700

20 200

36 100

Ye’s апарт-отель****


стандарт

26 300

24 700

24 600

23 100

37 800

Варианты проживания

Отель «Космос»

4 ночи

Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.

Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Отель «Холидей Инн Сущевский»

4 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»

Отель «Максима Заря»

4 ночи

Этот отель с недорогими номерами расположен в тихом месте, недалеко от Московского ботанического сада. В стоимость проживания включен WiFi.

Отель «Максима Заря» находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Отсюда легко добраться до всех районов Москвы.

Просторные номера обставлены удобной мебелью и оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами и письменным столом.

В отеле «Максима Заря» работает собственный ресторан и круглосуточный лобби-бар, который идеально подходит для встреч.

Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»

Отель «Холидей Инн Москва Лесная»

4 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Лесная» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом – Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»

Апарт-отель YE’S Mitino

4 ночи

Апарт-отель YE'S Mitino расположен в Москве, в 6,7 км от стадиона «Спартак». К услугам гостей номера с видом на город и бесплатным Wi-Fi. Апарт-отель находится примерно в 7,1 км от спортивного комплекса «Снеж. ком», в 16 км от стадиона «ВТБ Арена» и в 19 км от Государственного исторического музея. В апарт-отеле работает круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа и банкомат.

Номера апарт-отеля оснащены кондиционером, микроволновой печью, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств — письменный стол, чайник и собственная ванная комната с ванной. Гостям апарт-отеля YE'S Mitino предоставляются полотенца и постельное белье.

Апарт-отель YE’S MitinoАпарт-отель YE’S MitinoАпарт-отель YE’S MitinoАпарт-отель YE’S Mitino

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура – шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт – автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение после 14:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры

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