Красная площадь и окрестностиНаш путь возьмёт начало в восхитительном Александровском саду, устройство которого само по себе следует признать чудом инженерной мысли. Мы познакомимся с его дивными памятниками, разгадаем неожиданный символизм его малых архитектурных форм и поговорим о череде исторических событий, которые свершились в этих местах. А в продолжение нашего путешествия мы отправимся на парадную Красную площадь, где познакомимся с грандиозными башнями Московского Кремля. Вспомним каковы были прежние столичные крепости, выясним, какую роль сыграли эти стражи Московской твердыни в исторических событиях прошлого и поймём, что так сильно отличает наш краснокирпичный Кремля от его итальянских прототипов.

Мы зайдём в роскошное здание ГУМа и подивимся тому, что предшествовало строительству на нынешнем месте первого «мегамаркета» в стране. Вспомним, как выглядела наша главная площадь в былые времена и разузнаем, откуда берёт своё начало высшее образование на Руси. А в заключении нашей экскурсии 🧭 мы точно установим, где следует искать самые ценные клады, откроем место расположения первого государева зверинца и проясним для себя, отчего самый узнаваемый собор нашей страны располагается прямо на глубоком и широком рву, а рва того и не видно!