Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
"Царицыно"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 62 500 ₽ за экскурсию

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"Царицыно"
"Царицыно"

Что вы увидите

  • Царицыно
Царицыно – величественный царский садово-парковый комплекс на окраине Москвы, который заложила Екатерина II в 1776 году. Дух императорской России, великолепные дворцы и пейзажи, роскошь готики и сладость пения птиц. Почувствуйте себя княгиней 19 века и джентльменом эпохи классицизма на нашей обзорной экскурсии 🧭 по роскошным местам екатерининской эпохи. Посетите дворцы и домики, где ступала нога королей, вдохните воздух, которым наслаждались знатные дамы, и прикоснитесь к истории 📖 России
«Сущий рай»
Однажды теплым весенним вечером, проезжая по территории Черной Грязи, Екатерина Вторая была так очарована этим поместьем, что без раздумий выкупила его у хозяина. Так началась история Царицыно. Императрица называла свою резиденцию «сущим раем» и в тот же год стала строить себе роскошный дворец. Но пожить в нем ей не удалось. В 1776 году Екатерина II умерла, и строительство было приостановлено. Почти 200 лет резиденцию не могли достроить. Но сейчас вы сможете прогуляться 👣 по усадьбе императрицы так, как не успела она сама.
Готика из Франции
Вы увидите облагороженный сад во французском стиле, готическую архитектуру, ландшафтный парк 🌳, созданный еще в конце 18 века, а также уникальную систему прудов. Поместье Царицыно — настоящий пример императорской дачи с музыкальными фонтанами, живописными пейзажами и вневременной атмосферой. Хлебный дом, Большой и Малый дворцы, оранжереи, готические ворота и мосты — вот лишь малая часть того, к чему вы прикоснетесь лично.
Русская сокровищница
Более 30 000 экспонатов хранит музей 🖼 Царицыно. Вы увидите шедевры русского и западноевропейского искусства 18 — начала 20 века. Впечатляющую коллекцию античных гобеленов, народное искусство России и Центральной Азии, современную посуду, керамику, мебель, картины и богатую археологическую коллекцию.
ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.
Указано ориентировочное время проведения экскурсии.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание (автобус иномарка туркласса), при выборе соответствующего типа экскурсии.
  • Оформление документов на перевозку школьной группы
  • Входные билеты (на группу+ 2 взрослых сопровождающих)
Что не входит
  • Дополнительные экскурсионные объекты
  • Транспортное обслуживание (при выборе пешеходной экскурсии)
  • Дополнительные входные билеты, если сопровождающих более 2-х
  • Подача автобуса за пределы МКАД
  • Личные расходы (сувениры)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Определяется группой
"Царицыно"
"Царицыно"
"Царицыно"
"Царицыно"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла В.
Алла В.
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