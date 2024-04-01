янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»
Заселение в гостиницу самостоятельно.
11:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве? Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.
Во время обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол.
Окончание программы в центре города не позднее 16:00.
Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
Завтрак в гостинице.
10:00 Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи.
Коломенское – бывшая царская резиденция, подмосковное село; ныне – государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, расположен недалеко от центра города, на живописном берегу Москвы-реки, занимает территорию 390 га.
Коломенский дворец, названный современниками восьмым чудом света – парадная летняя резиденция, своеобразный «подмосковный Кремль» в эпоху царя Алексея Михайловича. Исследователи считают Дворец вершиной русского деревянного зодчества.
Возвращение в гостиницу не позднее 15:00.
Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусно-пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Возвращение в гостиницу не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях Москвы на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Двухместное*
|Одноместное
|Третий в номере
|Двухместное
(ребенок до 14 лет)
|Третий в номере
(ребенок до 14 лет)
|Аэростар 4*
10400
15100
|9700
9300
|8600
|Ибис Динамо 3*
|11050
|14400
|-
|9950
|-
|Ибис Павелецкая 3*
|11450
|15400
|-
|10350
|-
Hampton by Hilton Moscow Rogozhsky Val 4*
|12950
|18900
|-
|11850
|-
|Holiday Inn Сущевский 4*
|13100
|19100
|9700
|12000
|8600
|Советский 4*
13750
|21800
11100
12650
|10000
|Holiday Inn Лесная 4*
|14450
|21800
|9700
|13350
|8600
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Холидей Инн Москва Сущевский
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Холидей Инн Лесная
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
«Аэростар» 4
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
«Ибис Москва Динамо» 3
Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.
В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.
«Ибис Москва Павелецкая» 3
Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.
Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.
«Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал» 4
Номерной фонд представлен разными категориями, от стандарта до люкс, а также номерами для людей с ограниченными возможностями. Основные удобства, которые предоставляются гостям: рабочее место, телефон для обращения к персоналу и косметические принадлежности.
В гостинице оборудован свой бар, где есть детское меню. Гостям предоставляется завтрак по системе питания «шведский стол».
«Советский» 4
Все номера оформлены индивидуальным дизайном и оснащены необходимым для комфортного отдыха. Здесь к вашим услугам скоростной Wi-Fi, автостоянка и химчистка.
Каждый день в ресторане отеля подаются завтраки для гостей. Рядом находится метро «Динамо» и «Белорусская».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 2 завтрака
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт (автобусы туристического класса)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.