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Прогулки перед сном. "Карусель Бульварного кольца. Часть I. Тверской и Никитский".

5
5 отзывов
Марина
Марина – Гид из Москвы
Прогулки перед сном.

"Карусель Бульварного кольца.

Часть I.

Тверской и Никитский".
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • 🏛История и архитектура
  • 🌃Ночная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Прогулки перед сном. "Карусель Бульварного кольца. Часть I. Тверской и Никитский".
Прогулки перед сном. "Карусель Бульварного кольца. Часть I. Тверской и Никитский".

Что вы увидите

  • Площадь Пушкина
  • улица Тверская
  • Новопушкинский сквер
  • театр МХАТ
  • театр им. Пушкина
  • памятник Сергею Есенину
  • Храм Большое Вознесение
  • Храм Иоана Богослова
  • Тверской бульва
  • Никитский бульвар
  • Особняк Арсения Морозова
Дорогие друзья!
Экскурсионная серия "Прогулки перед сном" для тех, кто любит прогуляться 👣 вечерком. Вечерняя Москва очень красивая. Экскурсия ⛳ проводится с радиогидами, чтобы вы могли идти на комфортном расстоянии. Группа до 10 человек.
И начнем мы гулять по Бульварному кольцу.
Во время первой прогулки мы пойдём от Пушкинской площади до Арбатской (начинаем и заканчиваем у метро)

Я расскажу вам:

  • 🌳историю двух московских бульваров и трех площадей;
💏где познакомились а затем обвенчались А. Пушкин и Н. Гончарова;⠀
🌸из чьей квартиры можно увидеть мир в розовом цвете
🎩почему памятник Пушкину был переставлен на другую сторону улицы;
🛳где находится дом-ледокол;
⛪️где крестили Суворова и Герцена
Вы сможете загадать желание у волшебного дерева
Что входит
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Пушкинская площадь. У памятника А. С. Пушкина
Место завершения
🏁 метро Арбатская
Прогулки перед сном. "Карусель Бульварного кольца. Часть I. Тверской и Никитский".
Прогулки перед сном. "Карусель Бульварного кольца. Часть I. Тверской и Никитский".
Прогулки перед сном. "Карусель Бульварного кольца. Часть I. Тверской и Никитский".

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина
Марина
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5 отзывов оставили туристы

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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