Спутник М. – Гид из Москвы

Мы увидим все самое главное в районе Красной Площади.



Рассмотрим древние башни, сделаем фото на память и прогуляемся по Александровскому саду.



Затем посетим Оружейную палату.



С экскурсией вам не придется стоять в длинной очереди в кассы, у вас останется больше времени на осмотр сокровищницы России.



Обращаем Ваше внимание на то, что ввиду большого потока туристов очередь может возникнуть на самом входе на территорию.



Просим отнестись с пониманием.