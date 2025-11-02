Под увлекательные истории гида вы отправитесь в насыщенное путешествие по землям княжества Тверского.
Оцените купеческий шарм и староверческий характер Ржева, красоту и уют волжской Старицы, храмовый шедевр села Красное и в завершении — благородство архитектуры и богатство истории древней Твери.
Описание экскурсии
Впереди — поездка по живописным местам, где сохранился дух древней Руси, старообрядческие традиции и купеческий уклад.
Ржев — город купцов и раскольников
- Мемориал «Журавли» — монумент Советскому солдату, словно уносимому журавлиной стаей. Один из крупнейших народных памятников России, высотой 25 м, открыт к 75-летию Победы
- Обзорная экскурсия: Покровская старообрядческая церковь, банк Рябушинских в стиле модерн, дом купца Образцова, Оковецкий собор и набережная Волги
- Вы узнаете, как выражение «попасть впросак» связано с ржевскими канатами, чем прославились местные пеньковые короли и почему потомки старообрядцев до сих пор живут здесь. В пути — легенды о князе Владимире Ржеве и история о жителе, едва не пленившем Наполеона
Старица — волжская красавица
- Прогулка по обновлённому центру: парк «Старицкое Зарядье», набережная Волги и особняки 18 века в стиле провинциального барокко
- Панорамы Свято-Успенского монастыря, древние валы Городища и нетронутое русло Волги в атмосфере старинного уезда
- Вы узнаете, за что Старица была любима Иваном Грозным и чем вдохновляла Пушкина, посетившего её зимой 1829 года
- Обед — за дополнительную плату (по желанию)
Живописное село Красное
- Храм Преображения Господня конца 18 века — шедевр псевдоготики с изящными шпилями и готической розой над входом
- Обсудим, как в этих местах снимались эпизоды сериала «Гардемарины, вперёд!»
Тверь — купеческий облик старой России
- Обзорная вечерняя экскурсия: набережная Степана Разина, Трёхсвятская улица — тверской Арбат с особняками 17–19 веков, изящные мосты и императорский Путевой дворец
- Завершим прогулку у памятника Афанасию Никитину, где по традиции загадывают желание перед дорогой домой
Обратный путь в Москву — по скоростной магистрали.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, радиогиды с удобными одноразовыми наушниками
- Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽ за чел. (по желанию, при бронировании экскурсии)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Время сбора:
2 ноября 2025 — 7:15
21 марта 2026 — 7:00
18 апреля 2026 — 7:00
2 мая 2026 — 7:00
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5780 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
