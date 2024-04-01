Рождественский уикенд в Москве

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Погрузитесь в увлекательный мир праздничной Москвы вместе с нами! Насладитесь разнообразием развлечений и культурных достопримечательностей столицы – Вас ждет восхитительный парк Зарядье и Красная площадь, атмосферный Московский планетарий, смотровая площадка башни «Федерация» и интерактивная сказка на киностудии «Мосфильм».
Рождественский уикенд в Москве
Рождественский уикенд в Москве
Рождественский уикенд в Москве
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Москва в праздничном убранстве
Москва в праздничном убранстве
Очаруетесь новогодней Москвой, прогуляетесь по Красной площади и Александровскому саду
Атмосферное Коломенское
Атмосферное Коломенское
Прогуляетесь по музею-заповеднику и окунетесь в историю бывшей царской резиденции
Современный парк «Зарядье»
Современный парк «Зарядье»
Погуляете по четырем климатическим зонам и проникнетесь разнообразием Российской природы

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Заселение в гостиницу самостоятельно.

11:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве? Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.

Во время обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание программы в центре города не позднее 16:00.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»
2 день

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»

Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи.

Коломенское – бывшая царская резиденция, подмосковное село; ныне – государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, расположен недалеко от центра города, на живописном берегу Москвы-реки, занимает территорию 390 га.

Коломенский дворец, названный современниками восьмым чудом света – парадная летняя резиденция, своеобразный «подмосковный Кремль» в эпоху царя Алексея Михайловича. Исследователи считают Дворец вершиной русского деревянного зодчества.

Возвращение в гостиницу не позднее 15:00.

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
3 день

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусно-пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Возвращение в гостиницу не позднее 15:00.

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях Москвы на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Двухместное*ОдноместноеТретий в номереДвухместное
(ребенок до 14 лет)		Третий в номере
(ребенок до 14 лет)
Аэростар 4*
10400
15100
9700
9300
8600
Ибис Динамо 3*1105014400-9950-
Ибис Павелецкая 3*1145015400-10350-
Hampton by Hilton Moscow Rogozhsky Val 4*
1295018900-11850-
Holiday Inn Сущевский 4*13100191009700120008600
Советский 4*
13750
21800
11100
12650
10000
Holiday Inn Лесная 4*14450218009700133508600

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Холидей Инн Москва Сущевский

2 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

Холидей Инн Москва СущевскийХолидей Инн Москва СущевскийХолидей Инн Москва СущевскийХолидей Инн Москва СущевскийХолидей Инн Москва СущевскийХолидей Инн Москва Сущевский

Холидей Инн Лесная

2 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Холидей Инн ЛеснаяХолидей Инн ЛеснаяХолидей Инн ЛеснаяХолидей Инн ЛеснаяХолидей Инн ЛеснаяХолидей Инн Лесная

«Аэростар» 4

2 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

«Аэростар» 4«Аэростар» 4«Аэростар» 4

«Ибис Москва Динамо» 3

2 ночи

Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.

В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.

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«Ибис Москва Павелецкая» 3

2 ночи

Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.

Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.

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«Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал» 4

2 ночи

Номерной фонд представлен разными категориями, от стандарта до люкс, а также номерами для людей с ограниченными возможностями. Основные удобства, которые предоставляются гостям: рабочее место, телефон для обращения к персоналу и косметические принадлежности.

В гостинице оборудован свой бар, где есть детское меню. Гостям предоставляется завтрак по системе питания «шведский стол».

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«Советский» 4

2 ночи

Все номера оформлены индивидуальным дизайном и оснащены необходимым для комфортного отдыха. Здесь к вашим услугам скоростной Wi-Fi, автостоянка и химчистка.

Каждый день в ресторане отеля подаются завтраки для гостей. Рядом находится метро «Динамо» и «Белорусская».

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 2 завтрака
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт (автобусы туристического класса)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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