В этой экскурсии 🧭 мы совместим все самое главное в районе Красной Площади. Посетим 2 главных столичных музея — Алмазный фонд и Оружейную палату. Кроме того, мы в спокойном темпе прогуляемся по самой площади и Александровскому саду. У вас будет время, чтобы сделать памятные фото.
Мы начнем с пешеходной экскурсии по Красной площади и Александровскому саду. Полюбуемся величием и красотой Красной площади, сделаем фотографии 📸 на память и рассмотрим древние башни. Продолжим прогулкой по Александровскому саду, где увидим памятники трех столетий. Александровский сад хорош в любое время года. Наша прогулка 👣 завершится у Боровицких ворот Кремля.
Продолжим нашу экскурсию ⛳ уже в музеях 🖼, двух самых важных в столице: Алмазном фонде и Оружейной палате.
Алмазный фонд Московского Кремля — государственная ювелирная сокровищница и самый труднодоступный музей России. Здесь собраны самые знаменитые и поразительные шедевры ювелирного искусства России с древних времен. Вы увидите символы самодержавия, фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы, гигантские самородки золота и платины. Отдельного внимания заслуживает карта России, выложенная алмазной россыпью.
Оружейная палата Московского Кремля — еще один музей-сокровищница, самый главный музей России. Здесь хранятся древние государственные регалии: Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны. Вы увидите двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже.
Во время посещения Оружейной палаты мы предоставим вам аудиогид.
Важно знать:
Красная площадь и Александровский могут быть перекрыты в связи с проведением официальных мероприятий. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту.
Что входит
Услуги гида
Входные билеты в культурные объекты по программе
Что не входит
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Залог за аудиогид (паспорт или денежная сумма, которые возвращаются после окончания экскурсии)
Начало
🚩 станция метро Площадь Революции
Место завершения
🏁 Красная площадь, 1.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.