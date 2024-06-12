В Москве немало исторических сооружений, которые преобразовали под современные урбанистические проекты. Теперь у них новые роли и статусы. На примере ярких строений в районе Пречистенской набережной вы проследите эту эволюцию.
В нашей программе: арт-кластер «Красный Октябрь», Дом культуры «ГЭС-2», а также история окрестных достопримечательностей и потрясающие панорамы.
В нашей программе: арт-кластер «Красный Октябрь», Дом культуры «ГЭС-2», а также история окрестных достопримечательностей и потрясающие панорамы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- От Пушкинского музея вы пройдёте к дому Пашкова и увидите палаты 15 — 17 вв. Аверкия Кириллова.
- Прогуляетесь по Патриаршему мосту к Дому культуры «ГЭС-2».
- Узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь».
- Увидите памятник Петру I авторства Зураба Церетели и парк Музеон, о которых с моста вам расскажет гид.
- Затем вы прогуляетесь вокруг храма Христа Спасителя и услышите о его строительстве, после чего подниметесь на смотровую площадку храма, где пройдёт завершающая часть экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
- В стоимость включены входные билеты на смотровую площадку с экскурсией и наушники, чтобы слышать весь рассказ гида и иметь возможность идти в своём темпе (при большой группе).
в среду в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети до 7 лет
|1 100 ₽
|Пенсионеры
|1 300 ₽
|Школьники
|1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На СТ.М. «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.Задать вопрос
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