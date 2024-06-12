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В Москве немало исторических сооружений, которые преобразовали под современные урбанистические проекты. Теперь у них новые роли и статусы. На примере ярких строений в районе Пречистенской набережной вы проследите эту эволюцию.



В нашей программе: арт-кластер «Красный Октябрь», Дом культуры «ГЭС-2», а также история окрестных достопримечательностей и потрясающие панорамы.