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По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и окрестности

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Я приглашаю вас совершить необыкновенное путешествие по вехам истории 📖 златоглавой Москвы, по Красной площади и её окрестностям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и окрестности
По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и окрестности

Что вы увидите

  • Александровский сад
  • Красная площадь
  • ГУМ
Красная площадь и окрестностиНаш путь возьмёт начало в восхитительном Александровском саду, устройство которого само по себе следует признать чудом инженерной мысли. Мы познакомимся с его дивными памятниками, разгадаем неожиданный символизм его малых архитектурных форм и поговорим о череде исторических событий, которые свершились в этих местах. А в продолжение нашего путешествия мы отправимся на парадную Красную площадь, где познакомимся с грандиозными башнями Московского Кремля. Вспомним каковы были прежние столичные крепости, выясним, какую роль сыграли эти стражи Московской твердыни в исторических событиях прошлого и поймём, что так сильно отличает наш краснокирпичный Кремля от его итальянских прототипов.
Мы зайдём в роскошное здание ГУМа и подивимся тому, что предшествовало строительству на нынешнем месте первого «мегамаркета» в стране. Вспомним, как выглядела наша главная площадь в былые времена и разузнаем, откуда берёт своё начало высшее образование на Руси. А в заключении нашей экскурсии 🧭 мы точно установим, где следует искать самые ценные клады, откроем место расположения первого государева зверинца и проясним для себя, отчего самый узнаваемый собор нашей страны располагается прямо на глубоком и широком рву, а рва того и не видно!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Ст. м. «Библиотека имени Ленина».
Место завершения
🏁 Васильевский Спуск.
По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и окрестности
По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и окрестности
По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и окрестности
По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и окрестности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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