Дорогие друзья!
Экскурсионная серия "Прогулки перед сном" для тех, кто любит прогуляться 👣 вечерком. Вечерняя Москва очень красивая. Экскурсия ⛳ проводится с радиогидами, чтобы вы могли идти на комфортном расстоянии. Группа до 10 человек.
И начнем мы гулять по Бульварному кольцу.
Во время первой прогулки мы пойдём от Пушкинской площади до Арбатской (начинаем и заканчиваем у метро)
Я расскажу вам:
- 🌳историю двух московских бульваров и трех площадей;
💏где познакомились а затем обвенчались А. Пушкин и Н. Гончарова;⠀
🌸из чьей квартиры можно увидеть мир в розовом цвете
🎩почему памятник Пушкину был переставлен на другую сторону улицы;
🛳где находится дом-ледокол;
⛪️где крестили Суворова и Герцена
Вы сможете загадать желание у волшебного дерева