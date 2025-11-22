За один день вы посетите два древних города: заповедный Суздаль и символ белокаменных шедевров — Владимир.
В Боголюбове увидите резиденцию первого «некоронованного самодержца» — святого князя Андрея Боголюбского, а на берегу реки Нерли прогуляетесь к белоснежной церкви Покрова-на-Нерли. По пути — блюда суздальской кухни и ягодная наливка.
Описание экскурсии
Суздаль
- Обзорная экскурсия по историческому центру
- Свободное время в Торговых рядах: сувениры, знаменитая суздальская медовуха
Владимир
- Обзорная экскурсия с внешним осмотром:
- Золотых Ворот
- Успенского и Дмитриевского соборов
- Торговых рядов
- Посещение смотровой площадки с панорамными видами на Клязьму
Боголюбово
- Свято-Боголюбский монастырь — бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского
- Церковь Покрова-на-Нерли — белоснежный символ России
Примерный тайминг
8:00 — отправление из Москвы
11:00–13:00 — Суздаль: обзорная экскурсия и свободное время в Торговых рядах
13:30–14:30 — обед в Суздале с дегустацией местной кухни и наливки
15:30–17:00 — Владимир: обзорная экскурсия с осмотром Золотых Ворот, соборов и смотровой площадки
17:30–18:30 — Боголюбово: Свято-Боголюбский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
22:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на автобусе туристического класса
- В осенне-зимний период осмотр некоторых объектов проводится в сумерках, но они прекрасно подсвечиваются и выглядят очень привлекательно
- Дополнительно оплачивается обед в уютном кафе с блюдами русской кухни и ягодной наливкой* — 950 ₽ с чел. (по желанию, по предоплате)
- С вами поедет один из гидов нашей команды
*Спиртное — только для совершеннолетних
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Перово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, просто перейдите в форму обратной связи с вопросом. Платить при этом необязательно.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
23 ноя 2025
Все от начала до конца очень понравилось, оперативно, четко! Организатору Елене спасибо, гид много и интересно рассказывала, большой знаток своего дела.
Обед очень вкусный. Водитель супер!
Рекомендую всем и сама ещё обязательно обращусь)
Входит в следующие категории Москвы
