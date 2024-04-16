«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Пусть ваш Новый год будет таким же ярким и щедрым, как наша праздничная новогодняя поездка! В программе несколько интересных частей и путевые рассказы.
В «Клинском подворье» вы погрузитесь в историю Нового года и Рождества, увидите, как рождаются волшебные елочные игрушки. Взрослые оценят прекрасный ресторан — а на закуску вы попробуете 10 видов сыра.
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4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
❄ Путешествие в старинный Клин По пути до нашей первой цели (около 2 часов) я расскажу об истории Клина и о человеке, наиболее прославившем этот город — Петре Ильиче Чайковском. В Клину композитор написал самую новогоднюю музыку на свете — к балету «Щелкунчик». По дороге мы послушаем ее в исполнении оркестра Большого театра СССР (дирижер Геннадий Рождественский), а также поговорим о хрониках Нового года и Рождества в России и мире. Мы увидим место, где сочинялся балет «Щелкунчик» и прогуляемся по старинному городу.
🎄 Музей елочной игрушки Клинское подворье — это музей фабрики «Елочка», на которой изготавливают стеклянные елочные украшения ручной работы и сохраняют традиции 130-летнего промысла. В 12 тематических залах вы увидите елочные игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты. Узнаете, как раньше украшали рождественские ели, понаблюдаете за тем, как мастера выдувают, разрисовывают и декорируют игрушку. А после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи.
🥂 Панорамный ресторан От теории перейдём к практике и заедем в интересный панорамный ресторан или милый деревенский ресторанчик (по вашим предпочтениям). Тут мы отпразднуем и поговорим о застольях, гуляньях, хрониках Нового года и Рождества в России и мире.
🧀 Сыроварня На закуску у нас сыры, которые производятся вручную из собственного молока этой фермы. Вы встретите ее обитателей, узнаете о сыроделии и правилах хранения сыра. Ассортимент здесь разнообразный: на дегустации вы попробуете различные мягкие и твердые сорта сыра. Мы посетим милый деревенский ресторанчик, где можно выпить вкусный кофе, съесть пиццу или пасту из натуральных фермерских продуктов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек. Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии.
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда.
Дополнительные расходы
Входные билеты в музей елочной игрушки — цена плавающая — от 600 руб. с человека; мастер-класс по изготовлению елочной игрушки — цена плавающая — от 400 руб. с человека. В выходные и праздники стоимость входных билетов в музей увеличивается.
Еда и напитки в ресторанах и на ферме оплачиваются дополнительно по вашему желанию
По желанию также можно посетить дом-музей П. И. Чайковского, интересный сафари-парк, лошадиный комплекс или уникальную советскую дачу с катанием на дрезинах (оплачивается дополнительно, подробности уточняйте в переписке)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 312 туристов
Меня зовут Дмитрий, и я всю жизнь учусь: психолог, учитель, журналист, сейчас гид-экскурсовод. Путешествия — это моя стихия. Мне нравятся открывать новые места и делиться ими с друзьями. Удалось посетить 57 стран по разным программам. В этот год своё внимание сосредоточил на Подмосковье. Это уникальный регион с интересной историей, красивой природой, усадьбами, церквями, монастырями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
16 апр 2024
Здесь все было волшебно: наш гид Дмитрий (в которого мы все просто влюбились), прекрасный интересный путь-дорога под чудесную музыку Чайковского, прекрасный транспорт Дмитрия, отличная подача материала, атмосфера, все музеи и читать дальше
вообще всё-всё-всё. Если в Клин, то только с Дмитрием и только с его экскурсиями. Мы ездили 3мя поколениями: я, мой сын (11 лет) и моя мама. И мы все вернулись вечером домой, как будто в сказке побывали. Наполненные, вдохновленные и исключительно довольные. Спасибо Вам Дмитрий за Ваш талант и Ваш подход! Мы непременно поедем с Вами на другие Ваши экскурсии!
М
Мария
15 янв 2024
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень грамотный и знающий экскурсовод, который преподносит информацию очень живо и интересно! С удовольствием встретимся с ним опять на новых маршрутах!
Е
Евгения
5 янв 2024
Спасибо большое Дмитрию! Были всех возрастов от 8 лет до 50 и всем очень понравилось! Несмотря на морозы в -25, все было очень быстро организовано, без задержек и не успели замерзнуть. Взрослым понравился музей Чайковского, а от музея игрушки были в восторге все! Очень яркое, запоминающее новогоднее путешествие!
А
Анастасия
12 янв 2022
Всё понравилось, было интересно, рекомендую Дмитрия 😎