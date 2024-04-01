1 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Заселение в гостиницу самостоятельно.

11:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве? Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.

Во время обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание программы в центре города не позднее 16:00.