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Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд

3.7
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Мы увидим все самое главное в районе Красной Площади.

Рассмотрим древние башни, сделаем фото на память и прогуляемся по Александровскому саду.

Затем посетим Оружейную палату.

С экскурсией вам не придется стоять в длинной очереди в кассы, у вас останется больше времени на осмотр сокровищницы России.

Обращаем Ваше внимание на то, что ввиду большого потока туристов очередь может возникнуть на самом входе на территорию.

Просим отнестись с пониманием.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 550 ₽ за человека

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Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд

Что вы увидите

  • Оружейная палата
  • Красная площадь
  • Александровский сад
  • Алмазный фонд

Что мы увидим и посетим:

  • В этой экскурсии 🧭 мы совместим все самое главное в районе Красной Площади. Посетим 2 главных столичных музея — Алмазный фонд и Оружейную палату. Кроме того, мы в спокойном темпе прогуляемся по самой площади и Александровскому саду. У вас будет время, чтобы сделать памятные фото.
  • Мы начнем с пешеходной экскурсии по Красной площади и Александровскому саду. Полюбуемся величием и красотой Красной площади, сделаем фотографии 📸 на память и рассмотрим древние башни. Продолжим прогулкой по Александровскому саду, где увидим памятники трех столетий. Александровский сад хорош в любое время года. Наша прогулка 👣 завершится у Боровицких ворот Кремля.
  • Продолжим нашу экскурсию ⛳ уже в музеях 🖼, двух самых важных в столице: Алмазном фонде и Оружейной палате.
  • Алмазный фонд Московского Кремля — государственная ювелирная сокровищница и самый труднодоступный музей России. Здесь собраны самые знаменитые и поразительные шедевры ювелирного искусства России с древних времен. Вы увидите символы самодержавия, фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы, гигантские самородки золота и платины. Отдельного внимания заслуживает карта России, выложенная алмазной россыпью.
  • Оружейная палата Московского Кремля — еще один музей-сокровищница, самый главный музей России. Здесь хранятся древние государственные регалии: Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны. Вы увидите двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже.
  • Во время посещения Оружейной палаты мы предоставим вам аудиогид.

Важно знать:

  • Красная площадь и Александровский могут быть перекрыты в связи с проведением официальных мероприятий. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Залог за аудиогид (паспорт или денежная сумма, которые возвращаются после окончания экскурсии)
Начало
🚩 станция метро Площадь Революции
Место завершения
🏁 Красная площадь, 1.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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