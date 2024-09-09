Вы отправитесь на речную прогулку от причала «Патриарший». Популярный центральный маршрут позволит увидеть Москву с самой выразительной точки — с воды.
В ходе прогулки перед вами откроются виды на Кремль, Парк Зарядье, Храм Христа Спасителя, Парк Горького и другие знаковые локации города.
В ходе прогулки перед вами откроются виды на Кремль, Парк Зарядье, Храм Христа Спасителя, Парк Горького и другие знаковые локации города.
Описание экскурсииТеплоход отправится от причала Патриарший и проследует по центру столицы. С борта судна вы увидите: Кремль, Храм Василия Блаженного, Парк Зарядье, Памятник Петру Первому, Парк Горького и многое другое! Такая прогулка позволит увидеть Москву с самой выразительной точки — с воды.
Ежедневно в 10:54, 12:09, 13:24, 14:39, 15:54, 17:09, 18:24, 19:39
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост парка Зарядье
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Парк Горького
- Крымский мост
Что включено
- Прогулка по реке
Что не входит в цену
- Напитки, питание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:54, 12:09, 13:24, 14:39, 15:54, 17:09, 18:24, 19:39
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Прекрасное путешествие,жалко,что быстро закончилось… Хотя обещаные час с хвостиком.
Аудиогид очень помог,без него было бы совсем непозновательно и скучно.
Хотя иногда сбивался или просто запинался,я даже подумала,что это не запись,а вживую звучит.
Погода была просто великолепная,тепло и солнечно.
Билеты в кассе были дороже на 400 рублей,рекомендую покупать в Спутнике.
Спасибо большое за отличную прогулку! 😉
Аудиогид очень помог,без него было бы совсем непозновательно и скучно.
Хотя иногда сбивался или просто запинался,я даже подумала,что это не запись,а вживую звучит.
Погода была просто великолепная,тепло и солнечно.
Билеты в кассе были дороже на 400 рублей,рекомендую покупать в Спутнике.
Спасибо большое за отличную прогулку! 😉
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В
В солнечный летний день - это один из лучших вариантов отдыха!!
Прекрасная экскурсия по самым красивым местам Москвы!
Вид на парящий мост с кораблика - просто 🔥 🔥 Да и многие другие виды великолепны.
Гид расскзыывала интересно об истории многих зданий, мимо которых проплывали.
Нам очень понравилась экскурсия.
И с погодой повезло 👍
Прекрасная экскурсия по самым красивым местам Москвы!
Вид на парящий мост с кораблика - просто 🔥 🔥 Да и многие другие виды великолепны.
Гид расскзыывала интересно об истории многих зданий, мимо которых проплывали.
Нам очень понравилась экскурсия.
И с погодой повезло 👍
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Д
Отличная прогулка, вроде миллион раз уже были в столице, но все же в этой прогулке открыли для себя что-то новое. Спасибо большое экскурсоводу, которая вела рассказ на этом судне, очень познавательно, интересно. Кораблик, конечно не новый, но за такую цену этого более чем достаточно.
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N
Отличная экскурсия!
Если вы устали от обычных пеших маршрутов по Москве, то эта прогулка идеально подойдет. Часовая прогулка открывает новые, необычные ракурсы на знаменитые достопримечательности. Особенно понравилось, что экскурсия сопровождалась интересными историческими рассказами.
Если вы устали от обычных пеших маршрутов по Москве, то эта прогулка идеально подойдет. Часовая прогулка открывает новые, необычные ракурсы на знаменитые достопримечательности. Особенно понравилось, что экскурсия сопровождалась интересными историческими рассказами.
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С
Прогулка отличная, небольшой катер/теплоход (не знаю как правильно), людей совсем немного, сначала сели под навесом, потом перешли в самый перед, было классно, вид красивый, солнце, ветерок в лицо)) Всё понравилось! Цена на сайте значительно меньше, чем брать в кассе возле храма.
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Г
Речная прогулка прошла на самом высшем уровне! Получили массу удовольствия и Ярких впечатлений. Спасибо
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