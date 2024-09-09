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Л Леся Прекрасное путешествие,жалко,что быстро закончилось… Хотя обещаные час с хвостиком.

Аудиогид очень помог,без него было бы совсем непозновательно и скучно.

Хотя иногда сбивался или просто запинался,я даже подумала,что это не запись,а вживую звучит.

Погода была просто великолепная,тепло и солнечно.

Билеты в кассе были дороже на 400 рублей,рекомендую покупать в Спутнике.

Спасибо большое за отличную прогулку! 😉 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вероника В солнечный летний день - это один из лучших вариантов отдыха!!

Прекрасная экскурсия по самым красивым местам Москвы!

Вид на парящий мост с кораблика - просто 🔥 🔥 Да и многие другие виды великолепны.

Гид расскзыывала интересно об истории многих зданий, мимо которых проплывали.

Нам очень понравилась экскурсия.

И с погодой повезло 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Отличная прогулка, вроде миллион раз уже были в столице, но все же в этой прогулке открыли для себя что-то новое. Спасибо большое экскурсоводу, которая вела рассказ на этом судне, очень познавательно, интересно. Кораблик, конечно не новый, но за такую цену этого более чем достаточно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

N Nadezhda Отличная экскурсия!

Если вы устали от обычных пеших маршрутов по Москве, то эта прогулка идеально подойдет. Часовая прогулка открывает новые, необычные ракурсы на знаменитые достопримечательности. Особенно понравилось, что экскурсия сопровождалась интересными историческими рассказами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Прогулка отличная, небольшой катер/теплоход (не знаю как правильно), людей совсем немного, сначала сели под навесом, потом перешли в самый перед, было классно, вид красивый, солнце, ветерок в лицо)) Всё понравилось! Цена на сайте значительно меньше, чем брать в кассе возле храма. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет