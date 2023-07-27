Уникальная речная прогулка по Москве: путешествие по знаковым местам столицы
Эта речная прогулка похожа на спектакль, главные роли в котором исполняют дома, усадьбы, парки и мосты. Они «выходят на сцену» один за другим, пока вы наслаждаетесь путешествием на теплоходе.
Вы увидите популярные места отдыха горожан, арт-пространства и набережные, сможете прикоснуться к прекрасному и заново влюбиться в Москву.
Вы увидите популярные места отдыха горожан, арт-пространства и набережные, сможете прикоснуться к прекрасному и заново влюбиться в Москву.
Ближайшие даты:
7
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авг
9
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк Зарядье
- Парящий мост
- Храм Василия Блаженного
- Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Парк Горького
- Музеон
- Памятник Петру Первому
- Дом на набережной
- Театр эстрады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Зарядье ― самый крупный парк в новейшей истории столицы. Он открылся во время празднования 870-летия столицы — 9 сентября 2017 года. Его территория разделена на четыре зоны: лес, степь, луг и северный ландшафт. В парке также находятся Парящий мост, большой амфитеатр, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал и медиацентр.
- Собор Василия Блаженного ― один из главных символов Москвы и самых известных храмов России. Построен в 1555–1561 годы. У собора одиннадцать куполов: девять из них расположены над церквями, ещё два находятся над приделом Василия Блаженного и над колокольней. Центральная церковь сооружена в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
- Кремль — крепость в центре Москвы, древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс столицы, один из крупнейших архитектурно-градостроительных ансамблей мира. Кремль расположен на вершине Боровицкого холма, на левом берегу Москвы-реки, его территория окружена стенами и имеет форму неправильного треугольника. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — к Красной площади.
- Храм Христа Спасителя — самый большой собор Русской православной церкви. Воссоздан в 1990-х годах на месте разрушенного в 1931 году храма. Может вмещать до 10 тысяч человек. Его общая высота достигает 103 м, высота внутреннего пространства — 79 м, толщина стен — около 3,2 м.
Ежедневно в 10:54, 12:09, 13:24, 14:39, 15:54, 17:09, 18:24, 19:39
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по реке
- Что не входит
- Напитки
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:54, 12:09, 13:24, 14:39, 15:54, 17:09, 18:24, 19:39Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рамиля
27 июля 2023
К
Княгинина
23 июля 2023
Д
Дмитрий
14 июля 2023
Крайне недоволен работой сервиса.. мало того,что перед оплатой клиента вы не перепроверяете актуальность работы конкретного маршрута,так ещё и… по телефону Оператор сообщает,что деньги вернут за три дня,по факту же,спустя эти три дня,автоотве назначает аж 10дней.. Далее,как только автоответчик все это проговорил,связь прекращается,и даже с оператором нельзя уточнить,что мой запрос о возврате денег вообще у вас в работе.. (ведь Ваше ответное письмо на мое письмо о возврате денег НЕ ПРИХОДИЛО ВОВСЕ)
Г
Гульнара
8 июля 2023
Речная прогулка прошла на самом высшем уровне! Получили массу удовольствия и
Ярких впечатлений. Спасибо
Ярких впечатлений. Спасибо
В
Валерия
5 июля 2023
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