Дорогие друзья!

Экскурсионная серия "Прогулки перед сном" для тех, кто любит прогуляться 👣 вечерком. Вечерняя Москва очень красивая. Экскурсия ⛳ проводится с радиогидами, чтобы вы могли идти на комфортном расстоянии. Группа до 10 человек.

И начнем мы гулять по Бульварному кольцу.

Во время первой прогулки мы пойдём от Пушкинской площади до Арбатской (начинаем и заканчиваем у метро)

Я расскажу вам:

🌳историю двух московских бульваров и трех площадей;

💏где познакомились а затем обвенчались А. Пушкин и Н. Гончарова;⠀

🌸из чьей квартиры можно увидеть мир в розовом цвете

🎩почему памятник Пушкину был переставлен на другую сторону улицы;

🛳где находится дом-ледокол;

⛪️где крестили Суворова и Герцена

Вы сможете загадать желание у волшебного дерева