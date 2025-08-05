Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Исследуйте исторические места Клина, связанные с Чайковским, Менделеевым и Блоком. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой природы
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Коломна ждёт вас с историей и вкусами! Откройте для себя театрализованные экскурсии в музеях, узнайте секреты пастилы и калачей, посетите кремль
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: У СТ.М. «Беломорская»
22 сен в 08:30
23 сен в 08:30
21 200 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Вязьма»
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