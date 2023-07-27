Крайне недоволен работой сервиса.. мало того,что перед оплатой клиента вы не перепроверяете актуальность работы конкретного маршрута,так ещё и… по телефону Оператор сообщает,что деньги вернут за три дня,по факту же,спустя эти три дня,автоотве назначает аж 10дней.. Далее,как только автоответчик все это проговорил,связь прекращается,и даже с оператором нельзя уточнить,что мой запрос о возврате денег вообще у вас в работе.. (ведь Ваше ответное письмо на мое письмо о возврате денег НЕ ПРИХОДИЛО ВОВСЕ)