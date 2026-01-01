Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру и трансфером из Москвы (всё включено)
Побывать в Нило-Столобенской пустыни, погулять по Ржеву и Осташкову и покататься на теплоходе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
«Проведите выходные на побережье древнего ледникового озера Селигер»
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
24 800 ₽ за человека
Из Москвы в Великие Луки на выходные с посещением усадеб и мини-концертом
Послушать музыку Мусоргского, побывать в замке принцессы математики и отдохнуть у Себежского озера
Начало: Москва, станция метро «Волоколамская», 7:15
«А также погуляем у Себежского озера и экотропе в сосновом бору и ненадолго заглянем в Тверскую область, чтобы познакомиться с купеческим Торопцом»
1 мая в 07:15
9 мая в 07:15
25 970 ₽ за человека
Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере
Собрать у костра хоровод, запустить в озеро венок и отведать пожарских котлет на их родине
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход №1, 7:45
«Мы приобщимся к старинным традициям и верованиям: поучаствуем в наполненных сакральным смыслом обрядах, послушаем мелодичные праздничные напевы, пройдём хороводом вокруг костра, сплетём и запустим в озеро венки»
4 июл в 07:45
21 900 ₽ за человека
В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»
Отдохнуть у озера, попробовать рыбу, пожарские котлеты и слойку Вульфа, посетить Торжок и Старицу
Начало: Москва, станция метро «Сходненская», выход №1, 7:1...
«Проживание запланировано в экоотеле у озера, где вы сможете полноценно отдохнуть между насыщенными экскурсиями и восстановить силы в банном комплексе, бассейне, массажном кабинете»
31 июл в 07:15
30 900 ₽ за человека
