Царицыно – величественный царский садово-парковый комплекс на окраине Москвы, который заложила Екатерина II в 1776 году. Дух императорской России, великолепные дворцы и пейзажи, роскошь готики и сладость пения птиц. Почувствуйте себя княгиней 19 века и джентльменом эпохи классицизма на нашей обзорной экскурсии 🧭 по роскошным местам екатерининской эпохи. Посетите дворцы и домики, где ступала нога королей, вдохните воздух, которым наслаждались знатные дамы, и прикоснитесь к истории 📖 России

«Сущий рай»

Однажды теплым весенним вечером, проезжая по территории Черной Грязи, Екатерина Вторая была так очарована этим поместьем, что без раздумий выкупила его у хозяина. Так началась история Царицыно. Императрица называла свою резиденцию «сущим раем» и в тот же год стала строить себе роскошный дворец. Но пожить в нем ей не удалось. В 1776 году Екатерина II умерла, и строительство было приостановлено. Почти 200 лет резиденцию не могли достроить. Но сейчас вы сможете прогуляться 👣 по усадьбе императрицы так, как не успела она сама.

Готика из Франции

Вы увидите облагороженный сад во французском стиле, готическую архитектуру, ландшафтный парк 🌳, созданный еще в конце 18 века, а также уникальную систему прудов. Поместье Царицыно — настоящий пример императорской дачи с музыкальными фонтанами, живописными пейзажами и вневременной атмосферой. Хлебный дом, Большой и Малый дворцы, оранжереи, готические ворота и мосты — вот лишь малая часть того, к чему вы прикоснетесь лично.

Русская сокровищница

Более 30 000 экспонатов хранит музей 🖼 Царицыно. Вы увидите шедевры русского и западноевропейского искусства 18 — начала 20 века. Впечатляющую коллекцию античных гобеленов, народное искусство России и Центральной Азии, современную посуду, керамику, мебель, картины и богатую археологическую коллекцию.

ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.

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